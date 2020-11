Aprobaron el proyecto de acreditación inmediata a comercios de compras con tarjetas de débito

miércoles 11 de noviembre de 2020 | 22:43hs.

La Cámara de Diputados aprobó hoy y giró al Senado un proyecto de ley que obliga a entidades bancarias y financieras a acreditar en forma inmediata a los comercios pymes las compras realizadas con tarjetas de débito y prepagas.



La iniciativa cosechó un fuerte respaldo, ya que fue aprobada por 232 votos contra 4 de diputados del Pro, y 3 abstenciones, con el apoyo del Frente de Todos, los interbloques Federal y de Unidad para el Desarrollo, la izquierda y la mayoría de Juntos por el Cambio.



Al iniciar el debate, la presidenta de la comisión de Finanzas, Fernanda Vallejos, destacó el consenso logrado entre las fuerzas políticas y anticipó que "la obligatoriedad no solo es con compras realizadas con débito sino con tarjetas prepagas".



También precisó que el beneficio será para los comercios minoristas y mayoristas del segmento mipyme con "exclusión de aquellos que estén vinculados o controlados por otras empresas o grupos económicos que no revistan la condición" de la ley de pymes.



De esta manera, el proyecto fijará que las entidades bancarias y no bancarias deberán acreditar en forma inmediata el monto de las compras realizadas con tarjeta de débito o tarjeta prepaga cuando se trate de comercios minoristas o mayoristas de cualquier rubro que estén encuadradas en la Ley Pyme.



La iniciativa faculta al Banco Central de la República Argentina a establecer los plazos y condiciones en que se efectivizarán las transferencias inmediatas.



Incluso el Banco Central anunció que aplicará un programa de "Transferencias 3.0", un sistema de pagos digitales más inclusivo, "con una nueva normativa que empezará a operar en forma progresiva desde el 7 de diciembre, que impulsará y expandirá el alcance de las transferencias inmediatas"



Vallejos señaló que "como bien expresaron las distintas cámaras y asociaciones de comerciantes, de pequeñas y medianas empresas, esta medida representa una contribución importante para el sector, ya que se trata de un importante volumen de operaciones que se realizan con estos medios de pago, donde el plazo que va de 48 hs hasta varios días".



"Por lo tanto tenemos el convencimiento de que estamos aportando un elemento para apoyar a este sector de nuestra economía que viene sufriendo las consecuencias de la crisis económica y, en el último año agrado por la pandemia", dijo la legisladora.



Por último agregó que "nos complace, sinceramente, poder apoyar a las empresas micro, pequeñas y medianas, porque entendemos que la buena legislación debe orientarse a equilibrar la balanza, contemplando los intereses del conjunto pero protegiendo especialmente los de los más débiles".



La presidenta de la comisión de Comercio, Gabriela Lena (UCR) aseguró que "uno de los temas que puso en evidencia el Covid-19 fue la importancia de la demora de la acreditación de las ventas con tarjeta de débito y las dificultades sobre todo de los pequeños y micro comerciantes por esa espera para la acreditación de los pagos"



"Se incrementó casi en un 32 % el uso de las tarjetas de débito durante el aislamiento. Son muchos los inconvenientes que genera en los comerciantes el retraso en los pagos y el retraso que ellos mismos deben hacer para cumplir con sus proveedores", agregó.



El diputado de Consenso Federal Alejandro "Topo" Rodríguez dijo que esperaba que a la banca privada "no se les ocurra inventar vericuetos y dejar de colaborar para que se haga efectiva esta ley, si la aprueba el Senado. No corresponde que nadie haga nada en contra, y por supuesto desde el Congreso los vamos a estar mirando".



En tanto, el diputado santafesino de Progresismo Luis Contigiani señaló que "uno de los reclamos de las asociaciones de pymes era el abuso que sufrían fundamentalmente del sistema financiero privado a la hora de la devolución de comisiones, el costo financiero y de los montos por facturación"



Por su parte, el diputado de Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramon afirmó que "aquellos que intermedian están ganando mucho dinero a costa de los usuarios, de los consumidores y de las PyMEs. Y están ganando dinero no por la prestación de un mejor servicio sino porque hacen negocios con el tiempo y el dinero de los demás."