Club de Esperanza pide dinero por el pase de Vera de River a Eslovaquia

El pase de Luciano Vera al fútbol de Eslovaquia provocó sorpresa. El misionero jugó un par de partidos en la Reserva de River, era un habitual convocado a las selecciones juveniles y parecía tener un gran futuro dentro del Millonario, pero prefirió irse y en el medio se metió Barrio Obrero, que pretende cobrar su parte por los derechos de formación del lateral izquierdo.

Sin un contrato en el club, el nacido en Wanda se quedó con la oferta del FC DAC 1904 Dunajská Streda, de la Segunda División de Eslovaquia, por 110.000 euros. Llamativo porque no es una liga de alto nivel y porque Vera venía demostrando estar a la altura de las circunstancias siempre.

A los 14 años partió rumbo a Buenos Aires para jugar en las inferiores de River y salió campeón sudamericano sub 15 y sub 17 y también participó del Mundial sub 17 el año pasado con la Albiceleste.

De jugar en la selecciones juveniles y que sea tenido en cuenta para la Reserva con 18 años al fútbol eslovaco. El pase es raro por donde se lo mire y provocó malestar en River porque otro juvenil deja el club, aunque parece ser un accionar habitual en el club. Fueron varios los jugadores que, sin contrato, prefirieron irse de Núñez en busca de un nuevo destino.

Pretende su parte

En 2014, Luciano y Lucas Vera llegaron a River. Después de un tiempo Lucas pasó a Chacarita y Luciano continuó en el Millonario. Las convocatorias a la selección y el buen rendimiento del misionero hacían pensar que, más temprano que tarde, tendría un contrato con el club.

Nada de eso sucedió y finalmente llegó la oferta para emigrar. Los 110.000 dejaron un sinsabor en River, pero para el club Barrio Obrero de Puerto Esperanza significa mucho dinero que pretenden cobrar por los derechos formativos del juvenil.

Es que ambos hermanos jugaron para ese club y fueron campeones en la Liga de Eldorado en 2015. Luego pasaron a River y por eso los derechos de formación le pertenecen tanto al Millonario como al club de Misiones.

Por el Mecanismo de Solidaridad de la Fifa, a los del Alto Paraná le corresponderían alrededor del 1 por ciento del pase. Es decir, unos 1.100 euros o unos 100 mil pesos. Una suma muy importante para los de la Tierra Colorada.

“Queremos cobrar el derecho de formación de Luciano (Vera). Nunca quisimos cortarle las alas a los chicos que se fueron de acá, pero es lo que corresponde”, comentó Adolfo Núñez, secretario de Barrio Obrero.

Para la Gerencia de Registro de Jugadores de la AFA, el pase de Luciano Vera a River se tramitó desde la Liga de Eldorado al Millonario en 2016 y, según un documento al que accedió el Más, la ficha de Vera está en la liga misionera presentada por el club de Puerto Esperanza.

Ahora habrá que esperar para determinar el porcentaje exacto que le corresponde al club misionero y, por ende, cuánto dinero ingresará por el pase del joven misionero, que sorprendió a propios y extraños y que provocó un revuelo tanto en River como en Barrio Obrero.

