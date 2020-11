Labran acta por fiesta clandestina a un camping en San Javier

miércoles 11 de noviembre de 2020 | 18:52hs.

Se conoció este miércoles 11 de noviembre, que el pasado día domingo se labró un acta por el desarrollo de lo que habría sido una fiesta clandestina en un camping de la localidad de San Javier, en donde según la Policía constató alrededor de 90 personas aproximadamente sin respetar ningún tipo de medida sanitaria vigente, como barbijos, distancia y alcohol en gel.

Todo empezó a las 20:30 cuando las autoridades policiales tomaron conocimiento que en el Camping Puerto Arenas de San Javier se estaría llevando a cabo una fiesta clandestina. La Policía al llegar allí confirmó que había entre 50 a 60 vehículos estacionados dentro del predio.

De acuerdo a lo difundido por la Policía, el lugar está habilitado como "Camping bar y eventos bailables", pero lo cierto es que también se resaltó que "no había ningún evento bailable, por lo que el horario de funcionamiento del mismo, conforme resolución municipal 360/20 (horarios comerciales), es hasta la 00".

Desde la Unidad Regional 6 de Alem se comunicó que se realizó acta de constatación, poniéndose en conocimiento de la Jueza de Faltas, quien dispuso se remita dicha acta a dicha magistratura, donde resolverá sobre el particular suceso.

"No hubo eventos, es una persecución"

Leticia Kochhann es la propíetaria del camping Puerto Arenas, relató lo sucedido en su página de Facebook y dialogó con en El Territorio, afirmando que nada de lo que comunicó la Policía es cierto.

"No hubo evento el domingo pasado, nosotros no tuvimos evento, somos un camping y no teníamos música en vivo, no teníamos nada", relató la mujer. Que además contó que "la Policía llegó acá a las 21:15 y yo estaba en el predio, tenemos habilitación hasta la medianoche... yo a esa hora me senté a tomar un mate y había un par de personas que estaban escuchando música en sus vehículos compartiendo cervezas, otros en los quinchos que estaban comiendo comida asado... y la Policía llegó y los fui a recibir, hablé con el oficial y les dije que pueden caminar, recorrer. No hay ningún problema... me di vuelta y seguí a hacer lo que estaba haciendo".

Siguió relatando que los uniformados "dieron una vuelta dentro del predio y se fueron. Yo me desayuno con esta información el lunes a la noche cuando un oficial retirado de la Prefectura me manda la foto de lo que había sucedido".

La mujer asegura, "nunca firmé un acta y hasta el día de hoy, no he sido notificada ni por la Policía ni por el Tribunal de Faltas".

Además asegura que en su predio "no había esa cantidad de personas cuando ellos llegaron, yo tengo mesas de pool y no había nadie jugando. La gente estaba toda dispersa, como mucho había 10 autos y las personas adentro con sus conservadoras consumiendo las cervezas. Inclusive hoy fui a hablar con el jefe de la Unidad Regional de Alem para hacer mi descargo porque me pareció, para mí, de mala leche, si yo estoy acá y que después labren un acta, a mi nunca me comunicaron eso", expresó Leticia.

La mujer también explicó que en el comercio del lugar tiene "todo legal, tengo alcohol en gel, en aerosol en los baños, en la pileta y no puedo andar detrás de la gente para que se pongan el barbijo, cada uno tiene que saber qué hacer", enfatizó la propietaria que indignada dijo "cómo voy a hacer una fiesta clandestina cuando hay gente de toda la provincia y hasta funcionarios había acá, jefes de comisarías con su familia comiendo acá".

Leticia, incluso, reveló que ella cerró su camping a la medianoche y en donde sí había una fiesta clandestina "era acá al lado, con 200 personas y la Policía pasó al lado y no hizo nada, hizo la vista gorda. Tengo cámaras en donde se ve cuando llega la Policía y todo lo que sucedió. Está todo bien, no voy a pelear, no nos clausuraron porque tenemos todo en regla".