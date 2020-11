Dybala y Acuña desafectados, se incorpora Lisandro Martínez y podría haber más bajas

lunes 09 de noviembre de 2020 | 3:59hs.

El mediocampista Paulo Dybala, por presentar síntomas generales genitourinarios, y el defensor-volante Marcos Acuña, por una lesión muscular, fueron desafectados de la convocatoria del seleccionado argentino y se perderán los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022 ante Paraguay y Perú, aunque en las próximas horas podría haber más bajas.



Acuña fue la primera baja para el entrenador Lionel Scaloni por la lesión muscular que sufrió con Sevilla, en el partido del sábado ante Osasuna por la La Liga Española y luego se sumó el cordobés Dybala por presentar síntomas generales genitourinarios, según informó la cuenta oficial del seleccionado.



La sorpresiva baja de Dybala fue unos minutos después de su presencia en el partido que Juventus disputó ayer en Roma ante Lazio.



La "Joya" fue suplente pero ingresó a los 31 minutos del primer tiempo por Cristiano Ronaldo.



Según agregó la AFA, el ex Instituto deberá realizar reposo deportivo y será evaluado en las próximas horas.



El club de Turín emitió un parte médico al respecto en el que refiere que el cordobés no podrá viajar "por presentar síntomas generales genitourinarios, siendo necesario reposo deportivo y evaluaciones".



Dybala no había podido ni siquiera ocupar un lugar entre los suplentes en las dos fechas anteriores frente a Ecuador y Bolivia por problemas gastrointestinales, que lo afectaron apenas se sumó al plantel argentino en el predio de AFA, en Ezeiza.



Por su parte el neuquino de Zapala fue titular en Sevilla junto a Lucas Ocampos, otro de los convocados y autor del gol de la victoria sobre Osasuna por 1-0, pero solo estuvo 42 minutos en cancha y fue reemplazado por Sergio Escudero a raíz de una molestia en la pierna derecha.



Acuña fue titular en el debut de Argentina en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022 contra Ecuador y luego fue al banco ante Bolivia en La Paz ya que también arrastraba una dolencia.

Ante esa situación, el cuerpo técnico de Lionel Scaloni citó a Leonardo Balerdi, quien juega como zaguero en Olympique de Marsella pero para reforzar el sector defensivo.



Para el lateral izquierdo, Scaloni cuenta con Nicolás Tagliafico, habitual titular, Facundo Medina como alternativa y, en caso de ser necesario, Walter Kannemann, quien en sus comienzos jugó en varias oportunidades en esa posición.



Pero "sobre llovido, mojado", porque ayer Tagliafico se retiró con una molestia en la misma zona que Acuña en la victoria por 3-0 de Ajax sobre Utrecht. Igual viajará y se sumará al equipo junto a su compañero Lisandro Martínez.



El otro Martínez pero delantero, Lautaro, tampoco terminó bien el domingo, luego que marcara un gol en el empate entre Inter y Atalanta, ya que debió salir antes de finalizar el encuentro con una molestia muscular similar a la de sus otros dos compañeros de selección.



A todo esto se sumó en las últimas horas una medida que están evaluando las autoridades sanitarias de Italia, que analizan si impedirán la salida de los futbolistas a sus respectivas selecciones en esta fecha FIFA por el recrudecimiento de los casos de ,coronavirus en el país.



En principio se habían generado dudas principalmente con Joaquín Correa, de Lazio, pero podrá viajar desde Roma, en cambio está más complicado Lucas Martínez Quarta pese a no haber jugado ayer para la Fiorentina en su visita con empate en cero ante Parma, porque en este equipo se registraron casos de Covid-19 y por ende el club de Florencia planea aislar a todo el plantel por el "contacto estrecho" que mantuvieron sus integrantes.

Ante todos estos interrogantes Scaloni decidió en principio diferir para el lunes la convocatoria de los futbolistas del ámbito local, ya que quizá esté obligado a seguir buscando reemplazos de lesionados o confinados dentro del propio fútbol argentino.



Los que sí viajarán desde Europa en un chárter puesto por AFA y otro propiedad de Lionel Messi estarán llegando al país entre la medianoche y mañana y el primer entrenamiento fue programado para las 17.15 luego de los habituales test de PCR y serológicos.



El martes, la práctica comenzará a las 17.30 y el miércoles se repetirá la rutina vespertina.



El entrenador brindará una rueda de prensa el miércoles a las 15.



La nómina actualizada de los convocados hasta el momento la integran los siguientes 25 jugadores:



Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa) y Agustín Marchesín (Porto).



Defensores: Nehuén Pérez (Granada), Nicolás Otamendi (Benfica), Lisandro Martínez (Ajax), Facundo Medina (Lens), Lucas Martínez Quarta (Fiorentina), Nicolás Tagliafico (Ajax), Walter Kannemann (Gremio) y Leonardo Balerdi (Olympique Marsella).



Mediocampistas: Rodrigo De Paul (Udinese), Nicolás Domínguez (Bologna), Roberto Pereyra (Udinese), Alejandro Gómez (Atalanta), Ángel Di María (PSG), Lucas Ocampos (Sevilla), Leandro Paredes (PSG), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Giovani Lo Celso (Tottenham) y Guido Rodríguez (Betis).



Delanteros: Lucas Alario (Bayer Leverkusen), Lionel Messi (Barcelona), Joaquín Correa (Lazio), Nicolás González (Stuttgart) y Lautaro Martínez (Inter).



El seleccionado argentino recibirá el jueves 12 a Paraguay en La Bombonera y luego viajará a Lima para visitar a Perú, el martes 17, en el estadio Nacional, de Lima.