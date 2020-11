Puente Posadas-Encarnación, tres décadas de unión sobre el río Paraná

sábado 14 de noviembre de 2020 | 22:13hs.

Pasaron ya 30 años de aquel 2 de abril de 1990. Antes, Posadas y Encarnación mantenían un estrecho vínculo social, cultural y económico pero permanecían separadas por el río Paraná; la única forma de cruce era mediante el servicio de balsas, ferry y lanchas. Todo cambió a partir de esa fecha, cuando se inauguró el puente internacional que unió de forma más directa a la Argentina y Paraguay y por medio de ese viaducto empezó un nuevo capítulo en la integración entre ambos países.

“Una gran realización vial para el desarrollo económico de la región”, tituló en su momento la Revista Carreteras, en septiembre de 1989, destacando la construcción que demandó más de un lustro, con ingeniería tanto argentina como italiana que, en su conjunto, fueron quienes materializaron ese puente que forma parte de la vida de posadeños y encarnacenos.

En la memoria de centenares de personas aún permanecen los comienzos de los trabajos allá por 1981; tienen presente que para ir a Encarnación había que subirse a una lancha y pasar los 2.550 metros que separan la orilla argentina de la paraguaya. En tanto, hay quienes recuerdan ese 2 de abril de hace 30 años, cuando los entonces presidentes de la Argentina y Paraguay, Carlos Menem y Andrés Rodríguez, respectivamente, desarmaron la cinta y dejaron habilitada la carretera internacional; también rememoran cómo era la custodia del incipiente paso fronterizo. Y otros, más contemporáneos, son testigos de los espléndidos atardeceres desde la Costanera que tiene en su paisaje al puente, como así también de aquellos que diariamente cruzan de un lado al otro, ya sea por ocio, turismo o por comercio.

Sin lugar a dudas el puente tiene por detrás una extensa historia, ya desde su nombre San Roque González de Santa Cruz en homenaje al religioso presbítero y mártir criollo asunceno, fundador de varias misiones y reducciones jesuíticas, entre ellas, las actuales Posadas y Encarnación. Desde sus comienzos, se convirtió con el paso del tiempo en un símbolo de integración económica y cultural, que fueron el puntapié de diversas investigaciones académicas.

Con motivo de los 30 años, El Territorio reconstruyó esa historia de lo que es hoy el paso más importante del país y de la región, desde las crónicas de aquellos años, como también desde las voces de quienes protagonizaron la construcción de una obra que, al año siguiente de su marcha, fue distinguida a nivel internacional con el Premio Alcántara al dar cuenta sobre su importancia cultural, tecnológica, estética, funcional y social. De descomprimir el tránsito en el río pasó, en 2017, a batir récords por la cantidad de personas que ingresaron y egresaron del país por esta vía: 12.897.968, cifra que lo convirtió en el paso más transitado de toda la Argentina. Actualmente, en el medio de la pandemia por coronavirus, el puente permanece cerrado hace ya ocho meses para el cruce cotidiano, el período más prolongado de su reciente historia. “Adorable puente se ha creado entre los dos”, musicaliza Gustavo Cerati en su éxito solista Puente, que puede resumir de alguna manera la historia del paso que unió para siempre a Posadas y Encarnación sobre el río Paraná.

El responsable detrás del puente

Detrás de toda construcción hay una extensa historia y personas que lo hicieron posible. En el caso del puente San Roque González de Santa Cruz, que erigió sus bases a partir de 1981, fue Giuseppe Bertorello, un ingeniero italiano, quien fue el jefe de obra civil.

“La obra fue una de las más importantes y destacadas en mi camino profesional, sea desde el punto de vista tecnológico como humano. Eso mereció bajo todos los puntos de vista los reconocimientos internacionales que tuvo en 1990 por la Federación Internacional de Pretensado y en 1991 el Premio Internacional Puente de Alcántara. Lo pienso realmente, porque fue un verdadero desafío, técnicamente hablando, pero también por el contexto geográfico y natural y, sobre todo, para el período histórico en el cual se realizó”, reflexionó Bertorello, en diálogo con El Territorio desde Turín (Torino), una ciudad del Norte italiano.

Bertorello (74) dedicó toda su vida profesional a la ejecución en obras de ingeniería civil, sobre todo de puentes y túneles, con grandes empresas de construcción de Italia, como Impresit, Impregilo y Recchi. Su labor lo llevó a trabajar en diferentes países como Colombia, Turquía, Venezuela, Nigeria y Sudáfrica. En Argentina, además del puente, participó en la concreción de los túneles aliviadores del arroyo Maldonado en Capital Federal, en 2010, uno de sus últimos encargos.

Con nostalgia recordó cómo fue su llegada a Posadas en 1981 para hacerse cargo de uno de los trabajos más importantes de su carrera, una responsabilidad que se le asignó con apenas 35 años. “La licitación se hizo en 1980 y el consorcio de empresas Impresit Sideco, Girola Argentina y Eaca ganaron. Ese año estaba trabajando en Nigeria y los directivos de Impresit -empresa para la que trabajaba- me contactaron para la dirección de la obra del puente Posadas-Encarnación por mi experiencia en la construcción de puentes y viaductos. Llegué por primera vez a la Argentina a finales de 1981, cuando se comenzó a trabajar en la estructura, y me quedé hasta finales de 1986, ya con el puente prácticamente terminado, ya que me solicitaron trabajar en Turquía para la construcción del segundo puente suspendido sobre el Bósforo, en Estambul”, detalló.

El ingeniero italiano rememoró el contexto en el cual el viaducto internacional empezó a tomar forma: “Fue justo en un momento de transición entre la terrible dictadura militar que destrozó a la Argentina, en el medio la Guerra de Malvinas, y el regreso de la democracia que era esperada por mucho tiempo”.

Destacaría que “ese período fue uno de los más complicados económicamente para el país, marcado por una devaluación de la moneda totalmente fuera de control y el costo del dinero era carísimo”. El total de la obra demandó una inversión en torno a los 85 millones de dólares.

Al difícil período del cimiento del puente se sumó una complicación más: la crecida del río Paraná. “Fue en el período del 83, con la creciente más impresionante del río, que llegó a alcanzar los 7 metros de altura sobre el nivel normal, inundando totalmente el obrador y gran parte de la ciudad, parando las obras por meses justo en el momento más delicado de la construcción, ya que estábamos trabajando en las fundaciones del puente atirantado en el medio del río”, precisó. El aumento en el caudal inundó el aserradero Heller, donde estaban las oficinas, talleres y materiales para la construcción. En el medio, producto de una fuerte correntada, un pontón enorme y una grúa de 50 toneladas fueron arrastradas. Fue volver prácticamente a cero para encauzar los trabajos.

Del proceso participaron 500 trabajadores, entre técnicos y obreros, que representó un gran desafío para la época por la utilización de tecnología de punta por aquellos años. “Fue un trabajo técnicamente estimulante por la cantidad de tecnología que se utilizó, más en Misiones que es un distrito lejano a Buenos Aires, el principal centro económico. Con dificultades e imprevistos, sobre todo en el abastecimiento y transporte de materiales y equipos específicos para ese tipo de estructura, como obenques, cimbra deslizante, grúas especiales, entre otros; y para la mano de obra altamente especializada que se tuvo que emplear para ciertas actividades”, señaló.

En esta línea, planteó que toda la ejecución, tanto de la estructura principal como del Centro de Frontera fue gracias al equipo humano que se formó.

“El éxito del puente fue por el espíritu, hospitalidad y amistad de los misionero, que fue muy fundamental”, indicó Giuseppe quien frecuenta diariamente la capital provincial.

“No es casual que después de tanto tiempo siga viajando a Posadas casi todos los años para verme con los amigos que ahí tengo y son de esa época, con los cuales disfruto de un buen asado, un rico vino y rememoro tantos recuerdos juntos”, subrayó. En cada estadía, la visita al puente es obligatoria; queda fascinado con semejante obra que definió: “Personalmente creo que estas construcciones, como nuevos caminos, puentes y túneles son las que más significaron para el desarrollo de nuestra civilización. En el caso de Posadas-Encarnación, terminó uniendo definitivamente a dos países”.

Por último, y con nostalgia de por medio, recordó: “Todavía no puedo olvidarme de aquellas balsas que iban y venían todos los días de un lado al otro del río transportando carros y camiones. Cada vez que veo una foto de esos años los recuerdo, y veo cómo el pasado y presente se cruzaban ya con el puente que cruza de un lado al otro sobre uno de los ríos más grandes del país. Es un orgullo haber participado de ese trabajo y de poder ver, cada vez que puedo, al puente”.

El momento inaugural

Las crónicas de aquel día describían que aquel 2 de abril de 1990 fue una jornada lluviosa, pero eso no impidió la inauguración del nuevo viaducto del país que unió para siempre al país con Paraguay.

Con el título “Un paso más hacia la integración latinoamericana”, El Territorio reflejó en sus páginas el acontecimiento.

“En medio de un firmamento totalmente nublado en la zona, el avión presidencial T-02 que transportó al jefe de Estado, Carlos Saúl Menem y su comitiva, aterrizó a las 10.05 en el aeropuerto Libertador General San Martín de capital provincial”, empezaba la crónica.

Esa jornada contó con la participación de un gran número de autoridades argentinas y paraguayas, entre las que se destacaron el entonces gobernador misionero Julio César Humada y el obispo emérito Jorge Kemerer.

A las 11, Menem y el mandatario paraguayo Andrés Rodríguez se encontraron en el sector del puente donde está el límite internacional entre ambos países. En ese lugar se montó un palco para el acto que, según se recuerda, fue rápido por las abundantes precipitaciones que hubo en la zona en ese horario. Tras entonar los himnos de cada país, los presidentes desataron la tradicional cinta simbólica y habilitaron así el puente. “Es un nuevo y privilegiado camino para la cooperación recíproca”, expresó Menem sobre el evento.

“Es un paso para el desarrollo de toda América Latina”, sostuvo Rodríguez.

La apertura del nuevo viaducto internacional dejó múltiples expectativas para el sector comercial entre ambos países, al considerar que muchos de los negocios que durante años estuvieron vedados iban a prosperar.

Asimismo, referentes del sector económico de la región planteaban que el transporte de cargas iba a ser mucho más fácil y que iba a brindar un mejor servicio de logística.

Por otra parte, las fuentes a las que consultó este matutino hace tres décadas señalaban que la relación entre ambas naciones prosperaría y que el comercio quedaría completamente unificado.

Respecto del tránsito tuvo gran movimiento, que así lo plasmó este medio: “Intenso movimiento se registró ayer (por el 2 de abril de 1990) en horas de la tarde en la cabecera del puente internacional”.

Se destacó una euforia muy particular, “numerosos vecinos de Posadas, empleando vehículos y colectivos cruzaron a Encarnación para estrenar el nuevo chiche de la ingeniería moderna construido sobre el río Paraná y pudo apreciarse similar comportamiento por parte de la otra orilla”.

“A simple vista el puente parece de una sola pieza, pero el conjunto de la obra está compuestas por cinco superestructuras. Las cuales son el acceso carretero, el acceso ferroviario, el viaducto argentino, el viaducto paraguayo y el puente principal. Al ser partes tan distintas entre sí, los métodos constructivos también fueron diferentes y complejos, involucraron desde tensores de pretensado, dovelas, obenques, hasta pilones de 100 metros de altura.

Entre los materiales más significativos utilizados, con sus cantidades aproximadas, fueron: el hormigón estructural (67.600 metros cúbicos) y el acero (6.280 toneladas). Un conjunto de materiales que forman parte de un puente sobre el río Paraná, uno de los cursos de agua más grandes del mundo con un caudal de 10.000 metros cúbicos por segundo”, consignó el sitio especializado Misiones.It.



El porqué del nombre

Diversos nombres se propusieron para el puente, pero el de San Roque González de Santa Cruz fue el elegido.

La propuesta fue planteada por el obispo emérito Jorge Kemerer, quien fue investigador de la vida y obra de Roque Gónzalez. Durante distintos viajes a Buenos Aires, Asunción y Encarnación, siempre se refirió a la necesidad de que un monumento llevase el nombre de quien fundó numerosas reducciones jesuíticas en la región, además de los pueblos de las actuales Posadas y Encarnación y que, durante su vida, desarrolló una fecunda tarea evangelizadora entre los nativos. Su iniciativa se formalizó a principios de 1990, cuando lanzó la idea a las autoridades provinciales y fue la que quedó. Pero en el medio, hubo otros nombres. Por un lado, se propuso que la denominación sea Coronel Félix Bogado, en homenaje al oficial de los granaderos oriundo de Paraguay, que acompañó a San Martín en la gesta libertadora. Por otro lado, se manejó el nombre de Juan Bautista Alberdi, impulsor de un acercamiento efectivo argentino-paraguayo tras la Guerra de la Triple Alianza.

