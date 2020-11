Reabrieron las escuelas y ultiman detalles para el regreso a la presencialidad en Misiones

lunes 09 de noviembre de 2020 | 12:18hs.

En Misiones las escuelas secundarias reabrieron este lunes con la presencia de directivos, personal administrativo, preceptores y docentes, con la intención de reacondicionar los edificios y capacitar al personal en la nueva modalidad de clases.

Se trata de todo un desafío para las autoridades. Es que los estudiantes del quinto y sexto año del nivel secundario común, educación técnica, escuela para adultos y aulas talleres móviles - que volverán a sus centros escolares el próximo miércoles - no se encontrarán con la escuela de "antes", dadas las medidas sanitarias excepcionales que rodean el regreso.

En un relevamiento de El Territorio por algunas instituciones de la capital provincial, los profesionales se mostraron optimistas en la vuelta a la actividad y confiaron en el trabajo que se envió desde Nación y Provincia para cumplir con el protocolo.

“Están las expectativas, los miedos, todo lo que genera esta vuelta abrupta a clases, creíamos que cerrábamos el año en forma virtual. Es un desafío para los docentes y para todos”, afirmó Gladys Ledesma, directora del Colegio Martín de Moussy.

“Se está solicitando que vengan alumnos que no han entregado sus trabajos, o quienes hasta la primera mitad del año cumplían muy bien, y después hubo un vacío. A esos estudiantes, a los que le faltan trimestres enteros para cerrar, son lo que estamos citando”, contó.

Según estimó Ledesma fue convocado el 10 por ciento de la matrícula. “Es una población manejable, controlable, con personal que los guíe”, aseguró.

En relación a los horarios, serán convocados de 8 a 11 y de 14 a 17.

“La idea del nuevo horario es que quienes asistan en transporte público no lo hagan en horario pico para evitar el masivo flujo de gente que se da horas antes”, señaló Ledesma.

Además sostuvo que “muchos docentes quieren la presencialidad, otros no, tuvimos que hacer un trabajo de ingeniería. Los profesionales obligatoriamente deben asistir, y también cumplir con los alumnos que no van a venir, para que no queden fuera del sistema”.

“El colegio está renovado, tenemos sanitarios nuevos, está todo en condiciones”, afirmó.



Ajustar contenidos

Rosanna Solis, directora del Bachillerato con Orientación Laboral Polivalente N°1, en diálogo con este medio apuntó: “Queremos ocupar este tiempo que nos queda del año para revisar y ajustar los contenidos prioritarios trabajados. Trabajar a modo de tutoría -taller con los alumnos. La libreta quedará abierta hasta abril”.

“En un año de tanta incertidumbre, ahora podemos darle a los alumnos del último año la posibilidad de que se acerquen a la escuela. Los menores de 18 años deben presentar la autorización del tutor para asistir”, sostuvo.

Y remarcó: “Priorizaremos a los alumnos que tuvieron poca conexión durante el año. Hay casos de estudiantes que tuvieron desconectados todo el año, a ellos se los ubicará para que aprovechen este contexto de vuelta”.

“Teniendo en cuenta nuestra capacidad de aula, podrán estar hasta 10 estudiantes”, indicó Solis.

En coincidencia con Ledesma, para Solis el transporte “es un tema que nos preocupa, la mayoría de nuestros alumnos viven en zonas alejadas de la escuela”.



Testeos aleatorios



Promotores de Salud Pública recorrieron hoy varias instituciones de la provincia para realizar testeos rápidos a directivos, administrativos y docentes.

“Recibimos gratamente la sorpresa de los testeos rápidos, que viene a dar tranquilidad en este contexto”, sostuvo Luis Benítez, director del BOP 61 del barrio Itaembé Guazú.

“También contamos con la colaboración del hospital de Itaembé Guazú, vendrá un personal que estará encargado de tomar la temperatura”, aseguró.

“Los padres tendrán que certificar que los estudiantes están en condiciones de venir a la escuela. Trabajaremos en la realidad de cada alumno para que el cierre de año sea positivo”, cerró.

