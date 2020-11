Somos Colegio aboga por la transparencia institucional

domingo 15 de noviembre de 2020 | 5:00hs.

Transparencia, mejoramiento de servicios y defensa del colega son los pilares que la lista Somos Colegio impulsa a través de la candidatura al Colegio de Abogados de Misiones (Cademis).

Se trata de una de las tres listas que competirán en las elecciones del organismo el próximo 27 de noviembre, ocasión en la que se elegirá presidente, secretario, tesorero, vocal segundo y vocal cuarto, un revisor de cuentas titular y otro suplente, tres miembros titulares e igual número de suplentes para el tribunal de disciplina y cuatro miembros de la comisión de administración de fondos de obra social.

La lista Somos Colegio lleva como candidata a presidente a Natalia Velozo, abogada, escribana y licenciada en Ciencias Políticas, quien en diálogo con El Territorio, contó algunos de los lineamientos que promueven para llevar adelante en una posible gestión.

Destacó, en primer lugar, que la lista es presidida por una mujer y respeta la paridad de género. “Valoramos tener una candidata mujer en el colegio, después de 56 años de creación. Es importante resaltar esto porque día a día la sociedad va cambiando, es importante tener la paridad de género en un colegio tan importante como el de abogados”, dijo al respecto.

Y añadió: “Nuestra lista la componen 9 mujeres, 8 hombres, y estamos representados por toda la provincia. Tenemos colegas de Iguazú, Wanda, Eldorado, Montecarlo, Alem, San Vicente, Oberá, Posadas, Capioví, Piray, así que está bastante plural en toda la provincia”.

Resaltó que además del género y las zonas, la pluralidad también se ve en las edades, puesto que “tenemos jóvenes abogados, de edad intermedia y aquellos que tienen gran trayectoria, todos con distintas inquietudes”.

Objetivos de campaña

Entre los objetivos de gestión, Velozo mencionó la necesidad de contar con un colegio con mayor transparencia.

“Que los colegiados sepan en qué se invierte, cuáles son las cuentas, qué hace porque muchas veces no sabemos y pecamos porque no sabemos. No hay claridad en cuanto a cómo trabaja el colegio”, detalló.

Además, se busca contar con una institución con mayores servicios, “tomando al colega como individual o parte de una familia. Porque no tenemos ningún centro de recreación propio, pileta, salones, tenemos que estar haciendo convenios con otros clubes, teniendo la posibilidad de hacerlo”.

En tanto, otro de los ejes es la representación y defensa del colega, mediante la creación de un comité de control.

“Quiere decir que nos vamos a ocupar permanentemente de cómo funcionan los organismo a los cuales tenemos que concurrir, como el poder judicial, con todo el tema digital, eso para nosotros hoy por hoy es gran herramienta y parte de nuestra tarea, y no está funcionando como debería funcionar. Entonces vamos a necesitar trabajar en profundidad en ese sentido. De la misma manera en todas las instituciones que el colega debe concurrir”, atestó la letrada.

Seguidamente, agregó: “Esa sería la parte de control. Y la defensa es que cuando un colega se encuentre con un inconveniente, pueda concurrir al comité, hacer el descargo, realizar la denuncia y el comité podría representarlo en la situación”.

Velozo señaló que hoy hay 5.000 abogados matriculados en Misiones, de los cuales de 2.700 a 3.000 ejercen la profesión, pero solamente unos 1200 concurren a votar.

“Como no es obligatorio el colega no va a votar, porque no se siente parte y representado por el colegio. Lo que hacemos es un llamado a participar, queremos que los colegas puedan decir, que puedan hacer el esfuerzo, que los colegas se hagan escuchar, que puedan emitir su voto”, manifestó.

Cabe señalar que las mesas de votación estarán en Posadas, Alem, Puerto Rico, Oberá, San Vicente, Eldorado e Iguazú, de 8 a 18 horas.

Por último, la profesional abogó por un mejoramiento en la justicia misionera. “La justicia misionera en sí es de regular a buena, falta mucho por hacer en el tema digital, debe funcionar mejor o que el mismo personal del poder judicial pueda tomar esa herramienta y utilizarla como corresponde. Y por otro lado, trabajar en conjunto, que escuchen la voz de los abogados sobre lo que necesitamos, que al tomar la decisión importante nos consulten”, concluyó. z