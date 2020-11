Regresarán los viajes en micro a Chaco y Buenos Aires

martes 10 de noviembre de 2020 | 3:50hs.

Después de casi ocho meses sin actividad, el regreso del transporte de larga distancia a Misiones está cada vez más cerca. Según afirmaron referentes del sector, la Dirección Nacional de Transporte autorizó los viajes desde Posadas y Puerto Iguazú a dos destinos: Resistencia (Chaco) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba).



En esta línea, precisaron que el retorno de los primeros viajes entre estos destinos aún carece de fecha ya que, en primera instancia, las firmas y los vehículos deben ajustarse a los protocolos sanitarios, con el objetivo de evitar contagios de coronavirus. Sin embargo, señalan que sería entre lo que resta de esta semana y, a más tardar, la próxima semana, una vez que también concluya la capacitación al personal. Después de este proceso, habilitarán la venta online de los pasajes únicamente para el personal esencial en esta primera etapa que consideran que oficiará a modo de prueba piloto.



En el detalle, se autorizaron 15 frecuencias semanales en el trayecto Puerto Iguazú con Caba y 7 frecuencias en el viaje entre Posadas y Caba, además de 21 viajes se permitirán entre las capitales de Misiones y Chaco.



De esta manera, se avanza con lo estipulado en el decreto 792 que firmó el presidente Alberto Fernández, y de la resolución 222 firmada por el ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni.



En lo que respecta a los viajes dentro del territorio misionero, desde la Asociación Misionera de Empresarios del Transporte anticiparon que tampoco hay fecha de regreso, pero que se trabaja en el diseño de las frecuencias de los viajes para que todas las firmas puedan trabajar.



Trabajo para el regreso

El 19 de octubre, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) estableció el regreso de los colectivos para viajes dentro del país, según los requerimientos sanitarios de cada municipio, en el afán de prevenir contagios de coronavirus.



El retorno de los viajes de larga distancia entre Misiones, Chaco y Buenos Aires fue confirmado por empresarios del sector, tras la comunicación oficial por parte del Ministerio del Transporte a autoridades provinciales.



Sobre este punto Ernesto Benítez, gerente de la empresa Singer, dijo a El Territorio que “a través de la Dirección de Transporte nos comunicaron el reinicio para algunos trayectos, que previamente dependían de la autorización de cada provincia. En este caso, será para Buenos Aires y Chaco en una primera instancia. Nos designaron determinadas frecuencias a las empresas, de viajes semanales para el traslado para esenciales”. En el caso particular de la firma, sólo se habilitaron dos viajes entre Posadas y Buenos Aires y otras dos para el recorrido entre Puerto Iguazú y Buenos Aires. Especificó que el transporte hará viajes directos, es decir sin escala en otras provincias, y que arribarán a la Terminal de Dellepiane, ya que la Estación de Retiro carece de operatividad por remodelación.



Afirmó que aún no hay detalles sobre la fecha de regreso, ya que aún restan pulir algunos detalles en torno a los protocolos y la capacitación al personal. “El primer viaje se dará entre esta semana y, a más tardar, la próxima, pero el regreso es inminente”, aseveró Benítez.



En cuanto a los requerimientos, señaló que los pasajeros deberán contar con la aplicación Cuidar para gestionar los permisos. Sin embargo, aún no hay detalles sobre cómo serán los controles en las provincias intermedias, como Corrientes y Entre Ríos. Eso es uno de los motivos que demora el regreso, reconoció.



“La venta de los pasajes se limitará únicamente al personal esencial, que deberán comprarlos por medios virtuales. Pero la disponibilidad de la compra será recién una vez que termine el proceso de capacitación y puesta de los protocolos”, subrayó.



Por su parte, desde Río Uruguay comentaron a este medio que ayer recibieron la notificación de Nación para el regreso al ruedo, después de casi ocho meses sin movimiento. “La empresa tendrá dos frecuencias entre Buenos Aires y Puerto Iguazú, otras dos entre Posadas y Buenos y nos permitieron tres frecuencias diarias a Resistencia”, especificaron.



El primer viaje se producirá una vez que todos los rodados cuenten con los debidos equipamientos, como señalética, alcohol en gel y la delimitación de los asientos habilitados para ocupar, para garantizar el distanciamiento.



Otro de los puntos que aún resta definir es el nuevo costo del pasaje. “Todavía no hay pasajes a la venta, que recién se venderán una vez que se pongan a punto los protocolos. Después, se analizará la nueva grilla de costos, que tendrán modificaciones porque en estos meses que no hubo actividad muchos de los insumos aumentaron”, advirtieron.



El total de los primeros viajes se repartirán entre seis empresas, mencionaron: Río Uruguay, Tigre Iguazú, Expreso Singer, Andesmar, Crucero del Norte y Vía Bariloche. Una vez que terminen los preparativos, las firmas dispondrán de la venta online de pasajes.

La modalidad de los viajes en micro

Desde mediados de octubre entró en vigencia del protocolo sanitario para viaje interjurisdiccional, expuesto por la CNRT. Según la normativa, queda momentáneamente suspendido los servicios de comida y bebida brindada por la firma, pero el pasajero podrá llevar los refrigerios. En el mismo sentido, se suspende todo tipo de material de lectura, así como también otros tipos de objetos, como mantas, almohadas y auriculares.



Los servicios de larga distancia solamente podrán vincular terminales, por lo que no podrán realizar paradas intermedias. En tanto, no podrá excederse la capacidad máxima estipulada para cada caso: 37 pasajeros para los vehículos de categoría semicama, 26 para cama ejecutivo y 18 para cama suite.

Buscan ampliar viajes y horarios con Montecarlo

Después de varios meses, se reactivó ayer la línea interurbana que une Tarumá, Caraguatay y Montecarlo.



Desde la firma Krause, prestataria del servicio, el primer viaje desde Montecarlo hasta Tarumá será a las 6.15, mientras que el retorno será a las 12.



Asimismo, se espera que en los próximos días se amplíen las frecuencias de viajes entre Montecarlo con Colonia Guaraypó, que funcionan sólo lunes, miércoles y viernes, para que pueda operar también los días martes, jueves y sábados, previo a la pandemia por Covid-19.



En tanto, hoy los propietarios del transporte elevarán el pedido para el retorno del trayecto que une el municipio con Eldorado. En esta línea, presentarán la propuesta del recorrido y los días y horarios de viaje.



Esta situación generó múltiples expectativas en la zona, ya que son centenares de vecinos que viajaban a Eldorado para realizar trámites de Anses, juzgados o concurrir a turnos médicos en el Hospital Samic. Se prevé que el regreso sea a partir de mañana.



Según anticiparon, el inicio del recorrido sería a partir de las 6.15 partiendo de la terminal de El Alcázar, luego ingresaría a Caraguatay, luego a Montecarlo, más tarde viaja a Puerto Piray y concluye en Eldorado.



El regreso desde la Capital del Trabajo será a partir de las 8, mientras que por la tarde parte de El Alcázar a las 13.15 y regresará de Eldorado a las 16.55.