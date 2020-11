Recolectaron 11 camiones repletos de cacharros en Villa Cabello

sábado 14 de noviembre de 2020 | 20:09hs.

Con operativos de control focal, búsqueda y eliminación de criaderos y descacharrado se refuerza la estrategia para combatir al dengue en Posadas, en el marco de un plan de contingencia que implementa el Municipio.



Esta semana las intervenciones preventivas se llevaron adelante en las chacras de la Delegación Municipal de Villa Cabello: 158, 159, 138, 137, 125, 124, 123 como también en 108, 109, 106, 105, 90, 91, 85 y 86. Y se recolectaron 11 camiones completos con residuos de descacharrado.

Mientras que el viernes las acciones sanitarias se efectuaron en las chacras 147,148, 140, 139, 150, 153, 152, 151 y 156.

El trabajo se desarrolla de forma mancomunada entre las Secretarías de Salud, Obras y Servicios Públicos, delegaciones municipales con el Ministerio de Salud Pública y el Ejército Argentino.

Trabajo preventivo

El Aedes aegypti (mosquito), no nace en pastos altos, ni en charcos, ni en la cuneta, sino que pone los huevos en el patio de la casa, en cualquier cosa que tenga agua estancada: tapitas, macetas, cubiertas, tanques, botellas, piletas con agua estancadas, floreros, juguetes rotos, entre otros. Por eso es importante el trabajo preventivo en el domicilio con eliminación de criaderos, consignaron desde la comuna capitalina.



Lo único efectivo para combatir el dengue es que todo lo que puede contener agua estancada en el patio se los ponga boca abajo y aquello que no sirve sacar el día que se realice el descacharrado. Por eso se debe tapar, tirar y voltear los recipientes como baldes, platos de macetas, latas, botellas, cubiertas de autos, y cualquier elemento que pueda contener agua. Ya que, sin criaderos, no hay enfermedad.