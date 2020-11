En San Javier los alumnos volvieron a clases con mucha expectativas

miércoles 11 de noviembre de 2020 | 13:30hs.

En la localidad de San Javier, la Escuela de Comercio 5, único establecimiento secundario que comenzó hoy con las clases presenciales, recibió a los alumnos de quinto año en la mañana de este miércoles con mucha alegría, así lo indicó el director del establecimiento José Rigo.

En tanto que la alumna Emily Carballo dijo: "lo que pasé este tiempo de cuarentena fue en mi casa encerrada y las clases virtuales fueron difíciles al principio, pero después gracias a los materiales que nos facilitaban los profesores fuimos entendiendo todo, al menos en mi caso. Creo que estamos preparados para este último paso, mis sentimientos hoy son de nostalgia, es raro, como que recién ayer reflexionaba y me di cuenta que no pudimos disfrutar de nuestros compañeros, de hacer enojar a los profesores, no pudimos vivir muchas cosas , creo que somos una generación única que vivimos esto y volver hoy a clases es lo mejor que nos puede pasar".

En tanto que la docente Claudia Burg, profesora de Lengua y Literatura: "es verdad que a las escuelas les falta muchas cosas pero acá en la Escuela de Comercio 5 decidimos pensar qué cosas sí podemos hacer, qué cosas tenemos para recibir a nuestros alumnos de quinto año, es algo raro para todos este año pero todos también, alumnos y docentes hicimos lo que pudimos".

"Hoy volver al aula es vida, vivir esto con los chicos aunque sea un ratito es muy emocionante. La sensación es rara, estamos solo tres horas, pero a la vez es gratificante, es emocionante habernos encontrado", detalló.

Además agregó: "Entre los planteos que hicieron los chicos es el no poder vivir su quinto año como egresados y ellos se sienten raros por no poder tener su fiesta de promoción como siempre ha sido , entienden que es por el bien de ellos y para preservar su salud pero les genera de igual manera un sentimiento de nostalgia", dijo la docente