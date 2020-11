Dudas y certezas a 2 años del crimen de Jonathan Ramírez en Posadas

martes 10 de noviembre de 2020 | 3:55hs.

Los últimos momentos de la vida de Jonathan Ramírez (18) quedaron registrados por una cámara de seguridad. El 10 de noviembre de 2018, hace dos años, él caminaba por la colectora de la ruta nacional 12, a metros de la rotonda de ingreso a Posadas, junto a su asesino.



Minutos después, antes de llegar a la intersección con la avenida Salvador Miqueri, recibió una puñalada, pero el ataque no fue filmado porque un camión abandonado en esa esquina obstruyó la secuencia a las cámaras. Después el joven caminó malherido hasta frente a un hotel para pedir ayuda y el asesino fue captado a dos cuadras corriendo a toda velocidad, esta vez por el circuito de seguridad de una casa.



La secuencia ocurrió en los primeros minutos de luz del sol de esa jornada, tras una salida del joven con amigos. Una ambulancia lo asistió y trasladó al Hospital Madariaga, donde estuvo internado unas horas hasta que su cuerpo no resistió más. “Falleció a las 10.15 por un paro cardiorrespiratorio”, precisó ayer Nélida Alvarenga, la madre del adolescente.



Por el caso se encuentra detenido Cristian Daniel ‘Narizchata’ Díaz (35), alojado en la Unidad Penal VI del Servicio Penitenciario Provincial. Fue detenido casi un mes después del hecho, el 4 de diciembre, y en julio del año pasado el juez Fernando Verón -titular del Juzgado de Instrucción Tres de Posadas- le dictó la prisión preventiva por el delito homicidio simple.



Fuentes del caso señalaron que una de las pruebas en su contra es la declaración de su ex pareja, quien dijo ante la Justicia que la persona que aparece en las filmaciones con Joni es él, agregando que lo reconoció por su forma de caminar y por un jeans que le regaló.



Dudas sobre la filmación

Sobre el elemento central de la investigación, la filmación, siempre hubo dudas. Es que la imagen no es clara al punto que pericias de la Policía de Misiones y Gendarmería Nacional coincidieron que no es posible extraer una imagen nítida del registro.



Incluso la propia madre, constituida como querella, siempre mostró sus dudas sobre la responsabilidad del imputado, señalando que no se parece a quien caminaba junto al adolescente la mañana del crimen. “Tengo mis dudas. La persona que camina al lado de Jonathan tiene rulos, es flaco, alto y tiene buen físico. No veo similitud con Narizchata, pero también puedo estar equivocada. Tengo mis dudas y ante mis dudas se tiene que comprobar todo, por eso queremos interiorizarnos, saber todo. Si está preso es por algo. Mi hijo iba caminando tranquilo con el chico, no sé lo que pasó, pero lo voy a descubrir aunque me lleve mucho tiempo”, manifestó en una entrevista brindada en enero del año pasado.



Ahora, consultada al respecto, su discurso presentó cambios. “Al principio sí tenía muchas dudas de llevarlo a juicio (sic), muchísimas dudas por muchísimos motivos, pero en fin, en el lugar de los hechos al hombre se lo ve. El tema es qué participación tendría en la muerte de Jonathan. Si es el coautor, el autor, si es el entregador”, dijo al respecto Nélida, quien durante este tiempo no paró de caminar y golpear puertas en busca de Justicia.



La mujer añadió que “de última si es la única persona que está ahí vamos a llevarlo a juicio y si no es culpable que demuestre su abogado su inocencia y a través de eso se va a abrir una investigación. Pero va a tener que contar qué participación tuvo en el asesinato de Jonathan Ramírez”.



En el mismo sentido se expresó su abogado, Ezequiel Pereyra, quien consideró que quienes intervinieron en la investigación antes que él sea designado sacaron el foco del imputado erróneamente. “En este punto consideramos que hay méritos suficientes para hacer el requerimiento de elevación a juicio”, opinó, aclarando que entiende que la Justicia generalmente tiene otros tiempos y que la instrucción aún no terminó.



Consultado sobre qué piensa de la participación de Díaz en el asesinato, el letrado evitó ser contundente: “Es una pregunta que no puedo responder con precisión, no tenemos el papel de juzgarlo, de decir ‘si fue él, esta es la culpa, esta es la pena’. Pero sí te puedo decir que estuvo involucrado en algún punto, que determine la Justicia cuál es el grado de responsabilidad que tiene y que responda en concordancia a eso”.



Hay que aclarar, sin embargo, que en la investigación nunca surgió que al joven lo mataron entre más de una persona.



Qué dice la defensa

Desde su lugar de detención Díaz le envió una carta a la familia de Jonathan en septiembre del año pasado, en el cual manifestó su inocencia, pidió un careo con su ex pareja, diciendo que esa mañana estaba en su lugar de trabajo.



“Por la presente les quiero dejar claro que estoy detenido por algo que no hice, lo único que pido es justicia, si es que la hay”, señaló en la misiva.



El Territorio se comunicó también con Bernardo Iparraguirre, abogado que lo defiende desde el año pasado. El profesional expresó, contrario de lo que piensa la querella, que hay muchos elementos por incorporar al expediente, por lo que aún queda mucho para llegar a un debate oral y público.



“Una de las pruebas que pedimos es que otras personas reconozcan el video. Hay una señora, con quien Díaz tenía una relación amorosa, que dice que es él por la forma de caminar y el jeans que le compró en la Saladita, del cual deben haber muchos que se hayan vendido ahí”, expresó Iparraguirre, haciendo hincapié en que las pericias de la Policía y Gendarmería infructuosas.



Sobre ello, añadió que es “milagroso” que la ex pareja lo reconozca, por lo que pidieron que vuelva a declarar.



El letrado señaló que en la causa no hay mención a su defendido, más allá de su ex pareja, de la que se separó debido a una denuncia por violencia de género. Además dijo que las testimoniales de los amigos de la víctima coincidieron que no Narizchata no formaba parte de su grupo de amigos, no lo conocían ni se habían cruzado nunca, por lo que no hay ninguna relación entre ambos.



Recordó que a la víctima tampoco le robaron nada, por lo que ese móvil también está descartado. “El señor Díaz es el único que supuestamente, sin motivos, sin conocerlo, ese día fue, lo asesinó y se fue a trabajar como si nada”, cuestionó. “En la misma causa figuran por lo menos tres personas que nombran los amigos de la víctima como quienes lo habían amenazado o con quien decían que lo iban a matar de un cuchillazo. Al único que nunca mencionan es a mi cliente”, reclamó.



En este contexto de dudas y certezas la familia de Yoni espera que se haga justicia y que finalmente se cierre un proceso que pasó por muchos altibajos, movilizaciones, reclamos y reconocimientos. Como siempre, dijo Nélida, no descansará hasta que llegue ese momento.