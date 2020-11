La Terminal de Iguazú ya está preparada para la vuelta de los micros de larga distancia

viernes 13 de noviembre de 2020 | 9:49hs.

Este viernes es de gran importancia para el sector turístico de toda la provincia de Misiones, es que tanto la Terminal de Ómnibus de la ciudad de Posadas como de la localidad de Puerto Iguazú se encuentran listas para partidas y arribos de micros de larga distancia.

Esto se da luego de casi ocho meses de parate. En total, son seis las empresas que operarán en el reinicio de la actividad y sólo se transportará personal esencial y exceptuados.

El pasado lunes se conoció el retorno de los viajes en micros de larga distancia, únicamente desde Posadas y Puerto Iguazú hasta las ciudades de Resistencia (Chaco) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba). Entre ambos destinos, habrá más de 40 frecuencias, tanto de ida como de vuelta.

Alejandro Arrabal, administrador de la Terminal de la localidad de Puerto Iguazú, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva y comentó: "Estamos preparándonos para dar inicio a las actividades. Según lo que nos dijeron desde la empresas autorizadas tenemos un servicio para el domingo a las 14 y después la semana que viene a confirmar dependiendo de la demanda".

"Nosotros aprovechamos para hacer mantenimiento y revitalizar el lugar, está totalmente en condiciones para iniciar operaciones. Desde que se aprobó el protocolo que se hizo de acuerdo a las recomendaciones con consideraciones generales todo se fue adaptando", acentuó.

Además explicó que en principio no estarán abiertas las boleterías porque existen restricciones y no justificaría su apertura, "hay condiciones que van a cambiar por protocolo debido al espacio físicio porque no se permitirá el cruce de arribos con las salidas y se van a tener que diferenciar los sectores".

Actividades sectorizadas

El ingreso a la terminal va a ser uno sólo, lugar donde se instalará la estación sanitizante, dosificador de alcohol en gel y se hará la toma de temperatura, "pero la gente que quiera entrar a averiguar sobre boletos va a ingresar por otro sector y además habrá otro exclusivo para arribos y partidas. No se va a permitir aglomeración de personas para recibir o despedir a las personas, sólo si es muy necesario y respetando la distancia"

"Los arribos tienen un proceso de control con respecto a la conciencia de la terminal con toma de temperatura y test negatio. Si se llegara a identificar que en el transcurso del viaje existe una sospecha o una toma de temperatura que hubiera que llamar a Salud, tenemos preparado otro sector para el aislamiento", remarcó

Por otra parte afirmó qe el uso de sanutarios va a ser limitado y se va a pedir un orden para ese tipo de uso, "no podemos permitir la aglomeración en ese momento, esas son las cuestiones que se van a tener en cuenta para tratar de hacer cumplir los protocolos y mejorar lo más posible para contribuir a la situación actual"

"Hasta ahora nos han confirmado solamente dos empresas la prestación de servicio, no se las condiciones de las otras pero esto va a ser gradual y paulatino, esto va a ser un proceso que se va a trabajar de esta manera", detalló.

Habilitaciones para extranjero en Cataratas

Arrabal destacó que oficialmente no se comunicó sobre la posible autorización de visitas de extranjeros al Parque Nacional Iguazú, "si está habilitado para el turismo interno y ya se presentó el protocolo para una capacidad mayor abriendo otros circuitos y ampliando la recepción que están en estudio. En Cataratas ya estamos preparados para la apertura a pleno y todo este tiempo lo utilizamos para capacitarnos y prepararnos para esta nueva normalidad".