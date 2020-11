Corrientes reportó más de 200 casos de Covid-19 por segundo día consecutivo

viernes 13 de noviembre de 2020 | 18:14hs.

El Gobierno de Corrientes notificó este viernes 249 nuevos casos de coronavirus. De los nuevos positivos, 213 corresponden a la ciudad de Corrientes. También hubo más contagios en Paso de los Libres, Mercedes, Goya, Bella Vista, Santo Tomé y Esquina.

Los casos activos en la vecina provincia ascendieron a 1.161, de los que 962 son de la Capital, la localidad más afectada por la pandemia.

Parte oficial sobre la situación del Coronavirus en la provincia. pic.twitter.com/qlJatfh46e — Gobierno de Corrientes (@CorrientesGob) November 13, 2020

El panorama se completa con 94 enfermos en Paso de los Libres, 55 en Bella Vista, 12 en Goya, 9 en Santo Tomé, 7 en Mercedes, 6 en Itatí, 5 en Saladas, 3 en Santa Ana, 2 en Empedrado y Esquina y un en Curuzú Cuatiá.

Desde que comenzó la pandemia, en Corrientes se enfermaron de Covid-19 un total de 4799 personas. Pudieron recuperarse 3544 y fallecieron 94. Permanecen aislados preventivamente 7.233 personas.

"Le perdimos el rastro al virus"

El gobernador Gustavo Valdés aseguró este viernes que "hoy competimos por los test, antes por los respiradores. Hoy llevamos los 100.000 test a 20 dólares el test rápido y a 50 dólares el PCR, y no es solo el test, son los insumos, los hisopos".

"La cantidad de hisopados, nos permite aislar, mantener el control. Los operativos Detectar, consisten en que las personas al azar puedan recibir un test. Nos va a permitir saber si una persona tiene coronavirus y no lo sabe", explicó el mandatario en Desayuno, programa que se emite por Radio Dos.

Valdés se lamentó porque "hoy le perdimos el rastro al virus, esperamos poder decirle a la persona si es positivo o no, y que se quede en casa. La gente tiene que saber que, ante cualquier síntoma, (dolor de cabeza, problemas respiratorios, pérdida de gusto u olfato, dolor de estómago) se tiene que quedar en su casa y llamar al call center".

"Los hospitales de Corrientes no colapsaron. Ojalá que no nos pase, si tenemos las conductas adecuadas el virus se va, desaparece. ¿Por qué no volvió a China? Porque es un país ordenado, hacen caso a sus autoridades. No solo es firme el Gobierno, la gente obedece, cumple", enfatizó.