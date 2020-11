Clases presenciales: en Eldorado sólo un 30 por ciento iría a las escuelas

lunes 09 de noviembre de 2020 | 13:12hs.

El Concejo General de Educación, mediante resolución 2186 dio luz verde a la vuelta del personal de educación en su totalidad y el regreso voluntario de los estudiantes a las clases presenciales.

En la ciudad de Eldorado los directivos de las escuelas secundarias mantuvieron una reunión donde realizaron una nota dirigida la autoridades negándose a la presencialidad por motivos de bioseguridad.

La escuela agrotécnica de Eldorado depende de la Universidad Nacional de Misiones, el director de la institución Juan López en diálogo con El Territorio dijo, " nosotros al estar bajo la dependencia de la Universidad Nacional de Misiones , las autoridades han decidido no iniciar las clases presenciales, si, mantener la forma virtual. Si bien las autoridades universitarias nos han dicho que podemos regresar con los alumnos del sexto año estás tres semanas que quedan del calendario académico".

"Hicimos un sondeo con los alumnos, tenemos 55 en total dividido en dos cursos, respecto a la opción que daba la provincia hacer voluntario asistir o no. Por mayoría, un 70 por ciento de los alumnos decidió continuar con las modalidad virtual hasta el cierre de este ciclo lectivo. No obstante si los alumnos deseaban volver el plantel docente estaba preparado para apoyarlos", se aseguró.

La CEP 16, continuará con las actividades pedagógicas virtuales, su directora Abelina Bobadilla expresó," a la fecha no hemos recibido ninguna solución a las necesidades planteadas. No están dadas las condiciones para el regreso de los estudiantes a la presencialidad".



En reunión sostenida con directivos, preceptores y docentes del último año del CEP 16, se estableció por unanimidad continuar con la modalidad virtual, por no contar con las condiciones básicas para garantizar los protocolos de bioseguridad.

En cuanto al kit se recibió en la fecha únicamente 2 botellas de 5 litros de alcohol en gel y 48 barbijos descartables, no hemos recibido, lavandina tampoco ni elementos de limpieza".

Por su parte la directora de la escuela provincial de Comercio 19, Tomasa González se adhirió a los demás directivos de la localidad rechazando el inicio de las clases presenciales "tenemos más de 200 alumnos del quinto año, más el personal docente y un solo portero, no se puede garantizar la bioseguridad de esa manera, sin contar que el kit que enviaron no alcanza, nos enviaron dos botellas de cinco litros de alcohol y 48 barbijos, garantizo la educación de manera virtual pero no la presencial bajo ningún punto de vista".