Alumnos de técnicas iniciaron sus prácticas en los talleres

jueves 12 de noviembre de 2020 | 2:23hs.

En lo que respecta a escuelas técnicas, el foco está puesto en las Prácticas Profesionalizantes (PP), instancia obligatoria y determinante para esta modalidad.

Si bien por el momento no trascendió que puedan desarrollarlas fuera de las escuelas en instancias extracurriculares, durante el año fueron armando proyectos teóricos y a partir de ahora los complementarán con talleres dentro de las instituciones.

Jorge Karanik, rector del Instituto Politécnico San Arnoldo Janssen, indicó: “Optamos por trabajar en torno a las Prácticas Profesionalizantes (PP), y como es el último año de estos chicos antes de recibirse, es bueno que tengan contacto con sus docentes”.

José Brizuela, profesor de Instalaciones Sanitarias en el Janssen, explicó que los chicos trabajaron durante el año en el proyecto que abarca a todas las materias. “Hay una arquitecta al frente de la materia (PP) y ellos tienen que hacer el diseño de un edificio, es todo teórico. Los chicos me fueron pasando sus avances a través del correo electrónico y donde todavía veo falencias es en lo que respecta a desagüe pluvial y sistema contra incendios. Por eso muchos van a cerrar el año con libreta abierta”.

Desde la Escuela Provincial de Educación Técnica (Epet) N° 17 de Montecarlo iniciaron las prácticas con quince alumnos, aunque trabajan en grupos separados. “Se realizan sólo prácticas en los talleres”, explicó el director de la institución, Gabriel Moschner.

En el caso de la Epet 11 de la misma localidad, las autoridades adelantaron que el lunes próximo volverán a las aulas, teniendo en cuenta los plazos dispuestos para la entrega de trabajos.

Desde la Epet 44 de San Antonio, el secretario Rafael Golemba, comentó que recibieron a 16 alumnos de sexto año, divididos en dos grupos. “Ya veníamos trabajando en equipo con las prácticas profesionalizantes cuyo proyecto incluye a todas las materias, es por ello que actúan todos los profesores del sexto año”, precisó.Los alumnos deben proyectar una instalación de energías renovables en el lugar que ellos decidan y luego ese trabajo será examinado por una mesa evaluadora que si los aprueba, egresarán.

Por su parte, la vicedirectora de la Epet 3 de Oberá, aseguró que “para nosotros es importante el regreso a las clases presenciales, teniendo presente que los alumnos del último año requieren de las practicas profesionalizantes. Nos preocupaba no poder hacerlo, pero vamos a realizarlo de manera organizada”.

Mientras que Juan Ignacio Kowalczyk (19), alumno de dicho establecimiento, reflexionó:“Era necesaria la práctica para nosotros y me parece bien que podamos tenerla, esto nos ayudará a completar el ciclo de la mejor manera”.

Stefani Berent, su compañera, reconoció que fue emocionante el regreso a clases, “no es lo mismo estar estudiando en tú casa que estar en el aula, tardamos mucho en regresar, pudo haber sido antes, pero es una sensación de felicidad”, expresó. En esa misma escuela, dos alumnos y un profesor fueron hisopados y el resultado dio negativo.

Miguel Báez, rector del Instituto de Enseñanza Agropecuaria (IEA) 2 de San Pedro, indicó que “los alumnos se mostraron muy interesados, estos días de clase pretendemos que junto a sus profesores puedan agotar todos los medios a fin de llegar bien preparados para defender sus proyectos de práctica profesionalizante, que los tornará técnicos agropecuarios. Primero se mostraron con algo de temor por todo lo que implica el protocolo, es una realidad muy distinta a lo que estaban acostumbrados, pero muy bien”.

En tanto que la Epet 20 fue la única escuela técnica del municipio que regresó a clases.“Para la educación técnica es fundamental el regreso presencial porque es importante que el alumno y el docente interactúen en el aula, es una forma más eficaz para transmitir los conocimientos.

Los alumnos se mostraron motivados de cara a presentar su trabajo final donde demuestran los conocimientos y capacidades adquiridas”, señaló por su parte Renzo Zarratea, docente de la institución.

En tanto, hubo técnicas que no iniciaron el dictado de clases presenciales, como en el caso de la Epet 51 de Puerto Iguazú, debido a que aún aún no tiene sexto año teniendo en cuenta que es un colegio muy joven. Sin embargo, analizan el regreso de los alumnos de quinto año.



Por falta de insumos, algunos no volvieron

En lo que respecta a las escuelas comunes -no técnicas- del interior de Misiones, los protocolos fueron igual de estrictos y se cumplieron en todos los casos. Aunque lamentablemente, algunos no pudieron regresar.

En San Pedro, de las catorce escuelas secundarias, ocho están en condiciones y retomaron la presencialidad, para el último tramo de cursada del quinto y sexto año del nivel medio.

Con un panorama muy distinto, los estudiantes, algo inseguros sobre cómo actuar con sus compañeros y profesores, se mostraron entusiasmados de culminar la secundaria en medio de la pandemia por el coronavirus que exige personal sanitario, termómetro, alcohol en gel, barbijo y distanciamiento para la vuelta al aula.

Además de los elementos de bioseguridad, los futuros egresados fueron recibidos con algunas carteleras alusivas al número de promoción, a modo de animarlos teniendo en cuenta la incertidumbre que genera regresar en estas condiciones.

Aquellas escuelas que no regresaron a la presencialidad, fue por no contar con las medidas de bioseguridad necesarias, siendo la falta de agua uno de los principales inconvenientes, además de la falta de personal de servicio.

En la localidad de Montecarlo, la escuela Normal Superior 2 Manuel Belgrano no pudo iniciar las clases presenciales debido a que todavía no se solucionó el problema de la provisión de agua.

En el BOP 94, los directivos convocaron ayer a los alumnos para analizar la situación y se consensuó que aquellos que no trabajaron durante este tiempo o aún les falta entregar trabajos, irán a clases el día de la materia que corresponde para reforzar y los demás seguirán con clases virtuales.

En Puerto Iguazú, la mayoría de los establecimientos recibieron a los alumnos a las 7 y finalizaron la jornada a las 10.

Desde el Bachillerato Orientado Provincial (BOP) 111 Tekoa Fortín Mbororé, los alumnos del tercer año de la modalidad educación de personas jóvenes y adultas (Epja) volverán a partir de hoy por una cuestión organizativa del establecimiento, aunque la rectora Alejandra González aclaró que las actividades administrativas comenzaron antes.

En el caso del BOP 89 del barrio Santa Rosa, no confirmaron el regreso a clases. Según dieron a conocer desde la dirección, aún se encuentran analizando el protocolo y hasta el momento no cuentan con las medidas sanitarias necesarias para recibir a los alumnos.