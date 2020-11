Otra Feria vuelve haciendo foco en lo que pasa desapercibido

martes 10 de noviembre de 2020 | 3:54hs.

Las realidades de los barrios argentinos se hacen visibles en la otraferiadearte.com de la mano del artista Lorenzo González. El misionero expondrá sus obras hoy y hasta el 14 de este mes en el espacio LaBorde de la feria virtual.



Se trata de la octava apuesta que lleva adelante la plataforma creada con la finalidad de mostrar el trabajo de los artistas y generar vías de comercio en medio de la pandemia por coronavirus.



Es que, teniendo en cuenta que las galerías y demás espacios físicos por los que circulan las obras de arte permanecen cerrados al público, Otra Feria se potencia como un encuentro online que aglutina a artistas de todo el país y favorece tanto la exhibición de las obras como así también la actividad económica del sector.



En esta oportunidad, el episodio que se inauguró ayer por la noche, se destaca con la temática ‘Fotones’ y González presenta, con el apoyo del espacio LaBorde, su muestra ¿Y nosotros?, una propuesta que busca hacer visible la marginalidad de la sociedad. “Esos que son como invisibles”, resumió el artista visual en diálogo con El Territorio.



“Lo que presento en esta edición de la feria es un trabajo que vengo llevando adelante desde el 2016 tanto en barrios marginados de Misiones como de San Miguel de Tucumán”, explicó González.



Su obra consiste en conocer a quienes viven ese espacio “los vecinos”, dijo; hacer entrevistas, observar y tener detalles sobre cómo es su vida, su trabajo, su cotidianidad. Y, a partir de esas historias, “junto material descartable, basura, que recolecto en el propio barrio que visité. Y, a través de la creación de esculturas y maquetas, reconstruyo las historias que me cuentan”, señaló.



Las esculturas llegan a alcanzar diámetros de entre 5 y 7 centímetros. “Son pequeñas porque justamente intento destacar eso, la diminutez, la invisibilidad que tienen para muchos la vida en estos barrios”, contó González. Luego de crear las piezas, las ubica en el espacio público, haciéndolas parte interviniente. “Elijo lugares en los que determino o me parece que hay un diálogo de estos personajes, de esa pequeña maqueta con ese espacio”.



Y en la última instancia, toma fotografías de su trabajo. “Lo que me gusta es generar como un contraste de esta realidad marginada por la falta de acceso a derechos básicos haciendo que justamente, por la pequeñez de las esculturas, pasen desapercibidas en el espacio público; así como pasan tan desapercibidos en la cotidianidad”.



Pero justamente la contracara se da cuando toma la fotografía de su intervención, ya que el lente se sitúa a la altura de la maqueta o incluso en contrapicada; y ello nivela las proporciones.



“La foto muestra esa otra óptica, la mirada que el transeúnte o el resto de la sociedad no va a ver. Lo que logro con la fotografía es señalar que ellos, esas personas, esos paisajes, esas historias, son parte de la ciudad y que están al mismo nivel, que tienen la misma proporción que el resto”, reflexionó sobre sus trabajos que grafican a una ama de casa haciendo reviro a las brasas, a un olero fabricando ladrillos, a los tareferos trabajando o a los niños jugando en el parque, entre otras tantas historias.



¿Y nosotros? Estará presente en otraferia.com hasta el 14 de noviembre, en el stand virtual del espacio misionero LaBorde. Allí se podrá observar la muestra de González y otros artistas del país, así como también se podrá contactar a los trabajadores por sus obras.