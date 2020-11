El Senado se apresta a convertir en ley el área aduanera especial

jueves 12 de noviembre de 2020 | 2:39hs.

El Senado de la Nación convertiría hoy en ley la figura del área especial aduanera que espera Misiones para su territorio, si se cumplen los planes del gobierno nacional que busca aprobar con su mayoría legislativa el proyecto de ley de presupuesto general de gastos y recursos para el año 2021.

La sesión especial de la Cámara de Senadores, que será presidida por la presidenta del cuerpo, Cristina Fernández, comenzará hoy a las 14 y se intentará que finalice antes de la medianoche, aunque si todos hablaran, demandaría unas diez horas aproximadamente y ello llevaría a finalizar en la madrugada de mañana. Más allá de su extensión horaria, en el oficialismo confían en que tienen la mayoría necesaria para aprobar el proyecto de presupuesto, a pesar de que la oposición se abstenga de votarlo, como sucedió en la Cámara de Diputados.

El Territorio buscó hablar ayer con los tres representantes de Misiones en la Cámara de Senadores. El senador Maurice Closs afirmó que el proyecto de ley de presupuesto enviado siempre como ahora desde la Cámara de Diputados y con media sanción, “nunca -históricamente- el Senado retocó una coma” y estimó que por lo tanto, no habría problemas para aprobar la ley de leyes. En el caso de Misiones, se concretaría posiblemente una fe de errata para incorporar los proyectos previstos y analizados en Diputados (ver Lo previsto para Misiones), lo cual no implicaría cambios en sí en todo lo aprobado en la Cámara baja.

En tanto, senadora Magdalena Solari está con licencia médica y por lo tanto no asistirá a la sesión. El senador del PRO, Humberto Schavoni, aún no adelantó cuál será su postura. Por lo tanto, no se sabe si adoptará la misma conducta de sus pares en la Cámara de Diputados de abstenerse en la votación en general del proyecto de presupuesto y dar su voto afirmativo al momento de la votación en particular del artículo 123 que contempla la creación del área aduanera especial.

Los ojos del gobierno misionero estarán fijados en lo que ocurra en la sesión de hoy del Senado de la Nación, porque si la iniciativa se aprueba sin ningún tipo de modificaciones lograría la media sanción que le falta para convertirse en ley de la Nación. El paso siguiente es la promulgación y la reglamentación por parte del presidente de la Nación, Alberto Fernández. Un último paso que es fundamental pues significa escribir la letra chica de dónde, cómo y cuándo funcionará la zona especial aduanera. Pero paso a paso. Y lo primero es lo que pase hoy en el Senado de la Nación, que debatirá en modo mixto, con algunos senadores en el recinto y otros conectados a distancia a través de Internet.

Sobre el presupuesto

El vicepresidente primero del Senado de la Nación, Maurice Closs afirmó que el presupuesto 2021 se aprobará “tal cual viene de Diputados”, porque además “el número en el Senado es mucho más holgado”, concluyendo de esta manera la cantidad de votos suficientes para que el país vuelva a contar con un cálculo de recursos y gastos, teniendo en cuenta además que el año pasado no se había aprobado un presupuesto y por lo tanto, el actual gobierno de Alberto Fernández debió manejarse con un presupuesto prorrogado.

En cuanto al contenido de este y todos los presupuestos anteriores del senador sostuvo: “Siempre soy bastante crítico de la ley de Presupuesto. Y el gran logro que debería tener esta ley, es que cuando lo miremos dentro de 365 días hayamos dicho: cumplimos la ley de presupuesto”. Esto en relación al cálculo que se hizo en cuanto a los recursos, de ingresos y egresos; más el cálculo de las variables económicas como dólar, tipo de cambio, déficit primario e inflación”, que se ajuste a la realidad y con ello se cumpla lo previsto.

Recordó que el problema que tiene la Argentina, es que la ley de presupuesto “es la ley más incumplida de la Argentina de los últimos años; con todos los gobiernos, mucho más en tiempo de (Mauricio) Macri que cada año le erraban a la inflación y con el tipo de cambio”. En tanto sentido recordó los errores groserísimos durante los años 2018 y 2019.

“Por eso, mi primera expectativa es que este presupuesto cuando lo miremos en un año, podamos decir se ha ajustado bastante a la realidad y ejecución presupuestaria”.

Consideró que en medio de la situación actual “no va a estar fácil cumplir, porque todos sabemos que la macroeconomía tiene algunos problemas que viene acarreando desde hace varios años”.

Respecto al contenido y específicamente sobre la pauta macroeconómica sostuvo que “el presupuesto es hasta conservador”.

Ello tras analizar la caída que tuvo la economía este año y el crecimiento del 2021, si se hacen bien las cosas y tenemos algunas cosas que a nivel internacional juegan a favor como la soja. El gran deseo que este presupuesto sea conservador y que cuando miremos en especial la pauta de crecimiento, podamos crecer varios puntos más de lo previsto”. Destacó además que el peso de la deuda pública tuvo una notable disminución, para seguir bajando el déficit fiscal.

Solari no asistirá a la sesión

Desde el despacho de la senadora Magdalena Solari anticiparon a este matutino que “debido a problemas de salud” no estará presente en la sesión de hoy.

De todos modos, Solari dijo que tienen “la tranquilidad de que el trabajo realizado por el equipo que me acompaña y mis pares senadores darán continuidad a lo ya aprobado en Diputados.”

Seguidamente la senadora Solari resaltó “la particular importancia para los misioneros está en el artículo 123 que es el que busca constituir Áreas Aduaneras Especiales -en los términos del Código Aduanero, ley 22.415- en zonas geográficas de distintas regiones donde se verifique el comercio bilateral con países limítrofes”.

Y destacó que “esta iniciativa fue planteada por el gobierno de Misiones ante el gobierno nacional, lo que significó un gran logro por haber puesto en la agenda política del país, esta cuestión para así empezar a dar respuestas a las asimetrías existentes desde hace décadas en nuestra provincia, que tiene el 90% de sus fronteras con Paraguay y Brasil.”

Lo que se espera para el 2021

El proyecto de presupuesto que hoy se aprobaría en la Cámara de Senadores contempla para el año próximo en nuestro país un crecimiento del producto interno bruto (PBI) de 5,5%, una inflación del 29%, un gasto global de 8 billones de pesos y un déficit equivalente al 4,5% del PBI.

La iniciativa mantiene un estimado de gasto total de 8,3 billones de pesos, de los cuales 7,5 billones corresponden a gastos corrientes; en tanto que contiene un déficit estimado para 2021 del 4,5% del PBI y estima que el precio del dólar oficial, a diciembre del año que viene, será de $102.

La iniciativa tuvo media sanción el 29 de octubre por la Cámara de Diputados de la Nación.



Lo previsto para Misiones

El senador Maurice Closs, al hablar de los recursos previstos, destacó que “Misiones metió un buen acuerdo con obras muy puntuales. Debe tenerse en cuenta que en la ley que sancionó en Diputados omitieron planillas de obras, que están en los dictámenes, pero no así en la ley remitida; por ello, el Senado va a incluir todo ese listado de obras y solicitar que se tome como una fe de erratas, porque todos saben que lo sucedido fue una omisión”.

Destacó en particular el tema tabacalero, “que es un viejo anhelo como el caso de Mario Losada, que siempre planteaba este tema de la transferencia automática” en referencia a los fondos del Fondo Especial del Tabaco para las provincias productoras. Más la ley que establecerá la zona aduanera, sobre lo que insistió que “Misiones necesita un trato especial” porque es la única provincia rodeada en un 90 por ciento de su frontera por dos países como Paraguay y Brasil; es decir una situación muy diferente a otras provincias.