Internaron de urgencia a Pity Álvarez en Ezeiza

miércoles 11 de noviembre de 2020 | 9:53hs.

Pity Álvarez, que se encuentra detenido desde el año 2018, fue internado de urgencia en el hospital del penal de Ezeiza. Su madre, Cristina Congiú, contó en diálogo con Télam que tuvo un pico de diabetes.

La mujer aseguró que el músico de Viejas Locas e Intoxicados está muy angustiado por el encierro y permanece en tratamiento psiquiátrico. Además, señaló que no lo ve desde el 17 de marzo debido a la cuarentena social, preventiva y obligatoria por el coronavirus.

Cristina también señaló que a pesar de que no puede visitarlo, habla con él diariamente y una vez por semana se acerca para dejarle las cosas que le pide, como discos, libros y ropa. “Él está más o menos, sabiendo algunas cosas e ignorando otras del afuera. Una de sus angustias es el encierro y no ver a nadie. Yo le digo que es una sensación que tenemos todos”, sostuvo.

“Para su cumple -el 28 de junio-, mucha gente le escribió así que le conté. Hay muchas restricciones en el penal. Al principio tuvo una guitarra pero después se la sacaron porque allí hay mucha gente y no tiene privilegios”, agregó. Esto, sin dudas, es un golpe muy duro para Pity, ya que la música es un gran refugio para él.

A fines de octubre, el artista estuvo en boca de todos por su falsa fuga. En Twitter inventaron que había escapado del penal de Ezeiza, pero nada de eso era cierto. Fuentes judiciales informaron a TN.com.ar que el músico se encontraba en su celda y que la versión era "un disparate”.

“Lo que faltaba a este 2020”, “Naaa que el Pity se escapó de Ezeiza??? un caracol es más rápido que él”, “Era tendencia que se escapó Pity jajaja me hizo la mañana todos los memes” o “Me despierto y me entero que el Pity se escapó de la cárcel jaja no te podés aburrir nunca”, fueron algunos de los posteos que hicieron sobre tema en las redes.

El músico está detenido desde 2018 en el pabellón psiquiátrico del Penal de Ezeiza, acusado por el homicidio de un vecino del barrio Villa Lugano. El testimonio de varios testigos y elementos que fueron secuestrados en la escena del crimen apuntan a que la madrugada del 12 de julio, después de matar a la víctima, descartó el arma en una alcantarilla y escapó en su auto junto a su novia.