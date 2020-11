El regreso del servicio interurbano: "volveremos con la mitad de las líneas, desde el lunes"

jueves 12 de noviembre de 2020 | 14:53hs.

Con la autorización del Gobierno de la provincia, vuelve el servicio de media distancia en la provincia, aunque de acuerdo a lo que dialogaron entre los propios empresarios, los micros saldrán a las rutas recién desde el próximo lunes.

"El Gobierno autorizó la reanudación de los servicios bajo el cumplimiento estricto de medidas de seguridad e higiene con el fin de resguardar a los pasajeros, pero la idea es también ir viendo de ajustar las frecuencias en base a la demanda, no empezar al ciento por ciento en todas las líneas", dijo Sergio Prox, empresario del sector que este jueves, finalmente, recibió la buena noticia de que pueden volver empezar a operar tras los ocho meses de inactividad por la pandemia del coronavirus.

"La subsecretaría de transporte autorizó el 50 por ciento del total de las líneas que cada empresa tiene", aclaró Prox al programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7.

"Entonces ahora tenemos que confirmar a la subsecretaría que líneas serán las que funcionen, y nosotros sabemos cuáles son las de mayor necesidad y cuáles las que pueden mejorar. En nuestro caso, en la zona de San Vicente y El Soberbio, empezamos las líneas de las colonias, que son líneas sub urbanas que tenían mucha necesidad... una línea se nota, se nota cuando en una colonia hay una línea y cuando no la hay, se apaga mucho la zona de la colonia porque la gente no tiene como contactarse con la ciudad, en todos los sentidos", dijo Prox.

"Ahora el paso que viene sería la línea a Posadas mas las largas, más de 60", explicó el empresario y recalcó en cuanto al protocolo y a la a capacidad por cada unidad que debe ser el "el 50 a 60 por ciento de los asientos. Nosotros dispondremos alcohol en gel, cuando el pasajero sube. Además habrá una alfombra con hipoclorito (con cloro) para desinfectar la planta de los zapatos, lo que sería una persona por línea de asiento", dijo.

En cuanto a los precios, teniendo en cuenta la reducción de la capacidad de pasajeros por micro, Prox admitió que es un "dilema, las tarifas, nosotros estamos recibiendo una compensación tarifaria, mal llamado subsidio que al no haber aumento de tarifa, pero se quedó muy atrás. Para mantener un micro, hablando de gomas, de combustible, baterías, prácticamente todos los insumos están dolarizados... los costos se fueron a las nubes", se lamentó Prox.

"Todos queremos trabajar, pero los empresarios vemos que poner todas las líneas tampoco es la solución porque ya que estamos golpeados al no tener recaudación peor quedaríamos", reconoció el empresario del Alto Utuguay,

Sergio Prox confirmó que la provincia anunció que está en vigencia nuevamente el Boleto Educativo Gratuito (Beg), va a ser para los de séptimo grado de primaria y quinto año de la secundaria, hasta el 18 de diciembre y tengo entendido para los universitarios hasta el 22 de este mes de noviembre".

"Empezaríamos desde el próximo lunes, de acuerdo al pedido de la subsecretaría de Transporte para que digamos qué líneas serán las que pongamos a trabajar. Nos juntamos con los colegas para ver qué linea hace uno y cuáles otros. De ahí entonces pedimos a la subsecretaría y ahí nos autorizan, por lo que creo que el lunes empezaríamos la mayoría", informó Prox.

Según el empresario, en cuanto a la relación con el personal ante la larga inactividad, dijo que cumplió con el 70 por ciento de los trabjadores y a medida que se fueron reactivando las líneas sí. Pero no fue fácil porque de golpe no tenés ningún tipo de entrada y si bien había ahorros, en un principio creíamos que esto era cosa de dos o tres meses... pero como todos saben lo que fue pasando, esperamos ahora que se vaya normalizando todo".

Nota relacionada:

Regresa el transporte interurbano y se extiende la vigencia del BEG