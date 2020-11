La selección se prueba con Paraguay

jueves 12 de noviembre de 2020 | 2:24hs.

El seleccionado argentino, puntero junto con Brasil de las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022, recibe a Paraguay, dirigido por el cordobés Eduardo Berizzo, en el marco de la tercera fecha.

El partido se disputará desde las 21 en la Bombonera, con arbitraje del brasileño Raphael Claus y transmisión de la TV Pública y TyC Sports.

En un año marcado por la pandemia de coronavirus, el seleccionado nacional volvió a la competencia y completó la primera doble fecha del torneo clasificatorio con puntaje ideal, por lo que intentará seguir en la misma senda en la última ventana Fifa del 2020.

Un mes después del buen inicio en las Eliminatorias (victorias ante Ecuador y Bolivia en La Paz), el equipo de Lionel Scaloni se reunió para afrontar otra dura doble fecha que comenzará hoy con el choque ante la Albirroja del Toto Berizzo y que terminará el martes ante Perú en Lima.

El seleccionado paraguayo es otro de los cuatro invictos de las Eliminatorias ya que empató con Perú (2-2) en Asunción y obtuvo un agónico triunfo en Venezuela por 1-0.

La base y algunas dudas

Tal como sucedió en la primera doble fecha, Scaloni afronta las dificultades que se presentan por el poco tiempo de trabajo y de recuperación de los futbolistas que, en su mayoría, llegan con la exigencia de la competencia europea a cuestas.

En esta oportunidad, el cuerpo técnico completó el plantel a pocas horas del partido, ya que el defensor Lucas Martínez Quarta tuvo problemas para salir de Italia por restricciones de las autoridades sanitarias locales.

Pese a que se barajó la chance del reemplazo para el ex River, Martínez Quarta estaría desde el arranque en la zaga central junto a Nicolás Otamendi. Nicolás Tagliafico por izquierda y Gonzalo Montiel por derecha, completarían la defensa albiceleste.

Si bien Scaloni y el equipo argentino están buscando una identidad de juego, desde la Copa América 2019 hay una base que, salvo por excepciones, no se modifica.

Los mediocampistas Leandro Paredes y Rodrigo de Paul, y los atacantes Lionel Messi, Lautaro Martínez y Lucas Ocampos son habituales titulares y se espera que estén desde el inicio hoy, aunque el entrenador no confirmó el once titular.

Cuando el ‘10’ y capitán llegó a la Argentina hubo dudas sobre su condición física, pero el DT se encargó de aclarar que “Messi está para jugar los dos partidos”.

“En relación a Messi, se entrenó normal. Es sabido que jugó sólo un tiempo (contra Betis) por unas molestias en el tobillo aunque no le impiden jugar. Está apto y disponible para los dos partidos”, aseguró Scaloni.

Baja para Misiones

Berizzo convocó para esta doble fecha de Eliminatorias a dos jugadores misioneros: Santiago Arzamendia y Andrés Cubas.

El ex Boca fue desafectado por una lesión y no regresará al estadio xeneize, mientras que el defensor de Cerro Porteño pelea por un lugar en el once inicial con Junior Alonso, quien parece estar un paso adelante.

Berizzo tampoco confirmó a su equipo titular y, por ende, el misionero aún cuenta con chances de estar desde el arranque frente a Argentina.