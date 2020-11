Preocupa en Misiones aumento de mortalidad a causa de la diabetes

lunes 16 de noviembre de 2020 | 1:15hs.

En Argentina y todo el continente, las enfermedades no transmisibles (ENT), tales como cáncer, diabetes mellitus, afecciones cardiovasculares o respiratorias crónicas, son para la Organización Panamericana de la Salud (OPS) responsables de casi cuatro de cada cinco muertes y se prevé su incremento en las próximas décadas.

La provincia de Misiones no escapa a esa realidad y particularmente la diabetes mellitus viene marcando un continuo crecimiento según las estadísticas que difunde el Ministerio de Salud Pública de la provincia. Tal es así que en los últimos años ya logró constituirse en la quinta causa de muerte en la tierra colorada.

El dato cobra particular relevancia este mes, de concientización acerca de la diabetes.

De esta forma, detalla el informe ‘Mortalidad general por causa seleccionadas’, de la cartera sanitaria, que “en el caso de la diabetes mellitus, a partir del año 2013-2014 comenzó a posicionarse como quinta causa de muerte, casi en superposición con las enfermedades infecciosas y parasitarias”.

Y profundiza que desde 2015 el crecimiento viene dándose de forma progresiva. “Quedó claramente como quinta causa y comenzó a mostrar un progresivo ascenso; así, en 2015 implicó 303 muertes, en 2016 alcanzó un pico de 359 muertes totales, en 2017 hubo un leve descenso a 333 muertes totales, en 2018 causó 346 muertes y, finalmente, en 2019 fue responsable de 397 defunciones, afectando más a los varones (209 decesos en 2019) que a las mujeres (188 decesos en 2019)” y golpeando con mayor fuerza a la población de entre 60 y 75 años.

En ese sentido, la médica Elizabet Méndez, responsable del Programa de Enfermedades Crónicas No Transmisibles en el Hospital Madariaga, señaló a El Territorio que “desde hace muchos años el número de personas con diabetes casi se cuadruplicó. La prevalencia de la enfermedad está aumentando en todo el mundo, especialmente en los países de ingresos bajos y medios”.

Aseguró que las causas del incremento son complejas, pero se deben en gran parte “al aumento del número de personas con sobrepeso u obesidad y a la inactividad física generalizada”.

Remarcó que la diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional (durante el embarazo) “pueden provocar complicaciones en diversas partes del organismo e incrementar el riesgo de muerte prematura”.

La médica, de vasta experiencia en el tema, sostuvo que en Misiones, “acompañando el aumento mundial y nacional, se vio incrementada la prevalencia relacionada con la alimentación inadecuada que, por nuestra idiosincrasia y costumbres, consumimos hidratos de carbono, grasas y sal en chipas, reviro o frituras y realizamos poca actividad física. Además se consume mucho alcohol, tabaco y no realizamos como deberíamos los controles médicos pertinentes”.

Silenciosa

Conocida como la pandemia silenciosa o invisible, alarma que muchas personas no conozcan su diagnóstico, según sostiene la Federación Argentina de Diabetes (FAD).

“Se calcula que cerca de cuatro millones y medio de argentinos tiene diabetes y que la mitad no lo sabe. Del total, casi el 90% tiene diabetes tipo 2, una variante en general de la adultez, pero que está viéndose cada vez con más frecuencia en niños y adolescentes, asociada al sobrepeso y al estilo de vida sedentario”, comentó el médico Gabriel Lijteroff, del Comité Científico de la FAD.

En ese marco, Méndez resaltó que “la mayoría de los pacientes diabéticos presentan comorbilidades como hipertensión arterial, obesidad y en la mayoría de los casos, por la falta de consulta precoz, ya poseen alguna complicación crónica de la enfermedad (renal, oftalmológica, neuropatía, insuficiencia cardíaca o cardiopatía isquémica) que ensombrecen el pronóstico y determinan la mortalidad de los pacientes”.

Sin realizar el tratamiento y seguimiento adecuado, con el tiempo la diabetes puede dañar el corazón, los vasos sanguíneos, los ojos, los riñones y los nervios.

Los adultos con diabetes tienen un riesgo de dos a tres veces superior de infarto de miocardio y accidentes cerebrovasculares.

La neuropatía de los pies combinada con la reducción del flujo sanguíneo incrementa el riesgo de úlceras en los pies, infección y en última instancia se llega a la amputación.

Además, la retinopatía diabética es una causa importante de ceguera y es la consecuencia del daño de los vasos capilares de la retina acumulado a lo largo del tiempo. Incluso, la diabetes se encuentra entre las principales causas de insuficiencia renal, primera causa de ingreso a hemodiálisis.

Prevención

La buena noticia es que una vida saludable, con alimentación equilibrada y la realización de actividad física regular, puede prevenir su aparición un 60% de las veces. O evitar y retrasar sus consecuencias y complicaciones.

Además, desde la FAD instan a comer cuatro veces al día, beber agua o líquidos sin azúcar, consumir frutas e incluir variedad de verduras en los menúes, comer carne roja o pollo en una de las dos comidas principales, incorporar legumbres y semillas, elegir lácteos descremados e incluir pescados ricos en grasa Omega 3 (sardinas, caballa, jurel, atún).

Diabetes y Covid-19

Si bien no existe mucha información aún, en la Federación Argentina de Diabetes (FAD) reconocen que es un tema de alto interés. De hecho, la estadística nacional e internacional muestra que casi el 30% de la mortalidad por Covid-19 en menores de 60 años se dio en personas con diabetes, por lo que este grupo debe tomar recaudos especiales.Independientemente de todas las medidas para la población general, la FAD recomienda a los pacientes contar con la medicación necesaria para el tratamiento y cuidado de la diabetes: tener consigo alimentos azucarados que permitan poder actuar ante una hipoglucemia de emergencia y estar en contacto con su equipo de salud. Hasta el momento, la evidencia muestra que hay una acción directa del virus sobre el páncreas. “También se están viendo debuts de diabetes en el contexto de Covid-19, es decir, personas que desarrollan diabetes tras infectarse con el virus. Aún no sabemos si esa diabetes remitirá o no, es algo que iremos viendo en el tiempo”, expresó el médico Gabriel Lijteroff, director del Comité Científico de la FAD.