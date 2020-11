Diego Ramos: "Hoy me imagino como conductor o director de teatro"

jueves 12 de noviembre de 2020 | 2:09hs.

El actor Diego Ramos, que mientras sigue con la experiencia "Sex virtual" prepara su protagónico en "La compañía", que podrá verse el próximo viernes a las 21 por streaming desde el teatro Astral, confiesa estar "en un momento de transformación, en la búsqueda de otros roles dentro del medio".

La obra, que el actor protagoniza junto a la cantante y compositora Miss Bolivia y cuenta con dirección de Ricky Pashkus, muestra la antesala del estreno de un espectáculo en el que su director (Ramos) se encuentra en la previa con los actores, quienes le confiesan que no ensayaron y juntos tendrán que resolver en una hora lo que va a suceder en esa función.

En charla con Télam, el actor que fue el galán de Natalia Oreiro en "Ricos y famosos" e interpretó al padre de Tini Stoessel en la tira juvenil "Violetta", entre otros papeles, cuenta que "es emocionante estar frente a esa platea vacía donde todo va a comenzar nuevamente. Más o menos lo que estamos viviendo, donde parece que con los protocolos necesarios puede volver el teatro".

El show, cuyas entradas se pueden adquirir en el sitio web Plateanet, cuenta con la participación de Josefina Scaglione junto a Jenny Martínez y Roberto Peloni, acompañados por Miuka, Fer Ibarra y Menelik Cambiaso.

Télam: ¿Qué te sedujo de esta propuesta?

Diego Ramos: Es muy metafórico. Preparar un show que se estrena en una sala que se va a llenar otra vez. Con las nuevas noticias todo es muy esperanzador y optimista. Esto tiene que ver con lo que nos está pasando a los actores y a las compañías y con esta ilusión de que el telón se vuelva a levantar. Por otro lado, es una propuesta donde todo lo que sucede es muy ecléctico. Se habla de la diversidad arriba del escenario. Hay personajes que son drag, como el caso de mi asistente que es Miuka, una drag queen muy famosa.

T: ¿Cómo se armó la dupla con Miss Bolivia?

DR: A Miss Bolivia la había entrevistado en un programa que tenía en el canal CN23 y me cayó muy bien. Es una persona hermosa, más allá de su música, de su mensaje, su cariño y su paciencia. Su militancia desde un lugar de amor y de alegría, sin ataque, sin violencia y sin imponer. En el verano, en "Sex", fue una de las artistas invitadas y ahora también vamos a estar juntos en "Autosex".

T: ¿Cómo vivís la experiencia de hacer teatro por streaming?

DR: Al principio le tenía miedo, como a todo lo tecnológico, si bien tengo todo lo último, es de pura pinta porque no entiendo nada. Además, me gusta la posibilidad que da el teatro de tener contacto con la gente, pero descubrí que con "Sex virtual" eso sigue intacto. La gente se involucra un montón, es libre en el encierro. Hay momentos donde el espectador es el protagonista que le da rienda suelta a sus fantasías, morbo, erotismo, desnudez o lo que quiera. Nos dimos cuenta que hay mucha gente que le gusta ser mirada y ahí ellos toman el protagonismo guiados por nosotros. Aclaro que por estar en "Sex" no la tengo re clara ni hago de todo, al contrario, a la hora del sexo soy lo más clásico que hay sobre la tierra. Yo bauticé a esta propuesta como un campamento sexual por todo lo que va pasando en esos tres días que dura la experiencia, donde el público se va juntando y salen parejas, cruces o lo que fuera.

T: Este año tuviste que hablar de tu vida privada siendo que elegiste mantener un bajo perfil durante toda tu carrera, ¿Cómo viviste esa exposición?

DR: Me vi obligado a hablar. Sé que fue desde el amor absoluto y no me enojé, si bien hace poco Luisa (Albinoni) dijo que fue guiada por la producción del ciclo ("PH"). Luego fui a un solo programa ("Intrusos") que me pareció ejemplificador para todos, porque creo que cambió mucho en base a estos temas, en otra época estábamos en veredas muy distintas, pero cambiaron ellos, cambiamos todos y me pareció emblemático ir y terminar ahí con el tema porque no quiero hacer un circo de mí vida. El punto es que nunca quise abrir puertas que después no pudiera cerrar. Si yo cuento que me caso después debo contar por qué me separo y es lo que no quiero. Ahora tengo que hablar porque me abrieron esa puerta a las patadas, con amor, pero a las patadas. Si bien yo nunca me escondí e hice lo que quise, siempre elegí que mi trabajo hable por mí.

T: Pero pudiste darle otro sentido a lo que pasó.

DR: A raíz de esta situación pensé que hay mucha gente que la pasa muy mal, que se siente obligada a decir quién es o lo que le gusta sin estar preparada. Nadie sabe con qué batallas está lidiando el otro. Cuando me sucedió esto se me vino a la mente el trío Midachi cagándose de risa de Pablito Ruiz, que aún era un niño. Si bien no me interesa ser un abanderado ni dar consejos, quería que se entienda que no está bien poner a una persona incómoda ni obligar a nadie a que hable de su intimidad, aunque no sea con mala leche.

T: Comenzaste como galán de telenovelas, hiciste comedias, estuviste al frente de programas como conductor, ¿Cuáles son los pasos a seguir en tu carrera?

DR: Hoy lo que menos me seduce es la actuación, me imagino como conductor o director de teatro. Estoy en un momento de transformación, en la búsqueda de otros roles dentro del medio. Luché para hacer comedia y ahora me encasillaron ahí. Vengo preparándome hace mucho tiempo para conducir, siendo panelista invitado en distintos programas y conduciendo otros. No estoy de acuerdo con eso del "juego televisivo" porque para mí no es un juego, es mi medio de vida y el lugar donde ejerzo mi profesión. En el teatro, justo antes de la pandemia, estrené mi cuarta comedia musical como director, que es el género que me interesa. Hace años que quería dirigir y me preparé para hacerlo. Nunca fui un arquitecto de mi carrera pero sí trabajo para que las cosas sucedan.