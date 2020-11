Dispar vuelta de los estudiantes a las aulas en Montecarlo

miércoles 11 de noviembre de 2020 | 9:43hs.

En la localidad de Montecarlo, este miércoles no todas las instituciones retomaron las clases presenciales por diversas situaciones que se dan en las instituciones.

En el caso de la EPET N° 11 las autoridades adelantaron que el lunes de la semana que viene volverán a las aulas teniendo en cuenta los plazos dispuestos para los alumnos de entregas de trabajos.

Por otra parte, la EPET N° 17 CTM comenzaron tomando todos los recaudos necesarios: "Estamos realizando prácticas con alumnos de sexto año que son quince, asistieron todos, pero estamos trabajando en dos grupos separados. Y manifestaron que les hubiese gustado que fuese más tiempo pero fijamos dos horas y media dos veces a la semana . Se realizan sólo prácticas en los talleres", explicó el director de la institución Gabriel Moschner.

En el caso del BOP N° 94, los directivos convocaron a los alumnos para resolver si van a regresar a clases o no y en cuanto a la escuela Normal Superior N° 2 Manuel Belgrano no pudo iniciar las clases presenciales debido a que todavía no se solucionó el problema de la provisión de agua.