Inauguraron un nuevo centro de entrenamiento y capacitación en el Servicio Penitenciario

viernes 13 de noviembre de 2020 | 13:37hs.

Quedó inaugurado en la jornada de este viernes el nuevo Centro de Entrenamiento Raúl Balbino Brañas (Alcaide General retirado) del Servicio Penitenciario Provincial, ubicado en la UPI de Loreto. Durante la inauguración se llevó a cabo un simulacro de rescate de personas ante situaciones de crisis en el contexto carcelario.



La ceremonia estuvo encabezada por el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, y contó con un homenaje al ex director General Brañas, quien participó del encuentro en compañía de su familia.



Durante el estreno de este espacio de innovación, único en la región, el ministro destacó la labor y entrega del ex alcaide, al servicio de esta fuerza.



“Este es un sencillo, pero sentido homenaje para un hombre que dio mucho por el SPP y que supo dejar su marca en esta querida Institución”, resaltó Pérez.



Así también, se dirigió a las autoridades de la Policía de Misiones, que comparten sus conocimientos con el SPP.



“En el caso de la Policía, no quiero dejar de destacar el trabajo que viene realizando el ex subjefe, Fabio Sosa, y el actual subjefe de la Policía, Carlos Merlo, quienes siempre están presente en cada una de las capacitaciones que realizamos en esta materia”, sostuvo el funcionario.



En este lugar de instrucción, los penitenciarios se preparan y perfeccionan su accionar para aquellas situaciones de crisis, por ejemplo una toma de rehenes, que se pueden presentar en contexto de encierro.



También estuvieron presentes en la inauguración el director General del SPP, Manuel Dutto, uno de los impulsores de este proyecto; el subsecretario de Seguridad y Justicia, Ariel Marinoni; el presidente de la Comisión Provincial de la Prevención de la Tortura de Misiones, Eduardo Scherer; y otras autoridades de las fuerzas armadas y seguridad de la provincia.