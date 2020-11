Con enorme emoción, la EPET 40 de Candelaria recibió a sus alumnos

miércoles 11 de noviembre de 2020 | 10:46hs.

La vuelta a la presencialidad, tras meses de clases de manera virtual, fue con mucha emoción por parte de los docentes y alumnos del sexto año de la Epet 40 de Candelaria.

Los alumnos indicaron a El Territorio que les resultaba extraño estar de nuevo físicamente en la escuela cara a cara con sus compañeros y profesores ya que pensaban que este año eso no ocurriría.

La mayoría de los chicos dialogaron con el presidente del CGE de la provincia en el patio del establecimiento, posteriormente tras el izamiento de los pabellones local, provincial y nacional la directora Gloria Fariña les dio la bienvenida a cada alumno y les agradeció por haberse cuidado todo el año ya que con eso se ha logrado que: "Hoy estémos sanos con la ayuda de Dios también y que podamos estar aquí, de una manera reducida y con protocolos, pero estamos sanos", indicó.

El presidente del Consejo de Educación provincial , Alberto Galarza, les dijo a los alumnos: "Hoy tienen la oportunidad de volver a reunirse, ya que esto no es una vuelta a clases solamente sino que es la continuidad de una nueva experiencia que son las clases virtuales a causa de la pandemia".

"Ustedes han sido y son protagonistas en esta época en la que el virus, a nivel mundial, ha enfermado y llevado a la muerte a mucha gente. Misiones está entre las provincia de menor cantidad de casos y eso se debe a que ustedes , los que están aquí han cumplido con el confinamiento, han cumplido con el cuidado establecido, destaco eso y estamos orgullosos de los estudiantes que tenemos en la provincia", indicó.

Por su parte Marcos, alumnos del sexto año dijo: "me siento extraño, la disposición del regreso a la escuela me tomó de sorpresa, creo que ninguno de nosotros pensábamos que volverían las clases presenciales, las clases virtuales fueron una experiencia nueva que la llevamos muy bien. No estar un año completo aqui dentro fue extraño y las clases virtuales nos sirvió para saber que hay otra manera de poder estudiar, a pesar que tanto alumnos como profesores no estábamos preparados al principio, después nos fuimos adaptando", dijo el alumno.