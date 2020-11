Reabrieron las escuelas y mañana vuelven al aula alumnos de 5° y 6°año

martes 10 de noviembre de 2020 | 4:10hs.

En Misiones las escuelas secundarias reabrieron ayer con la presencia de directivos, personal administrativo, preceptores y docentes, con la intención de reacondicionar los edificios y capacitar al personal en la nueva modalidad de clases que se extenderá hasta el 4 de diciembre.



Se trata de todo un desafío para las autoridades. Es que los estudiantes del último año del nivel secundario común, educación técnica, escuela para adultos y aulas talleres móviles -que volverán a sus centros escolares mañana- no se encontrarán con la escuela de antes, dadas las medidas sanitarias excepcionales que rodean el regreso.



Testeos aleatorios, control de la temperatura en los ingresos, aulas burbuja, barbijos y alcohol en gel son parte de la nueva normalidad escolar. Sin embargo, hay establecimientos que no volverán a la modalidad presencial, ya que sus directivos consideran que no están dadas las condiciones de bioseguridad. Falta de porteros y problemas con el agua potable, entre las principales dificultades (ver página 4).



“Las escuelas han abierto para acciones administrativas de cierre del año escolar. El regreso del día miércoles (por mañana) incluye a un 4% de la totalidad de la matrícula escolar y aproximadamente a un 10% de los docentes y directivos”, señaló a El Territorio el ministro de Educación de la provincia, Miguel Sedoff. Son unos 16.000 estudiantes y 2.300 docentes contemplados en este etapa, que tuvo la autorización gubernamental el jueves pasado.



En un relevamiento llevado a cabo por este medio en algunas instituciones de Posadas, los profesionales se mostraron optimistas en la vuelta a la actividad y confiaron en el trabajo que se envió desde Nación y Provincia para cumplir con el protocolo.



“Están las expectativas, los miedos, todo lo que genera esta vuelta abrupta a clases, creíamos que cerrábamos el año en forma virtual. Es un desafío para los docentes y para todos”, afirmó Gladis Ledesma, directora del Colegio Martín de Moussy.



“Se está solicitando que vengan alumnos que no han entregado sus trabajos, o quienes hasta la primera mitad del año cumplían muy bien, y después hubo un vacío. A esos estudiantes, a los que le faltan trimestres enteros para cerrar, son los que estamos citando”, contó.



Según estimó Ledesma, fue convocado el 10 por ciento de la matrícula. “Es una población manejable, controlable con personal que los guíe”, aseguró. Los horarios serán de 8 a 11 y de 14 a 17.



Rosanna Solís, directora del Bachillerato con Orientación Laboral Polivalente N° 1, apuntó: “Queremos ocupar este tiempo que nos queda del año para revisar y ajustar los contenidos prioritarios trabajados. Trabajar a modo de tutoría-taller con los alumnos. La libreta quedará abierta hasta abril”.



“Podemos darles a los alumnos del último año la posibilidad de que se acerquen a la escuela. Los menores de 18 años deben presentar la autorización del tutor para asistir. Priorizaremos a los alumnos que tuvieron poca conexión durante el año. Hay casos de estudiantes que tuvieron desconectados todo el año, a ellos se los ubicará para que aprovechen este contexto de vuelta”.



“Teniendo en cuenta nuestra capacidad de aula, podrán estar hasta diez estudiantes”, indicó Solís.



Por su parte, promotores de Salud Pública recorrieron varias instituciones de la provincia para realizar testeos rápidos a directivos, administrativos y docentes. “Recibimos gratamente la sorpresa de los testeos rápidos, que viene a dar tranquilidad en este contexto”, sostuvo Luis Benítez, director del BOP 61 del barrio Itaembé Guazú.



“También contamos con la colaboración del hospital de Itaembé Guazú, vendrá personal para tomar la temperatura”, aseguró.

Test aleatorios dieron negativo

El Ministerio de Salud Pública, en conjunto con el Ministerio de Educación, puso en marcha la ‘Estrategia de búsqueda activa aleatoria en puntos provinciales planificados’. El objetivo es tener una muestra en una primera instancia de cuatro puntos provinciales: Posadas, Oberá, Eldorado y Puerto Iguazú. En cada punto se tomarán diez test rápidos de antígeno, obteniendo



unas 40 muestras del plantel docente, lo que permitirá la detección rápida de la presencia viral de coronavirus en personas asintomáticas, e intervención ante un positivo. Todas las muestras tomadas ayer dieron negativo, dijeron.

“Se consideró que los estudiantes merecen un cierre de etapa”

La directora de Enseñanza Secundaria, Viviana Escurdia, en diálogo con Acá te lo contamos, Radioactiva 100.7, señaló que esta decisión “viene a darles un marco legal a tareas que ya se venían realizando”, dado que, algunas instituciones ya realizaban trabajos presenciales en tutorías para padres y alumnos, como así también en labores administrativos.



Esta resolución toma mayor relevancia puesto que “permite facultar a los directores a citar al personal cuando crean necesario para cerrar algunas cuestiones”, comentó Escurdia.



No obstante, aclaró que la vuelta no es para todo el personal, sino que se continuará preservando la salud de aquellos que pertenezcan al grupo de riesgo.



En cuanto a los alumnos, Escurdia fue reiterativa en la aclaración de que las tareas sanitarias serán constantes y estrictas.



“Queremos transmitir tranquilidad a los padres. Los chicos quieren volver y donde vuelven van a estar las condiciones sanitarias de bioseguridad”, afirmó.



“La resolución del Consejo es bien amplia, flexible, clara y tomó todos los aportes que han hecho llegar los directores y los supervisores a la dirección de enseñanza”, continuó.



El regreso de los alumnos de quinto de secundaria común, sexto de las escuelas técnicas y en tercero de las escuelas para adultos será mañana.



Según destacó la directora, esta decisión no se trata de una cuestión particularmente académica, puesto que “los objetivos fueron planteados desde marzo y nos fuimos adaptando a esta situación, y los docentes ya están cerrando las notas, pero se consideró que los chicos se merecen un cierre de una etapa”, comentó.



De esta manera, los docentes podrán reencontrarse con sus alumnos en las aulas, no obstante, las clases virtuales continuarán para aquellos estudiantes que no fueron citados al regreso presencial.