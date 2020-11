Se hicieron pasar por policías y asaltaron a una anciana en su chacra de Campo Ramón

viernes 13 de noviembre de 2020 | 18:39hs.

Dos delincuentes con barbijos y armas de fuego se hicieron pasar por policías y asaltaron a una mujer de 76 años en su chacra situada en el Lote 66 de Sección Segunda, zona rural de Campo Ramón.

Fue abordada minutos antes de las 8 de la mañana de hoy, cuando pretendía barrer el patio.

Los sujetos le dijeron que debían hacer una requisa en la casa e inmediatamente la metieron adentro apuntándola en la cabeza.

Tenían acento lugareño, siendo uno alto y delgado y el otro petiso y robusto.

Después de tenerla amenazada durante alrededor de media hora y revisar todo el inmueble, los delincuentes la dejaron encerrada en una de las habitaciones y escaparon con 15 mil pesos en efectivo y cinco teléfonos celulares, además de las llaves de la propiedad.

Vigilancia

Cuando fue atacada la mujer estaba sola porque 20 minutos antes, su esposo y el hijo que vive con ellos, viajaron hacia Oberá y regresaron cerca de las 11, horario en que fue liberada y dieron aviso a la Policía.

La investigación está en manos de la Comisaría de Campo Ramón, dependiente de la Unidad Regional II de Oberá.

No dio resultados hasta el momento en cuanto a la identificación de los falsos policías pero las líneas investigativas no descartan que hayan contado con información sensible de la familia.

Incluso se cree que hicieron vigilancia en las inmediaciones puesto que esperaron a que los hombres se vayan para abordar a la víctima e incluso fueron derecho a la habitación del matrimonio, exigiendo la entrega del dinero.

Fuentes ligadas a la familia afirmaron que la anciana no fue golpeada y en todo momento le decían “abuela”.