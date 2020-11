Porteros y agua potable, el reclamo de los directivos en el interior

martes 10 de noviembre de 2020 | 3:59hs.

La falta de agua potable y la necesidad de incorporar porteros se hicieron evidentes en los establecimientos de municipios del interior, donde los directivos decidieron no abrir las puertas. En Eldorado, por ejemplo vista a la resolución que establece que los alumnos del último año pudieran regresar a clases presenciales, se le entregó a cada establecimiento un kit sanitario consistente en 5 litros de alcohol en gel, 5 litros de alcohol sanitizante al 70% y barbijos para los docentes. Directores consultados por El Territorio plantearon que el kit es insuficiente para la cantidad de alumnos que tienen y que no les entregaron ningún elemento de limpieza ni lavandina.



Tomasa González, directora de la Escuela de Comercio 19, explicó: “Cuando no dijeron del posible regreso a clases en julio elevamos un informe de todos los requerimientos que teníamos. Lo hicimos de nuevo en agosto y después otra vez en la Semana Federal, cuando se trataron todos estos temas. Tenemos un solo encargado de servicio para 100 alumnos en el turno mañana, 60 en el turno tarde y más o menos lo mismo en el turno noche más la tecnicatura. Un solo trabajador de servicio no nos alcanza”.



“No tenemos nada para medir la temperatura, que es algo esencial. Entonces tuvimos una reunión con los profesores de quinto año que expresaron que no están dadas las condiciones para retomar las clases presenciales. Me parece que habrá que pensar mejor, organizar mejor este regreso. En la reunión del viernes dos escuelas plantearon que no tienen agua, una de ellas hace seis meses que viene reclamando, otra no tiene luz, a otra le faltan los sanitarios porque entraron y los destrozaron. Así no se puede reiniciar”.



Por su parte, Abelina Bobadilla, del CEP Nº 16, expresó: “Continuaremos con las actividades pedagógicas virtuales. A la fecha no hemos recibido ninguna solución a las necesidades planteadas. No están dadas las condiciones para el regreso de los estudiantes a la presencialidad”.



En reunión mantenida con directivos, preceptores y docentes del último año se estableció por unanimidad continuar con la modalidad virtual.



En cuanto al kit, se recibieron únicamente dos botellas de 5 litros de alcohol en gel y 48 barbijos descartables. “No hemos recibido lavandina ni elementos de limpieza. Tenemos más de 200 alumnos. Sumando docentes serían mucho más, tres turnos y un solo portero”.



En San Pedro, por su parte, los directores junto a algunos docentes y personal de servicio estuvieron abocados a la puesta en condiciones de los establecimientos educativos de nivel medio. En ese marco, algunas escuelas, sobre todo de la zona rural, no volverán a la presencialidad por no contar con agua.



Los directores fueron muy precavidos al momento de decidir si volver a las aulas con los alumnos que cursan el último año o finalizar el ciclo lectivo mediante el sistema remoto.



Quienes analizaron y concordaron en que las instalaciones y recursos -tanto humanos como materiales- son propicios para recibir a los estudiantes se mostraron motivados al recibir la aprobación por parte del personal sanitario del Ministerio de Salud, que recorrió el predio escolar a fin de garantizar que todo esté en condiciones.



“Desde el miércoles (por mañana) las puertas de nuestra escuela estarán abiertas para los alumnos de sexto que tengan ganas de volver, junto a los profesores estamos muy dispuestos a trabajar y brindar a los alumnos el acompañamiento en esta última etapa”, indicó Miguel Báez, director del IEA Nº 2, donde serían 18 los alumnos en regresar.



Asimismo, la Epet N° 20 reabre las aulas para los ocho alumnos de sexto que egresan este año y concurrirán a la escuela de 8 a 11.



En el caso de la escuela de Comercio Nº 17, uno de los establecimientos con mayor matrícula, no volverán a clases los quintos por falta de agua y por contar con personal de servicio en edad de riesgo.



Desde hoy se dará inicio a la inscripción vía WhatsApp para las mesas de examen, que estarán abiertas hasta el viernes 20, mientras que en diciembre se realizarán las evoluciones de las materias previas.



Las demás escuelas se estarían rigiendo de acuerdo a lo que establece el calendario educativo.



Una de las particularidades se da en las escuelas ubicadas en las colonias, por un lado la falta de agua y de personal de servicio y por otra, la falta de transporte público para el traslado de los estudiantes.



Es el caso del CEP 40 de Pozo Azul, que sirvió como centro de aislamiento por coronavirus. El establecimiento no cuenta con agua y los alumnos llegan de distintos puntos por lo que, la falta de servicio de transporte complica aún más el panorama.



“Se quemó la bomba y aún no fue reparada, nuestra escuela fue centro de aislamiento y necesita una desinfección total”, manifestó el director, Marcelo Ragotin.



En Bernardo de Irigoyen, la Escuela Normal Superior N° 12 no recibirá alumnos . Pedro Espinosa, vicedirector del establecimiento, comentó: “Ya comunicamos formalmente al Consejo General de Educación que no estamos en condiciones de recibir alumnos debido a que no hay condiciones de salubridad, contamos con un solo trabajador de limpieza y no contamos con transporte para alumnos y docentes”.

“Vamos a trabajar con grupos de hasta diez alumnos por curso”

En Candelaria, en el BOP N° 82 regresa a la presencialdad mañana con tres divisiones de quinto año. Así lo confirmó la directora Claudia Sloboyen: “Vamos a trabajar con grupos de diez alumnos, cada uno debe asistir con su barbijo, deberán respetar las distancias, nosotros les vamos a proveer de alcohol en gel, irán a los sanitarios si es de suma necesidad realizando la fila con el distanciamiento correspondiente”.



“Cuando salen los porteros, ingresarán al aula para que ellos ingresen nuevamente y en la próxima salida al patio se retiran de la escuela hasta que ingrese el otro turno , lo bueno es que nuestro establecimiento tiene tres turnos de quinto año, uno a la mañana, uno a la tarde y uno a la noche, eso es bueno porque no se van a mezclar los grupos y se cuenta con más tiempos para desinfectar los salones etc y estamos esperando el termómetro digital para tomarles la temperatura cuando ingresen a la escuela”, explicó la docente.



En tanto Julia Martigni, directora de la Escuela de Comercio 10, de Santa Ana, sostuvo que “está un poco complicado el retorno a clases porque tenemos docentes de otras localidades que siempre se trasladaron en colectivos, como aún no están trabajando las empresas de transporte de pasajeros se complica. Realmente a nosotros en nuestra escuela nos tomó de sorpresa, pero estamos trabajando mucho para definir el trabajo con los alumnos de los quintos años, son cerca de 60 alumnos que pueden optar en asistir a las clases”.



“Vamos a contar con los porteros para sanitizar cada espacio que se ocupe y un grupo de trabajadores de Salud Pública les tomará la temperatura a cada uno al ingreso al establecimiento”, dijo Martigni.



Raúl Quevedo, directivo de la Epet N° 13 de San Javier, señaló: “Nos reunimos con los profesores de sexto año y tomamos la decisión de que durante toda esta semana vamos a poner en condiciones la escuela y el lunes que viene comenzamos con todo. La idea también es ponerlos a los padres sobre que es optativo el regreso, pero en nuestra escuela es más que importante el regreso de los alumnos que se van a graduar”.

Situación compleja en Montecarlo

En Montecarlo, los colegios se preparan para el regreso a clases presenciales mañana. En la jornada de ayer retiraron de la Delegación Escolar los kits sanitizantes que consisten en bidones de alcohol en gel, alcohol etílico y barbijos. Las situaciones son diversas.



En el caso de la Escuela Normal Superior N° 2 Manuel Belgrano, regresarían a clases una vez que esté solucionado el problema de falta de agua en el edificio escolar. Para ello mediante gestiones de su directora, las autoridades provinciales están en vías de solucionar el inconveniente con la intervención de una empresa local. En el caso del Instituto Carlos Culmey, desde hace varios meses ya venían trabajando en adaptar las instalaciones para el cumplimiento de los protocolos necesarios para recibir nuevamente a sus alumnos, no más de diez alumnos por cada división. El IAE N° 8 está preparado ya para recibir a sus alumnos y en el caso de la Epet N° 11, comenzarán el próximo lunes porque habían organizado que los regulares terminen sus tareas este viernes.