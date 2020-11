El sol es más peligroso que el coronavirus

domingo 15 de noviembre de 2020 | 5:00hs.

Supongamos que contamos día por día los casos de cáncer de piel en la provincia de Misiones... Hay unos 13.000 al año, lo que da más de 35 por día. Y casos de melanoma –el tumor más peligroso– hay uno cada dos días. Los datos aparecieron publicados en las páginas de El Territorio del miércoles pasado, que resalta que el 65% de los casos de melanoma son mortales. Solo para comparar le paso los números del Covid-19 en la provincia: ayer se sumaban 407 casos desde el inicio de la pandemia, de los que 338 se han recuperado y nueve han muerto. El resto, 60, están cursando la enfermedad en estos días, la inmensa mayoría de ellos sin consecuencias graves (solo cinco están internados).

No le estoy restando importancia al coronavirus y de paso resalto que en Misiones estamos viviendo todavía en el paraíso si nos comparamos con el resto de la Argentina o con nuestros vecinos más cercanos como Corrientes y Chaco. Mientras cruzamos los dedos o le rogamos al buen Dios que nos proteja y también confiamos en las autoridades sanitarias de la provincia, déjeme que le converse un rato del daño que le hace el sol a nuestra salud, muy grave en sus consecuencias y mucho más numeroso que el coronavirus en la cantidad de casos.

El virus entra por la nariz y la boca, y también por los ojos; el sol por todo el cuerpo. Del coronavirus nos defendemos con barbijos, distancia, jabón y alcohol; del sol con sombra y protector solar. Lo curioso es que todavía hay gente que toma sol porque le gusta tener la piel más oscura y hasta felicitamos a los bronceados, nos reímos de los que están blanquitos o se les notan las marcas de las mangas en los brazos. Sería tan pavo como felicitar a alguien porque no usa barbijo en el supermercado o no respeta la distancia obligatoria.

Estamos cerca del trópico y en esta época del año el sol pega fuerte desde temprano y hasta tarde. No es buena idea tomar sol, no usar ropa, sombrero o sombrilla o no ponerse protector solar si uno va a andar expuesto un buen rato. Hace rato que pedimos a las autoridades desde esta misma columna que nos den sombra: queremos árboles, muchísimos más árboles, infinitos árboles que formen galerías sobre todas las calles de nuestra ciudades y sobre todas las rutas de la provincia.

Misiones tiene además una característica que hay que tener muy en cuenta para cualquier política de salud respecto del sol: por sus orígenes étnicos, gran parte de su población es de piel blanca y de ojos claros, adecuados para el norte de Europa, pero no para nuestra latitud. Quizá los inmigrantes llegaron hartos de sombra y de noches largas, pero lo cierto es que cayeron en el yunque del sol y ya es tarde para pedirles explicaciones a las compañías colonizadoras.

Si los mayores y los que padecen algunas enfermedades son poblaciones de riesgo para el coronavirus, los blanquitos, y más si trabajan al sol, son la población de riesgo para el cáncer de piel. También son población de riesgo los lagartos que toman sol para sentirse lindos, pero esos tienen algo de suicidas, como los fumadores.

Hay todavía algunas contradicciones respecto del sol y la sombra que tenemos que superar: se voltean árboles para ampliar las paradas de colectivos, también para estacionamiento o porque sus raíces rompen la vereda, y en algunos casos por la simple molestia de barrer las hojas. Pero durante la cuarentena ha aparecido una bien curiosa: nos dejan pasear al aire libre cuando el sol pega fuerte y nos prohíben hacerlo cuando oscurece...