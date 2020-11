Bomberos trabajan para apagar un incendio en la comunidad Mbya Guaraní de Peruti

jueves 05 de noviembre de 2020 | 23:30hs.

Bomberos Voluntarios de El Alcázar por estas horas trabajan en extinguir el fuego que consumió una parte importante de la Comunidad Mbya Guaraní de Peruti.

Integrantes de la comunidad están colaborando en la tarea pero a pesar de los esfuerzos aún continúan los focos de incendio. Se presume que el siniestro se inicio cerca de las 16 de este jueves en una zona en la cual pasa una la línea de alta tensión hacia el río Paraná y arroyo Paranay Guazú, lugar donde hay plantaciones y huertas. Aún se desconoce cómo se inicio el fuego.

Frenando Villalba uno de los integrantes de la comunidad posteó en su Facebook:

"Una Tristeza enorme en este día! 16:30 Regresaba del puente Paranay Guazú unos minutos más tarde, estando en casa de Mamá observo pasar una dotación de bomberos hacia el Rio Paraná, también fuí a apagar el incendio, pero no podíamos entrar con algunos jóvenes por las llamas muy altas. De tardecita Regreso cerca del arroyo Paranay, aún más triste por que escuché a unas lechuzas estriadas escapando del fuego que arrasó con su hogar. Pensaba en el pensamiento Mbya , que hoy más que nunca deberían actuar como Mbya, hacer nuestra chacrita solo para el consumo familiar comunitario. Pero en mi Comunidad se instaló otro pensamiento:"plantar en grandes producciones para VENDER". Lo cual estoy seguro que mis Abuelos ya fallecidos no estarían de acuerdo por que mis abuelos siempre estaban siempre en la misma Chacrita No buscaban tumbar más árboles para plantar y vender la producción. Usaban la economía Recíproca. Doy Fuerzas a la flora y Fauna que se recuperen pronto".

Wanda: incendio que consumió 10 hectáreas de un pinar se reavivó a media tarde de hoy

Por otra parte, un voraz incendio se desató en Colonia Lanusse municipio de Wanda, al anochecer de la víspera. El lugar selvático y de pinares (se quemaron 10 hectáreas de pinos), se encuentra a unos 70 kilómetros del centro urbano. Hacia allá se dirigieron los bomberos voluntarios, con Jorge Fernández y José Escalada, presidente y jefe del cuerpo activo respectivamente, al frente.

Luego de un arduo trabajo los servidores públicos lograron apagar el fuego, alrededor de las 4 de la madrugada. Fernández y Escalada manifestaron que el incendio se inició en una propiedad aledaña intrusada, que pasó a la propiedad de una empresa forestal de unas 500 hectáreas.

A media tarde de hoy, se reavivó el fuego en el lugar. El propietario de la plantación, a las 15,30 horas aproximadamente pide nuevamente ayuda a los Bomberos, porque el incendio se reinició y tomó gran magnitud, por lo que pidieron colaboración a la asociación de Puerto Libertad, estando a esta hora ambos cuarteles trabajando a brazo partido, con las dificultades del lugar, zona de monte sin caminos en condiciones, para poder circunscribir el siniestro.