Escuelas registraron hasta un 80% de presencialidad en cursos de 5° y 6° año

sábado 14 de noviembre de 2020 | 4:36hs.

Una gran cantidad de escuelas públicas y privadas de nivel medio volvieron a la presencialidad esta semana. En Misiones se estimó el retorno de 16.278 alumnos que cursan 5° o 6°, de esa cifra global y en base a un relevamiento de El Territorio por escuelas de toda la provincia, volvió en promedio el 80% de los estudiantes. Mientras tanto, algunos establecimientos están ajustando detalles y regresarán recién este lunes, explicaron.

En las escuelas de enseñanza técnica, por ejemplo, fue mínimo el porcentaje de establecimientos que no logró cumplir los requerimientos de higiene y seguridad para recibir a los alumnos y la presencialidad fue muy alta, señalaron.

El retorno de los alumnos es voluntario y queda a consideración de los padres. Tampoco están obligados a cumplir con el uniforme. “Se trata de una acción con mucho compromiso para que los estudiantes del último año puedan reencontrarse con sus compañeros antes del final de sus trayectorias escolares en el nivel. Será el momento de disfrutar juntos las actividades pedagógicas planificadas”, había destacado el ministro de Educación de Misiones, Miguel Sedoff.

Panorama por escuelas

La directora del Colegio Santa María, Sonia Rojas Decut, manifestó: “En nuestro caso retornó el 70% de los estudiantes”. Y destacó que para la comunidad educativa “fue lo mejor que nos pudo pasar, a ellos y a nosotros. Fue impecable el comportamiento y respeto del protocolo, los chicos están muy bien y hay gran acompañamiento de las familias”.

La realidad de las escuelas ubicadas en las ciudades dista mucho de las que funcionan en las zonas rurales, donde la necesidad de personal de servicios, sumada a la falta de transporte, hizo imposible el regreso a la presencialidad.

Es el caso del BOP 55 de Dos Arroyos, cuyo director, Darío Machado, manifestó que el único trabajador de limpieza se encuentra de licencia por estar dentro de los grupos de riesgo y a eso se suma que “la gran mayoría de los alumnos vienen de muchos kilómetros y utilizan normalmente colectivos, que no están funcionando”, por lo que en este establecimiento las clases siguen siendo virtuales, aunque en la escuela están cumpliendo un horario presencial para quienes quieran acercarse para las inscripciones del año próximo.

Dentro de Leandro N. Alem se notó una alta de asistencia. Tal es el caso de la Escuela Normal 1. Su director, Pedro Andersen, le dijo a este medio que “desde el miércoles regresaron 31 alumnos de un total de 46, o sea un 75%”.

Un número similar logró el Instituto Espíritu Santo, cuyo secretario, Luis Diaz, dijo que solamente convocaron a quienes necesitaban alguna revinculación pedagógica. Añadió que tanto estudiantes como docentes “fueron capacitados en cuanto al protocolo sanitario”.

Por su parte, el BOP 15 en su turno mañana da clases desde el miércoles con el 90% de su matrícula de 5° del turno mañana.En la modalidad de Escuela Para Jóvenes y Adultos (Epja) acudió el 65% .

El Instituto Santiago Canclini informó que de 24 alumnos que tienen inscriptos en 5° año, son 18 los que asisten los lunes, martes, miércoles y viernes de 8 a 11.

Por su lado, el director del CEP 21, Ricardo Swier, sostuvo que la totalidad de sus alumnos de 5° están concurriendo a clases presenciales.

“Tenemos 156 alumnos que van a egresar este año y esto nos dio la posibilidad de cerrar el ciclo lectivo”, señaló José Rigo, director de la Escuela de Comercio 5 de San Javier. Y reflejó el ambiente escolar: “Sentimos que los chicos están muy tristes. Hay muchas actividades que se hacen en presencialidad y este año no se pudieron hacer”. Además, dijo que evaluarán realizar un acto de cierre en un espacio abierto.

Por su lado, Claudia Sloboyen, directora del BOP 82 de Candelaria, contó: “Estamos haciendo hincapié con aquellos que no pudieron completar el proceso o no tuvieron conectividad, pero es una mezcla de emociones. Están contentos por volver, pero también extrañan al resto de la comunidad educativa”.

Sorprendidos

En Puerto Iguazú, la vuelta de las clases presenciales sorprendió a los docentes y directivos, ya que la mayoría de los establecimientos reportó un 95% por ciento de asistencia a clases. Si bien la modalidad de trabajo es singular, los alumnos concurren a clases con alegría para compartir con sus compañeros el final del ciclo lectivo.

En el caso de la Instituto Sagrada Familia, concurren de 7 a 10 de la mañana, son separados en grupos de diez personas en diferentes cursos donde los profesores dictan las clases y rotan las aulas cada módulo de 40 minutos, para que todos reciban la misma enseñanza.

La Epet 4 montó un sector de sanitización en el ingreso al predio que consiste en alfombras y lavabo y un sector donde se encuentra el alcohol. De lunes a jueves los alumnos de las tres orientaciones trabajan en el aula con sus profesores y el viernes trabajan las divisiones en el patio de la escuela divididas en grupos, en el marco de las prácticas profesionalizantes obligatorias.

“Tenemos una asistencia del 95%, incluso alumnos que no se inscribieron para asistir a clases la semana pasada están en el aula trabajando. Utilizamos las aulas más amplias y el día de las prácticas profesionalizantes se trabajan en el patio con mayor circulación de aire”, explicó Gerardo Coronel, director interino de la Epet 4.

Por su parte, Karen Folgmann, una de las profesoras encargadas de los proyectos de las prácticas profesionalizantes, explicó que este año debido a la suspensión de las clases presenciales debieron planificar una forma diferente para que los alumnos lograran conocer qué significa la inserción laboral, y si bien aclaró que no se puede comparar a trabajar en una empresa, el objetivo es preparar a los alumnos para dar un nuevo paso en sus vidas: “Trabajamos en grupos con el desarrollo de proyectos y simulaciones de una pasantía, en estas clases estamos puliendo los proyectos para que el 4 de diciembre puedan exponer sus trabajos”.

Y agregó: “Es muy probable que desarrollemos esta forma de trabajo para 5° año en 2021 y así preparar con teoría a los alumnos para que cuando cursen el último año estén más orientados para las prácticas dentro de las empresas”.

Los que no pudieron retornar

Algunos estudiantes del último año no pudieron volver al aula. Aquellas escuelas que no regresaron a la presencialidad no cuentan con las medidas de bioseguridad necesarias, siendo la falta de agua uno de los principales inconvenientes, además de la falta de personal de servicio.

En ese sentido, Mirta Chemes, secretaria general de Unión de Docentes Argentinos (UDA), sostuvo: “Lamentablemente en estos meses no se resolvieron los problemas de infraestructura, agua, eléctricos, personal de servicios o insumos necesarios para la limpieza”.

Y añadió: “Nos encontramos con muchas escuelas que ni en tiempos normales podrían dar clases presenciales y mucho menos en pandemia. Hemos elevado los reclamos todos los años y en este los reforzamos y ni así se avanzó como debería ser. Recién esta semana, después de los numerosos reclamos, están haciendo el relevamiento de las escuelas secundarias para luego seguramente dar respuestas”. Por último, señaló: “Nos preocupa porque esto es la antesala de lo que puede suceder en marzo, cuando vuelvan más alumnos a las escuelas”.