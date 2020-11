Optó por cultivar alimentos en un espacio donde había malezas

sábado 14 de noviembre de 2020 | 4:34hs.

En tiempos en que los espacios verdes -tanto públicos como privados- son vulnerables a actos vandálicos, contaminación y usurpación, Angelina Kempka (69), una vecina del barrio Irrazábal de la Capital de la Araucaria, resulta un ejemplo a destacar.

Con un vigor envidiable y una sonrisa contagiante que se entremezcla con las arrugas en su rostro que reflejan al mismo tiempo las duras batallas enfrentadas en su vida, se sostiene del mango de una azada y cultiva en un espacio público que estaba repleto de malezas justo frente a su terreno. Ahora se observan plantas de mandioca, maíz, poroto y batata sobre unos metros de tierra en una especie de bulevar entre la calle empedrada y una calle de tierra, que se extiende por uno de los límites del barrio Irrazábal, de San Pedro.

Muy distinto a lo que se puede observar en espacios similares, donde se suele arrojar residuos o destruirlo, esta vecina optó por cultivarlo, como una alternativa para proteger a su hogar de alguna alimaña que pueda crecer entre las malezas.

La iniciativa de Angelina tiene que ver con su historia de vida. Se crió sin sus padres en la ruralidad y desde los 9 años sabe qué significa una jornada laboral en la chacra. Así, entre carpir y machetear en los rozados de sus tíos, creció.

La difícil situación, tanto en la infancia como en la adolescencia, impidió que accediera al sistema educativo. “Mi único estudio fue el trabajo”, reconoció la mujer mientras, transpirada porque ya apretaban los rayos del sol, se tomó un tiempito para compartir su historia con El Territorio.

“Desde chica aprendí a trabajar en la chacra, si no tengo algo para hacer me deprimo, me siento triste, así que invento algo para estar de acá para allá. Me levanté y como llovió un poquito, decidí venir a limpiar mis plantitas y plantar poroto, porque días atrás no podía poner azada porque había mucha polvareda”, contó Angelina.

Esta valiente mujer tuvo 13 hijos. Tres de ellos fallecieron, mientras que a los otros diez le tocó criarlos sola porque su concubino falleció cuando el más pequeño de los hijos tenía tan sólo dos días de vida.

Pero no descansó hasta que sus hijos crecieron, siempre contando únicamente con la renta de las changas realizadas en las chacras de sus vecinos en colonia Primavera, de donde proviene.

“En tres días yo macheteaba una hectárea, me pagaban bien, contentos mis vecinos en Primavera, así con sólo trabajar crié sola a mis hijos”, recordó.

Varios años más tarde logró la pensión de madre de siete hijos y cuando llegó a la edad de jubilarse pudo tramitar su merecida jubilación, ingreso económico que hoy le permite mantenerse, aunque sigue trabajando como un hábito saludable, con el mismo empeño como si tuviera que vivir de ello.

El tramo del bulevar donde Angelina decidió cultivar estaba repleto de un tupido pastizal, piedras que fueron arrojadas allí cuando se realizó el empedrado, vidrios y botellas. Con enorme valentía, se metió en ese lugar para arrancar la grama, juntar las piedras y no sólo obtener alimentos sino alejar algunas plagas de su casa.

Ese pequeño espacio frente a su vivienda es la continuidad de la diversificación de plantas frutales, huerta, flores e incluso gallinas, que cultiva y cría en su terreno.

“En la parte de atrás traje plantas de frutas nativas del monte para que mis nietos consuman frutas frescas, no tengo cerdos porque no está permitido criarlos en el pueblo, porque hasta gallinas tengo acá”, manifestó Angelina entre risas.

Angelina no tuvo la oportunidad de aprender a leer y escribir, pero la vida la enseñó otros valores como el trabajo, el respeto y cuidado para con los recursos que ofrece la naturaleza, buscando contagiar estas buenas costumbres en los jóvenes.

“Decir que no hay comida, que no hay trabajo es porque no quieren transpirar del mango de una azada, muchos se acostumbraron a esperar el dinero debajo de la sombra. Me siento feliz, con una enorme alegría de poder limpiar y plantar para tener las verduras, me encanta darle lucha a la vida”, cerró orgullosa.