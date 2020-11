OTC se consolida como equipo

martes 10 de noviembre de 2020 | 3:48hs.

Salvo un pasaje en el tercer cuarto, donde perdió las riendas del juego, Oberá Tenis Club (OTC) fue ayer un equipo sólido y se impuso por 79 a 71 ante Comunicaciones de Mercedes, Corrientes, por la cuarta fecha de la Conferencia Norte de la Liga Nacional de básquet.



Con este resultado, el representante misionero sumó su segundo triunfo consecutivo en cuatro presentaciones y se acomodó en la tabla de posiciones.



Ahora tendrá dos días de descanso y luego afrontará dos partidos seguidos: el jueves se medirá ante el histórico Atenas de Córdoba y el viernes hará lo propio frente a Instituto de Córdoba, ambos en la burbuja del Club Ferrocarril Oeste, de Capital Federal.



Poco descanso, mucha alegría

En la víspera, el elenco dirigido por Leandro Hiriart salió a la cancha en el primer turno de la 11, lo que implicó menos de 18 horas de descanso desde el triunfo del domingo por la tarde ante La Unión de Formosa.



A pesar de la exigencia que implica el novedoso sistema de disputa en contexto de pandemia de Covid-19, el Celeste aprovechó el envión que siempre dan los buenos resultados y no se notó el cansancio, lo que también marca la buena preparación previa.



Repitió la formación inicial con los tres extranjeros, más Cristian Schoppler y Gregorio Eseverri, quien se convirtió en pieza fundamental de la primea mitad con cuatro triples.



Pero la clave del Celeste, equipo que se está formando en plena competencia, fue la concentración en defensa y la variantes ofensivas, con cuatro jugadores que anotaron más de 10 tantos: Anthony Kent (14), Tanksley Efianayi (12), Eseverri (12) y Ariel Zago (11).



También fue buen la rotación del personal, con diez jugadores que vieron acción y aportaron en función colectiva.



Juego compacto

En el inicio del partido el Celeste basó su ataque en la potencia de Efianayi para atacar el aro, vía por lo que sumó buenos puntos desde la línea.



La acertada conducción de Schoppler y los tiros desde la esquina de Eseverri fueron otra faceta destacable.



En el debe, por ahora, se inscribe el rendimiento del norteamericano Benjamín Simons, quien llegó como tirador y sigue abriendo como titular, pero no la está metiendo y ayer cerró sin puntos.



El trío de foráneos se completa con Kent, quien tras dos juegos de adaptación entró en ritmo y viene siendo la principal vía de gol en el poste bajo. Pero ante Comunicaciones le costó gravitar de entrada y, en su reemplazo, fue bueno el aporte de Zago.



Lo mismo que Taiel Gómez Quintero, que aportó tiro exterior y la intensidad defensiva que lo caracteriza. El misionero es cada más importante en el equipo y no desentona en la categoría.



Tras un primer cuarto parejo (24-24), en el segundo el Celeste redobló el esfuerzo en defensa y logró un gran volumen de juego que lo llevó a imponerse 21-12 en el parcial.



El rival dependió casi en exclusiva de los tiros de Gerlero y Montero y perdió terreno.



De todas formas, luego del descanso largo se revirtieron los papeles y el equipo correntino volvió al partido de la mano de dos ex OTC, Montero y Arn, autores de 17 de los 23 puntos que anotó su equipo en el tercer cuarto (parcial de 23-17).



Así las cosas, arribaron al último tramo con ventaja 62-59 a favor del Celeste.



Comunicaciones arrastraba tres derrotas consecutivas y quería salir del pozo, pero el equipo misionero fue inteligente, detectó el déficit del rival y jugó la pelota para Kent cerca del canasto, lo que retribuyó en 8 puntos fundamentales para volver a festejar.