Cooperativas insisten en racionalizar el agua para evitar desabastecimiento

lunes 16 de noviembre de 2020 | 6:01hs.

Desde hace varios meses, el fenómeno de La Niña aqueja a gran parte de la región y ya se sienten sus primeros efectos, como la ausencia de grandes precipitaciones, daños en las pasturas y posibles pérdidas en la hacienda misionera. La situación está más próxima a acentuarse que de finalizar y, de cara al verano, las cooperativas de agua apelan a concientizar a los socios sobre el correcto uso del agua y a la racionalización del producto, ante la disminución en los principales caudales. El objetivo es claro: evitar la escasez del líquido vital en el verano, una época en donde las temperaturas aumentan y el consumo también.



Es por ello que en el último plenario de la Federación Misionera de Cooperativas de Agua Potable (Femicap) advirtieron a los socios sobre el empleo del agua y al cuidado para evitar una situación que ocurrió en 2009, con una sequía también sin precedentes y en los que el abastecimiento de agua se complicó. Por la falta de lluvias, sostienen que los reservorios de agua, como los pozos, disminuyeron en un 60% las cantidades y que hay al menos cinco comunas en alerta por la baja en las napas.



En este sentido, desde el Ente Provincial Regulador de Agua y Cloacas (Eprac) indicaron que no hay problemas con el abastecimiento, pese a la fuerte sequía que impera en estas latitudes. Asimismo, prevén ampliar las conexiones de agua en municipios del Norte provincial y de Posadas y Garupá.



Similares obras se encaran en San Pedro, donde invierten en pozos perforados tras la declaración de emergencia hídrica como consecuencia directa de la sustancial merma en las precipitaciones. En tanto, en Puerto Iguazú, se preparan para garantizar la prestación del servicio ante una posible baja en el caudal del río (ver página 4).



Concientizar y cuidar

En diálogo con El Territorio el presidente de la Femicap, Daniel Sena, indicó que “estamos trabajando en formas de concientizar a los socios y los usuarios sobre la racionalización del agua, con el objetivo de evitar el faltante”. Esto se dio en el marco del plenario mensual de la federación que, por la pandemia, se realizó de manera online.



Precisó que la concientización es fundamental ya que “no estamos ante un problema social, sino ante algo natural que es la falta de lluvias y que poco podemos hacer. Para colmo, el hombre no toma conciencia y eso termina agravando aún más el contexto”.



Producto de la sequía, “pedimos a los vecinos que si tienen algún reservorio de agua lo cuiden, que lo racionalicen, para evitar que el servicio de agua no falte a otros vecinos. Si un propietario tiene cómo guardar el agua de la poca lluvia que cae, que lo aproveche y lo guarde porque el fenómeno de La Niña no sabemos cuánto tiempo lo tendremos”.



Explicó que algunas comunas, como Puerto Libertad, Puerto Esperanza, Campo Grande, Loreto y Concepción de la Sierra ya sienten la baja en las napas de los pozos que actualmente rinden en promedio un 40% de lo habitual.



“Hay otros lugares que dependen del agua superficial o de los arroyos que disminuyeron fuertemente su caudal. Todo esto se habla con las cooperativas, por lo que es fundamental la concientización y evitar que derrochen el agua. Por ello, solicitamos que semanalmente las cooperativas emitan informes sobre la situación y cómo se trabaja de manera comunicacional para lograr esa conciencia que necesitamos en medio de este flagelo”, manifestó Sena.



Abastecimiento normal

Por su parte, Daniel Di Stéfano, titular del Eprac, afirmó que el abastecimiento de agua estará garantizado para la temporada veraniega. “No hay un problema con el abastecimiento en la provincia, salvo casos aislados como Bernardo de Irigoyen, donde la situación se complicó, pero se trabaja en conjunto con las comunas y las cooperativas para evitar complicaciones en la prestación del servicio de agua”.



En el caso puntual de Irigoyen, el problema radicó en la captación del agua, de las napas, que disminuyó considerablemente producto de la sequía, dijo.



Comentó que desde la entidad se reforzarán los trabajos para mejorar y ampliar las redes de agua en Posadas, Garupá y en las próximas semanas están previstas obras en Oberá y Eldorado.



“Hay un monitoreo constante y control del agua, de la situación hídrica como de la calidad del producto”, añadió el titular del Eprac.



Al mismo tiempo, planteó que “este año tuvimos menos problemas con el agua potable que el año pasado, ya que se avanzó en obras de interconexión con la red de agua, que son fundamentales para los municipios”. De la misma manera, planifican para el verano encarar nuevas perforaciones e instalar más plantas de agua.



Alternativas ante la emergencia

Días atrás, en San Pedro se declaró la emergencia hídrica producto de la prolongada sequía que aqueja mayoritariamente al Norte misionero.



Ante esta situación, desde el Instituto Misionero de Agua y Saneamiento (Imas) trabajaron en los últimos días en una perforación para abastecer de agua tanto a la zona rural como urbana, no sólo de San Pedro, sino también de Terciados Paraíso y de Cruce Caballero. Esta situación se debió al poco volumen del arroyo Mbiguá, que abastece a la planta potabilizadora que se destina a estas localidades en municipio sampedrino.



La situación es aún más crítica en Terciados Paraíso, ya que la planta local quedó fuera de funcionamiento por la sequía.



Por ello, el viernes se realizó la perforación de un pozo para vincular las redes de agua a las comunas aledañas. El trabajo comenzó con la excavación, que llegó hasta los 100 metros de profundidad ante la debilidad del agua. Las labores seguirán esta semana para la ampliación de la red y lograr el correcto abastecimiento de agua, más aún, en una temporada donde el consumo es mayor.



Asimismo, y tras la declaración de la emergencia, desde la comuna en conjunto con el Imas evalúan la posibilidad de construir un nuevo pozo perforado, pero en el centro de la localidad. También se analiza la ejecución de una segunda obra en la zona industrial de San Pedro.



Por esta situación, insisten en el uso razonable del agua, por lo que sancionarán a todos aquellos ciudadanos que derrochen el agua para lavados de veredas, autos o llenado de piletas, accionar que derivará en importantes penas económicas.

Con información de

corresponsalía San Pedro

