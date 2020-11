Transportistas señalan que la situación del sector es crítica

viernes 06 de noviembre de 2020 | 4:26hs.

El transporte de media distancia vive un momento crítico, ya que son casi ocho los meses sin actividad. Hasta el momento sólo se habilitaron los colectivos suburbanos únicamente para la movilización del personal esencial. Sin embargo, empresarios del sector sostienen que sólo hay un 15% de ocupación, lo que no les permite cubrir los costos fijos.

En este contexto, en la jornada de hoy habrá una reunión entre el subsecretario de Transporte, René Kegler, e integrantes de la Asociación Misionera de Empresarios del Transporte y de la Cámara Misionera de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros (Caemtap) para analizar una posible fecha en el retorno del servicio de media distancia, como así también del refuerzo de asistencia para las líneas que conectan algunas ciudades con las colonias y caminos terrados, para el traslado de trabajadores de salud, fuerzas de seguridad o de personas que requieran atención médica en Caps. Allí se plantearán las inquietudes del sector.

Situación crítica

En diálogo con El Territorio, Julio Horianski, de la Asociación Misionera de Empresarios del Transporte, que nuclea a 65 firmas del sector, afirmó que “aún no hay una fecha cierta de cuándo volverá el servicio de media distancia para conectar de manera directa a las ciudades, como Posadas e Iguazú” y que “lo único que funciona son las líneas urbanas que conectan algunas ciudades -como Oberá- con las colonias”.

Por este contexto, se desarrollará hoy una reunión con autoridades provinciales para definir los pasos a seguir. “Se contextualizará la situación de las líneas que conectan las ciudades con las colonias, que son las únicas que están funcionando al 15 por ciento de su capacidad porque sólo trasladan a personal esencial, que es lo que autorizó el gobierno provincial”, detalló.

Por ello, refirió a la situación crítica que atraviesan las firmas de transporte más pequeñas por la fuerte reducción en el movimiento de transporte, ya que muchos de los pasajeros temen movilizarse a otras zonas donde hay un mayor número de casos de coronavirus y, en efecto, prevalece el miedo por posibles contagios.

“Prácticamente no hay pasajeros. Operamos con un porcentaje muy bajo, lejos de lo que movilizamos previo a la pandemia, y no se cubren los costos. En nuestro caso, no pudimos acceder al programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP). Apenas estamos sobreviviendo con nuestro propio dinero”, alertó Horianski.

Por su parte Sergio Prox, empresario del transporte del interior provincial, contó que “la situación es crítica, tanto en el corto como mediano plazo, porque hay un temor para la utilización del transporte y considero que eso va a seguir así hasta que no haya una vacuna. Ya por la pandemia no habrá un hábito en los viajes como antes”.

Precisó que en los últimos meses hubo aumentos en varios de los insumos necesarios para desarrollar la actividad, por lo que insiste en una actualización en la tarifa.

“En general las líneas están funcionando con un 15 y 20 por ciento de la capacidad, porcentaje que no llega a cubrir los costos de un colectivo. Para eso, es necesario un movimiento y ocupación del 50 por ciento o más para lograr una recaudación y tener un margen para el pago de los salarios y la inversión en el transporte”, señaló.

En cuanto a la reunión que se celebrará hoy, anticipó: “Como regresó el suburbano, se va a pedir un refuerzo en el apoyo a las líneas que conectan con las colonias, con el objetivo de dar un mejor servicio, ya que son el transporte que hasta el momento funciona y son las que conectan con otras comunas”.

En el caso del transporte de media distancia y larga distancia, sigue el proceso de negociación y adjudicación de líneas.

Montecarlo

A partir de este lunes, la empresa Kruse SA retomará el servicio de transporte de corta distancia con la linea Tarumá-Montecarlo.

Desde la empresa adelantaron que en principio tienen la autorización para circular de lunes a viernes y se iniciará con una línea.

Entre el martes y el miércoles comenzarán las lineas El Alcázar-Eldorado y Montecarlo-Puerto Piray- Eldorado. De estos últimos aún restan definir horarios y frecuencias.



Corrientes habilita turismo nacional

El gobierno de Corrientes anunció la apertura del turismo nacional de cara a la temporada de verano. Indicó que los turistas deberán gestionar desde hoy las autorizaciones en el sitio permisos.corrientes.gob.ar, completando una ficha de salud. Cada visitante deberá cumplir con las medidas sanitarias vigentes para prevenir contagios de coronavirus, como la higiene de manos, distancia social de 2 metros y el uso de tapabocas.

Indicaron que el objetivo es fomentar el movimiento turístico en la provincia, que con esta medida se convirtió en el primer distrito que permitirá el arribo de visitantes. A su vez, precisaron que la medida permitirá la reactivación del rubro hotelero y gastronómico.