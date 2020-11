En una mujer, primer caso positivo de Covid 19 en Colonia Victoria

domingo 15 de noviembre de 2020 | 10:15hs.

En la localidad de Colonia Victoria se registró el primer caso positivo de de Covid 19, que corresponde a una mujer, trabajadora social que presta servicio en el Hospital Samic de Eldorado. En este momento se encuentra aislada al igual que los contactos estrechos.

También está en estudio el esposo de la mujer que se desempeña en Arauco Puerto Piray.

Fue el intendente de Colonia Victoria, Hugo Andino, que dijo a El Territorio " la señora no trabaja en la localidad, no tiene contacto directo con vecinos de la localidad, sí con sus familares directos que ya se encuentran asilados" .

Respecto a las medidas a tomar, el jefe comunal explicó que "nosotros no teníamos todas las actividades liberadas, no hay actividades en el polideportivo, las reuniones familiares sólo hasta 10 personas se permite, sólo abrimos algunos accesos, el desvío seguira cerrado. Creemos que es importante seguir cuidándonos por eso trabajamos de manera conjunta entre las autoridades y no se liberaron aun todas las actividades, asi que esperemos que no surjan mas casos".