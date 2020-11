Joe Biden amplía su ventaja en Pensilvania y acaricia la victoria

sábado 07 de noviembre de 2020 | 8:06hs.

El candidadto demócrata a la Presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, roza el triunfo al término de la cuarta noche de un escrutinio agónico, que cada vez deja al actual presidente, Donald Trump, con menos posibilidades de ser reelecto.



Pasadas más de 24 horas sin cambios en el Colegio Electoral, Biden mantiene 264 delegados (aunque algunos medios cuestionan los 11 de Arizona) frente a los 214 de Trump. Ambos necesitan un mínimo de 270 para ganar las elecciones.

Varios estados siguen con escrutinios reñidos -Arizona, Nevada o Georgia-, aunque la clave para poner fin al largo conteo es Pensilvania, que con sus 20 votos electorales daría automáticamente la victoria al demócrata.

Biden lidera por cerca de 29000 votos

En estos momentos, Biden, que es el candidato más votado de la historia lidera el escrutinio en una Pensilvania con el 99 % de votos escrutados por apenas cuatro décimas, 49,6 % a 49,2 %.

Puede parecer poco, pero los 28.877 votos que separan ahora a los candidatos son un gran vuelco respecto a los cerca de 700.000 con los que Trump aventajaba a Biden en la noche electoral en ese estado del llamado “muro azul”.

Biden también logró darle la vuelta al recuento en Georgia, estado en el que ahora aventaja a Trump por apenas 4.020 votos, un margen muy ajustado con el escrutinio casi completo que dará pie a un recuento en los próximos días.

Georgia asigna 16 delegados al Colegio Electoral y, como los de Pensilvania, Trump los necesita para hacerse con una cada vez más improbable victoria.

El tercer estado en liza es Nevada, con Biden al 49,8 % y Trump al 48 %. Una diferencia de 22.657 votos que se amplió en las últimas horas gracias al avance del escrutinio en Las Vegas, dónde también siguen la mayoría de sufragios por contar.

En Arizona, finalmente, un estado que medios como Fox News o la agencia AP ya proyectaron la noche electoral a favor del demócrata pero que otros medios consideran prematuro, la ventaja que tenía Biden se ha ido esfumando hasta los 29.861 votos, 49,6 % a 48,7 %.

Con un total de 214 votos electorales, Trump solo lideraba la carrera en Carolina del Norte (15) y Alaska (3), los otros estados donde aún no se proyectó de forma concluyente un ganador.

Ahora mismo es difícil de predecir cuándo se sabrá qué candidato es el nuevo presidente electo de Estados Unidos ya que las distancias son mínimas en los estados en disputa y los escrutinios más lentos de lo esperado.

Biden se presentó como el futuro presidente y llamó a la unidad

Biden dio un discurso anoche en el que se mostró confiado en que va a ganar. “Estamos derrotando a Donald Trump”. “Los números nos dicen una historia clara y convincente, vamos a ganar”, aseguró el exvicepresidente y pidió unidad a los estadounidenses.

“Debemos dejar atrás la ira y la demonización. Es hora de que nos unamos como nación y sanemos. No será fácil, pero debemos intentarlo”, pidió.

Biden también indicó que mantuvo reuniones junto a su compañera de fórmula, Kamala Harris, y un grupo de expertos en salud y economía para poner en marcha un paquete de medidas para enfrentarse a la pandemia de coronavirus en el primer día que tome posesión del cargo, mientras EEUU batió un nuevo récord con más de 100.000 contagios.

El equipo de campaña de Donald Trump, afirmó este viernes que “la elección no terminó”, y cuestionó todo el proceso, no sólo las de algunos estados: “Creemos que el pueblo estadounidense merece tener una transparencia total del conteo de votos y la certificación de la elección, y eso no se refiere ya a ninguna elección en particular. Esto se trata de la integridad de todo el proceso electoral”.