Después de ocho meses, estudiantes retornaron al aula para cerrar el año

Y un día las escuelas volvieron a recibir a sus alumnos. Los guardapolvos y uniformes con insignias estampadas que habían estado guardados durante ocho meses, salieron a lucirse. El encuentro cara a cara entre docentes y estudiantes se materializó. Las caras eran un híbrido entre felicidad, ansiedad e intriga.

La esencia no cambió: los docentes de punta en blanco los esperaron en la puerta, algunos llegaron tarde y otros esperaban ansiosos el horario de ingreso. La jornada estuvo marcada por las altas temperaturas, pero en este contexto eso fue solamente un detalle.

Cada escuela, siguiendo los lineamientos propuestos por Nación y Provincia, se organizó según su alumnado y sus posibilidades. Al ingreso, algunos pegaron señales en los pisos y armaron carteles para orientar a cada grupo y mantener la distancia, en tanto que otros se separaron por colores.

Se realizó al alumnado, así como con los docentes en la jornada del lunes, testeos aleatorios en Posadas, Oberá, Puerto Iguazú y Eldorado, los cuales arrojaron negativo a Covid-19.

Los cursos más numerosos se dividieron en dos, e incluso hubo establecimientos que optaron por sacar las sillas al patio para garantizar el mayor distanciamiento posible y contar con aire puro toda la jornada.

A diferencia de otros primeros días de clases, las ganas de abrazarse entre compañeros debieron ser contenidas por los jóvenes estudiantes y los rituales como el recreo -momento de compartir en ronda y tomar un tereré- se vieron restringidos para mantener la sanidad y evitar contagios de coronavirus.

Si bien estaba previsto que un total de 16.278 alumnos de la provincia que cursan quinto y sexto año volvieran a los establecimientos, las autoridades de la cartera sanitaria aún no especificaron qué porcentaje se presentó a las aulas. Aunque según un sondeo realizado por El Territorio, la asistencia fue positiva y superó el 80% en la mayoría de las escuelas.

El retorno es voluntario -no obligatorio- y queda a consideración de los padres y alumnos. Tampoco están obligados a cumplir con el uniforme, aunque en general decidieron asistir con sus uniformes.

“Se trata de una acción con mucho compromiso para que los estudiantes del último año puedan reencontrarse con sus compañeros, antes del final de sus trayectorias escolares en el nivel. Será el momento de disfrutar juntos las actividades pedagógicas planificadas”, destacó a través de su cuenta de Twitter el Ministerio de Educación de Misiones, Miguel Sedoff.

El estricto cumplimiento de los protocolos establece el uso de tapaboca y nariz, sanitización de manos, distanciamiento social y toma de temperatura al ingreso.

Este regreso comprende en forma exclusiva a los estudiantes de quinto año secundaria común, sexto año de escuelas técnicas, tercer año de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (Epja), tercer año superior técnico, cuarto año formación docente y aulas talleres móviles (ATM). En esta instancia no están contemplados los últimos años de la modalidad rural, es decir, las Escuelas de Familia Agraria (EFA).

La voz de los protagonistas

Este matutino dialogó brevemente con algunos estudiantes para no interrumpir sus clases, quienes expresaron cómo se sintieron durante todo este tiempo y qué significó volver a la presencialidad.

Nicolás Rodríguez (18), alumno de la Comercio N°18, expresó: “Estamos muy contentos de volver al colegio porque hace mucho que estamos en inactividad y es un comienzo para nuestra nueva etapa del año que viene. En las clases virtuales me fue bastante bien. Ahora hay que disfrutar nomás, aunque ya no se pueda compartir un tere, pero vamos a hacer lo posible para disfrutar los últimos días que nos quedan”.

Hilbert Cabañas, (18) alumno de sexto año del Instituto Politécnico San Arnoldo Janssen, indicó: “Nos faltó constancia y ahora hay que meterle ficha con los trabajos prácticos, terminar para diciembre y aprobar todo. Aunque dure pocos días, estoy contento por la vuelta y por poder despedirnos al menos en esta última etapa de clases. Lo que más extrañé fue tener a los compañeros alrededor, poder compartir la clase”.

En tanto que su compañero de clase, Emilio Manzoni (18), agregó: “Estoy bastante feliz por la vuelta porque prefiero más la presencialidad que hacer clases virtuales, no me llevo bien con la clase virtual porque no me surgen preguntas, le meto más ‘pata’ cuando es presencial y el profesor me puede sacar las dudas”.

Por su parte, Pablo Rodríguez, de quinto año del Centro Educativo Polimodal (CEP) N°4, contó a El Territorio que al llegar a clases comenzaron a desarrollar algunas tareas que quedaron pendientes: “Al principio nos dijeron que las tareas no eran por nota, que era para saber cómo veníamos trabajando, pero después comenzaron a mandar los exámenes y desde ahí respondíamos”.

“Extrañaba mucho a mis compañeros, vamos a ver si podemos disfrutar estos últimos días de clases y veré qué me espera en la facultad ya que me preinscribí en la carrera de abogacía”, agregó.

De la misma institución, Facundo Frega destacó que todos se mostraron contentos con el regreso: “Espero que estas últimas dos semanas nos sirvan para entregar trabajos y reencontrarnos con nuestros compañeros y profesores. Fue impactante porque no pudimos cursar el quinto año y estamos con muchas expectativas de poder disfrutar”

“Cuesta seguir de manera virtual por la conectividad y se dificulta aprender y llegar a los contenidos pero hoy en día la mayoría de los chicos de quinto año estarían promocionando y eso es un logro”, sostuvo.

Finalmente, dijo que varios de los estudiantes ya se inscribieron a la facultad, “todos tenemos muchas ganas de seguir porque pudimos aprobar y terminar de la mejor manera posible”.

“Estamos emocionados”

La voluntad y el compromiso docente a lo largo de este año permitieron que los alumnos pudieran continuar con las clases, ya sea desde la virtualidad o recorriendo casa por casa, sobre todo en el caso de las escuelas rurales.

La vuelta a la presencialidad significó para ellos una enorme alegría, a pesar de la ansiedad que sufrieron en los días previos. En su visita por varios colegios posadeños, El Territorio se interiorizó en la perspectiva de directivos y docentes. Gladys Ledesma, directora del Colegio Nacional Martín de Moussy, expresó: “Estamos emocionados con los profesores, esta nueva normalidad nos produce una sensación que es algo nuevo pero estamos organizados para recibirlos, cuidarlos y que terminen el año como ellos lo desean”. Además comentó que solo tres divisiones asistieron al primer día, debido a que la institución tiene a más de 15 profesores exceptuados por salud o edad.

“Los que no vienen continúan de manera virtual y si no pueden, dejan los trabajos en la escuela para que el profesor los retire y pueda evaluarlos”, especificó.

Por su parte, la rectora del colegio Santa María, Sonia Rojas Decut, indicó que de 100 estudiantes que esperaban, se presentaron 72.

“Nosotros tenemos en cuenta que son un grupo que se les cruza muchas emociones pero respetaron y fueron muy conscientes. El protocolo tiene que ver con colores, divididos por grupos, el curso más numeroso tiene tres comisiones. Cada grupo tiene a sus profesores, preceptores y directivos que están con ellos, no se cruzan, por eso el ingreso es por turno y grupos y para poder organizarnos con los recursos humanos. Se dispuso que lunes, miércoles y viernes sea presencial y martes y jueves de limpieza intensiva”, detalló.

Rojas Decut remarcó que ya no hay encuentros vía Zoom para no agotar a los estudiantes. “Estamos muy contentos, es una etapa que ya están cerrando los proyectos, los profesores han trabajado en equipo desde el primer momento y se están realizando las últimas evaluaciones. La idea de estas semanas es poder ayudarlos a que puedan cerrar y cumplir con los objetivos y con los contenidos prioritarios previstos”, concluyó.

Otra institución visitada por este medio fue la Comercio N°18, a cargo de María Beatriz Micheletti, quien se mostró conmovida y expectante por el egreso de sus alumnos.

En relación a la organización, señaló: “Al curso más grande lo pusimos en el patio interno para que los alumnos estén bastante separados. A los otros los separamos en dos, y si podemos los ponemos en el corredor. Tenemos seis cursos a la mañana y cuatro a la tarde”.

“Estamos expectantes de que ellos puedan culminar su quinto año tan atípico y estamos viendo de hacerles al menos algún telón con flores para que se saquen fotos, todos quieren un recuerdo y acto no podemos hacer. Quiero desearles lo mejor a cada alumno que ha trabajado arduamente al igual que todos los docentes este año. Espero que les vaya lo mejor posible en la vida y que logren sus sueños, que es lo más importante”, remató de manera afectuosa mientras los jóvenes terminaban su primer día de clases después de la cuarentena.

Hubo establecimientos que decidieron no abrir hasta la semana próxima, como es el caso de la Comercio 6. Su directora, Norma Meza, aclaró: “Comenzaron los estudiantes de las tecnicaturas del Nivel Superior y el lunes arranca el nivel medio en todos los turnos”.

Las clases presenciales fueron suspendidas en Misiones el 13 de marzo tras la declaración de Emergencia Epidemiológica y Sanitaria. El dictado se extenderá hasta el viernes 4 de diciembre.