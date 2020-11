Okulovich cumple 150 carreras en el Turismo Carretera

viernes 13 de noviembre de 2020 | 3:22hs.

El misionero Carlitos Okulovich (Torino) tendrá un fin de semana especial en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, ya que cuando arranque la novena fecha del campeonato -la primera de la Copa de Oro- el obereño llegará a las 150 carreras dentro del Turismo Carretera.

Okulovich es el misionero con más carreras en la máxima categoría nacional, el único en subirse al podio de una carrera oficial del TC y el que más cerca estuvo de lograr ganar una final (NdR: la victoria de José Koteski en la Vuelta de Misiones de 1957 no es considerada oficial por la ACTC).

“Sigo porque mi cuenta pendiente es ganar en el TC y esa es mi mayor motivación”, explicó en charla con El Territorio.

El obereño debutó en el TC el 21 de mayo del 2006 con una Chevy de Emilio Satriano. Su primera carrera fue en el autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto en Córdoba, clasificó 46 y como no pudo ingresar en el 107 por ciento del poleman, no pudo correr la serie y tampoco la final.

Desde aquella primera carrera hasta hoy pasaron 14 años en los que corrió 149 carreras (148 las cumplió como piloto titular y una como invitado de Leonel Pernía en el 2016).

Corrió con tres marcas en el TC: Chevrolet, Torino y Dodge y pasó por 8 equipos: Emilio Satriano, Dole Racing, Arana Ingeniería Sport, JC Competición, Maquin Parts Racing, Catalán Magni Motorsport, Sprint Racing y Martínez Competición.

Con el Torino del Maquin Parts Racing, logró sus mejores resultados. Fue segundo en la final disputada el 29 de septiembre del 2013, en el autódromo Rosendo Hernández de San Luis. Su mejor clasificación fue un segundo puesto logrado en el autódromo de Rafaela el 31 de agosto del 2014. Al día siguiente ganó su segunda serie en el TC. La primera la había logrado en el autódromo Rosamonte de Posadas el 24 de junio del 2012.

“El auto que más me gustó manejar fue ese Torino 31 del Maquin Parts, porque gané mi primera serie en Posadas, después gané mi segunda serie en Rafaela, ese auto andaba una maravilla”, recordó el obereño.

Sobre el auto que más dolor de cabeza le dio Okulovich comentó: “La Chevy con la que debuté, esa Chevy de Emilio Satriano, me dio muchos dolores de cabeza. Después la Chevy amarilla del JC, pero no porque sea mala, sino porque yo llegué al equipo y al mes empezó la disolución y no quedó nadie, tuvimos que salir a pedir herramientas prestadas, lo tuve que llamar a Miguel Alisi para que nos dé una mano porque el equipo se estaba desarmando y faltaba todo, esa son algunas anécdotas que van quedando de las carreras del TC”.

Sobre las 150 carreras en el TC dijo que “la verdad es que primero uno se pone un poco nostálgico por la cantidad de horas dedicadas, los sacrificios. Por otro lado muy contento de poder llegar a las 150 carreras que no es fácil mantenerse tanto tiempo en una categoría tan competitiva”.

“Tener esa cantidad de carreras y no lograr la victoria me da más incentivo de seguir intentando y creo que es por lo único que sigo insistiendo. Creo que por lograr ese objetivo uno se sigue esforzando día a día”, afirmó.

Comienza la Copa de Oro

El TC abre la Copa de Oro el fin de semana, nada más y nada menos que en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires. La etapa regular quedó en manos del joven neuquino, Juan Cruz Benvenuti (Torino), que ya tiene una victoria en su poder: ganó en la segunda cita del año, en Neuquén. Sin embargo, por haber logrado más triunfos durante la etapa regular, Werner arranca como líder en el playoff, con 24 puntos. Benvenuti, bajo el ala del Laboritto Jrs., lo escolta con 23 unidades. Aguirre se ubica tercero (dos victorias), con 16.

Por su parte, Okulovich buscará meterse en la definición por los ‘Tres de último minuto’, que son aquellos pilotos (fuera de los 12 clasificados a la Copa de Oro) que en las próximas dos fechas sumen más puntos y en la última fecha se sumarán a la definición.

Mañana habrá entrenamientos (por DeporTV desde las 12) y clasificación que se podrán ver por la TV Pública desde las 15.