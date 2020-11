Madre coraje: cuida a un hijo con leucemia y pide ayuda para sus otros seis en la picada

jueves 12 de noviembre de 2020 | 17:27hs.

Elba Anunciación es el sostén de su familia compuesta por siete hijos, desde que su pareja se fue, la abandonó. Después, como si fuera poco, a su pequeño hijo, Marcelo, de 4 años, le fue diagnosticado leucemia.

Marcelito, como le dicen cariñosamente, está el hospital del Parque de la Salud de Posadas realizando el tratamiento correspondiente, mientras sus otros seis hermanos quedaron al cuidado de la abuela en la humilde casa de la picada Yapeyú, en el municipio de Guaraní.

"Necesitan dinero para solventar diferentes y múltiples gastos ya que la mamá era la única que trabajaba y se encuentra cuidando al pequeño, también ropa y mercadería para sus hermanitos que se quedaron con la abuela ya que el padre los abandonó", explicó una amiga de la familia, conocedora de la dramática situación por la que atraviesa esta familia.

Elba, en diálogo con El Territorio, admitió que no "tengo un peso en el bolsillo, afortunadamente Marcelito está bien, su tratamiento está bien, estoy esperando que le saquen una plaquita y si sale todo bien vamos para la casa... y sino quedamos unos días más", dijo.

En la casa de la picada Yapeyú están Leandro, de 2 años, Ana, de 6, Milagros, de 7, Rosaura, de 9, Marcos de 11 y Laura, de 14.

El pedido entonces es cualquier colaboración y el contacto es el número 3755508945, de Noelia, una amiga de la familia.

Elba dijo que recibió ayuda "de provistas para mis chicos allá, pero yo no tengo ni 10 centavos", revelando el esfuerzo que hace al quedarse al lado de su Marcelito y siempre pensando en sus otros hijos. "Yo acá no recibí nada".

En el caso de que el pequeño sea dado de alta, el regreso quizás sea en ambulancia, de otro modo para Elba, es imposible.

Pero esta madre coraje sabe, que con o sin alta, la pelea será dura. "Me dijeron que por lo menos dos años será el tratamiento con Marcelito".