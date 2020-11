Misiones a punto de llegar a un hito histórico

Hoy se votará en el Senado de la Nación la ley de presupuesto correspondiente al año 2021. Esta ley que se vota todos los años y se denomina la ley de leyes en el lenguaje jurídico ya pasó el trámite de la Cámara de Diputados y sólo falta , como se dice , que la Camara Alta, lo haga puesto que en ella se encuentran los senadores que representan a las provincias. Puede que pasen dos cosas. La primera es que el proyecto se vote tal cual se aprobó en la Cámara de Diputados, lo que representa la media sanción, entonces así se convierte definitivamente en ley y vuelve al Poder Ejecutivo para que la promulgue y se publique en el Boletín Oficial de la Nación, lo que es el último paso. La otra posibilidad es que se pueda rechazar por mayoría todo el proyecto o bien se puedan observar o modificar algún artículo por parte de alguno de los senadores votantes y pasa a votación, esa cuestión que seguirá la suerte de la votación interna de la Cámara Alta .

La lógica indica que la ley será votada en general in totum, pues el oficialismo tiene mayoría en esta Cámara, o mejor dicho, tal cual se aprobó en diputados. Lo importante y trascendental en esta cuestión es que la ley contiene tres artículos referidos a la creación del Área Aduanera Especial a instancias, y esto hay que decirlo con todas las letras, del proyecto presentado por el Gobierno de Misiones que básicamente está motivado por cuestiones de asimetrías económicas y territoriales y además por lo permeable de sus fronteras, siendo que el 95 % del territorio provincial limita con Paraguay y Brasil y además otro tipos de factores geopolíticos que se encuentran en la letra del proyecto inicial.

El Artículo 124 del proyecto de ley de presupuesto establece que el Área Aduanera Especial estará formada por las provincias de Misiones, Corrientes , Chaco y Formosa, y que Constitúyese en Área Aduanera Especial -en los términos de los artículos 600 a 607 del Código Aduanero, ley 22.415- el territorio del Nordeste Argentino bajo la denominación “Polo de Desarrollo Productivo, Tecnológico y Exportador de la Region del Nordeste Argentino ” (“Polo Productivo del Nordeste Argentino ), para las zonas geográficas específicas que determinarán el Poder Ejecutivo nacional y la provincias. Esta área gozará de los siguientes beneficios respecto al funcionamiento operativo:

1. a) Eximición de imposición de todo impuesto nacional que pudiere corresponder por hechos, actividades u operaciones que se realizaren en el Polo Misiones, incluyendo productos medicinales, con excepción de aquellos que revistieren el carácter de tasas retributivas por servicios prestados. A modo enunciativo, la eximición aplica para los siguientes impuestos:

2. Impuesto a las Ganancias.

3. Impuesto al Valor Agregado.

4. Impuestos Internos.

5. Impuesto sobre los Bienes Personales.

6. Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias.

7. Impuesto a los Combustibles Líquidos y el Impuesto al Dióxido de Carbono.

8. Impuesto sobre el Gas Oil y el Gas Licuado para uso Automotor.

9. Los impuestos nacionales que pudieran crearse en el futuro.

10. b) La importación para consumo de mercadería procedente del territorio aduanero general y que fuere de libre circulación en el mismo estará exenta del pago de los tributos aduaneros que la gravaren y de la aplicación de prohibiciones de carácter económico.

11. c) Las actividades productivas desarrolladas en el área aduanera especial serán objeto de un régimen de estímulo a las ventas de mercadería originaria de dicha área que se destinare al extranjero o a un área franca.

12. d) Cuando la mercadería fuere originaria y procedente de un área aduanera especial, la importación para consumo al territorio aduanero general estará exenta del pago de los tributos aduaneros que gravaren la importación para consumo y de la aplicación de las prohibiciones de carácter económico.

13. e) Todo otro beneficio que establezca el Poder Ejecutivo nacional a los efectos de reducir asimetrías impositivas y aduaneras en la zona de frontera.

ARTÍCULO 125. Creáse el “Polo productivo del Nordeste Argentino en el ámbito del PEN y las Provincias ” cuyas funciones serán las de determinar los sujetos que accedan a los beneficios de la presente ley, conforme los requisitos que en ella se determinan. A los fines del usufructo del beneficio dispuesto en el párrafo precedente, los sujetos allí mencionados deberán inscribirse en el Registro que, a esos efectos, establezca la Administración Federal de Ingresos Públicos.

Luego el artículo establece las funciones Las empresas que accedan a los beneficios de la ley :

1. a) El aumento de las ofertas laborales en el polo Misiones.

2. c) La incorporación de tecnologías de producto y procesos de producción compatibles con el estado del arte y la técnica.

3. d) Niveles crecientes de productividad y competitividad.

4. e) Reinversión de por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de sus utilidades en la provincia

5. f) Cumplan con las pautas de responsabilidad social y ambiental empresarias vigentes en la provincia de Misiones.

6. g) Inversión en la formación y calificación de recursos humanos para el desarrollo científico y tecnológico.

Y por último el Artículo 125 establece la posibilidad de la creación de una zona franca más por Provincia.

En razón de que no conocemos a ciencia cierta y no sabemos cómo saldrá la ley, es que me limité a transcribir el proyecto y tal cual quedaron los artículos relacionados a éste.

Esperemos que hoy pueda escribir sobre el hecho concreto de que este proyecto sea un hecho consumado en una ley y que la Provincia de Misiones que fue la que la que lo llevó al tapete sea la pionera en la generación de todo el marco y todas las cuestiones que habrá que trabajar para llevarlo a la realidad . Esperemos así sea.