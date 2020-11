Colonia Victoria: una mujer de 77 años fue brutalmente golpeada mientras dormía

miércoles 11 de noviembre de 2020 | 19:54hs.

Las secuelas en el cuerpo de Lidia Toledo (77) son evidentes y generan mucha tristeza e impotencia. Tiene la cara y los brazos con moretones que evidencian la violencia con la que la golpearon. La mujer, que vive en Colonia Victoria, fue atacada por desconocidos el último domingo por la madrugada. Dormía cuando una persona ingresó de forma violenta a su habitación y empezó a golpearla ferozmente.

“Me desperté con los golpes. Me alumbraba en la cara con una linterna, traté de defenderme, pero me agarro de los brazos y me tiro en el piso”, dijo la mujer al medio E24N, quien la entrevistó en su vivienda.

Según la publicación, la anciana piensa que el ataque se produjo cerca de las 3.30 de la madrugada. “Lo van a pagar”, repetía el atacante mientras descargaba su bronca. “Me dijo que van a pagar”, confirmó la mujer.

Desde la Policía de Misiones aún no han informado detenciones de sospechosos por el caso, pero lo que tiene confundidos a los protagonistas es que los delincuentes no se llevaron nada de la vivienda.

En principio, el robo estaría descartado.

Sobre el atacante, describió que era robusto, pero no pudo precisar mucho más. “No sé con qué me pegó porque me asuste mucho. Sólo atine a defenderme, luego llame a mi hijo que vive cerca y rápidamente vino a asistirme”, añadió la mujer, que también presenta un profundo corte en el rostro.

Por fortuna su hijo, que vive a unas 300 metros del lugar de los hechos llegó rápido para asistirla. Ahora la vivienda de doña Lidia tendrá un personal de seguridad para preservar su integridad física, aunque las secuelas también son emocionales.

La mujer está está dolida, sensible y también impotente. Según el citado medio, agradeció a su familia, amigos, vecinos que la están acompañando. Hace 50 años que vivo en este barrio, somos pioneros, jamás tuvimos una agresión. Todos los vecinos me están apoyando”, expresó con lágrimas en los ojos.

Algunas informaciones daban cuenta que el hecho podría estar relacionado a “desgarramientos narcos” ocurridos en los últimos tiempos, aunque no hay precisiones al respecto.