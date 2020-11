Ituzaingó: Homenaje a la primera mujer a cargo de una comuna en el país

viernes 13 de noviembre de 2020 | 16:04hs.

Impusieron el nombre de la primera mujer a cargo de una comuna en el país, Ildefonsa “Foncha” Breard de Galarza, al Concejo Deliberante de Ituzaingó (Corrientes)

El proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad el pasado 2 de septiembre en la sesión ordinaria 011/2020, y este viernes se realizó el acto donde se descubrió la placa respectiva.

El proyecto fue iniciado por el bloque del Partido Autonomista, y desde ahora el edificio del HCD lleva el nombre de quien en vida fue electa como concejal de la localidad en el año 1963, y además ocupó el lugar de presidente del cuerpo quedando bajo su cargo el Ejecutivo Municipal, destacándose como la primera mujer a cargo de una comuna en el país.

Entre los invitados especiales y familiares presentes se destacaron muchos funcionarios de reconocida trayectoria en la región y el país, como el ex gobernador de Misiones, Ramón Puerta, nieto de Doña Ildefonsa.

Puerta en su alocución, señaló que fue elegido para hablar entre todos los primos, “agradezco a los que tuvieron la iniciativa de rendir homenaje a nuestra abuela, que es un ejemplo en un momento tan particular en el país y el mundo, donde la política es desacreditada, y me hace reflexionar, porque el sistema que hemos elegido la democracia, no funciona sin política, y la política si se sigue desgastando no va a dar la respuesta que nuestro pueblo necesita” expresó y añadió el hecho de “destacar ejemplos, una mujer de una familia muy numerosa, de un pueblo que en aquel entonces era muy pequeño en habitantes, pero con una rica historia de familias dedicadas a trabajar por el más necesitado”.

Doña Foncha

Esta mujer marcó un antes y un después en la vida política de la localidad de Ituzaingó, siendo pionera de la política local abrió las puertas de la vida institucional a la participación de la mujer, logro democrático importantísimo para el pueblo.

Doña “Foncha” junto a su esposo Lucio Ramón Galarza tuvieron 13 hijos, a quienes inculcaron el amor por dicha ciudad, su gente y por la política.

Enviudó joven, igualmente supo enfrentar la vida, criar sus hijos y nietos y hasta ocupar lugares en la vida pública/política siendo del Partido Autonomista, fue Presidente del Honorable Concejo Municipal a cargo del Ejecutivo, y Presidente del Partido Autonomista, en una época donde no era nada fácil para una mujer.

Dejo importantes huellas en la sociedad y sobre todo en su familia quienes heredaron esa pasión, ya sea dentro del autonomismo, o de otros partidos que también supieron ocupar distintos cargos municipales, provinciales y nacionales, otros solo militando, pero siempre con su ejemplo como guía.