Incendio calcinó una vivienda y una fábrica en San Pedro

lunes 09 de noviembre de 2020 | 18:41hs.

En los últimos días, los incendios mantuvieron a los bomberos voluntarios trabajando sin dar abasto, además de los incendios forestales, se registró un siniestro en Terciados Paraíso, San Pedro, donde las llamas consumieron por completo una fábrica de palos de escoba y una vivienda que estaba lindante al emprendimiento, ubicado en barrio Viviendas, ocasionando importantes pérdidas materiales.

El incendio se registró en horas de la madrugada de ayer domingo, dejando sin trabajo a tres familias. En ese momento el propietario no se encontraba en el lugar, ya que reside en barrio Sol, fueron los vecinos quienes dieron aviso de lo que estaba ocurriendo, que por las características del lugar y la sequía, se expandió rápidamente: "cuando llegué era una bola de fuego, terrible. Nosotros descartamos un cortocircuito porque tenemos todo en buen estado, al parecer el fuego no se inició en el interior. El galpón también estaba cubierto por lona lo que lo tornó más vulnerable al fuego, perdimos toda la fábrica, maderas y una casa" indicó David Paredes, propietario, a El Territorio.

Si bien lograron salvar algunos muebles de la vivienda, la fábrica se quemó por completo, por lo que, solicitan ayuda a fin de reactivar la fuente de ingreso de tres familias. Días antes habían invertido en madera a fin de completar un pedido importante "Lo que nos preocupa es habernos quedado sin nuestra única fuente de ingresos, se quemaron todas las máquinas, el galpón, la madera, es urgente poder activarlo nuevamente para poder traer el alimento a nuestras casas. No tenemos ningún seguro porque jamás nos imaginamos algo así, nos sentimos angustiados y pasando un muy difícil momento", señaló David conmocionado.

Con este siniestro nuevamente los vecinos ponen de manifiesto la necesidad de contar con un cuartel de bomberos en el lugar, si bien no creen que la palitera se hubiera salvado, en caso de que los bomberos no tuvieran la alta demanda y trasladarse por más de 15 kilómetros a fin de asistir, el fuego se hubiera controlado y la casa no se hubiera incendiado. "Cuando llegamos al lugar la casa no se había prendido, no había agua tampoco, agradecemos el trabajo que hicieron los bomberos, que incluso ayer volvieron otra vez porque se volvió a incendiar, pero si tuviéramos acá un destacamento, la pérdida sería menor", aseguró David.

En caso de que, tanto desde algún organismo del estado o alguna persona quiera contarse a fin de brindar ayuda, puede hacerlo al teléfono 3757-404940.