El Piray Guazú sigue en baja y hay alerta en Eldorado

jueves 05 de noviembre de 2020 | 20:46hs.

La sequía que sufre Misiones en general produjo una merma importante en los caudales de agua de los arroyos Piray Guazú y Piray Miní en Eldorado. Pero además complica sobremanera la producción agrícola.

En la zona del Piray Guazú hay cinco familias que reciben agua por sistema de bomba. Son unos 1000 litros por familia, tres veces a la semana. En los días feriados no hay servicio municipal.

Una productora de la zona perdió junto a su familia toda su cosecha de verduras. Tuvo que elegir entre tener agua para ella y sus hijos o sus plantas.

La prolongada sequía complica a los productores agrícolas

De acuerdo al censo realizado por Secretaría de Producción y Desarrollo del municipio, en Eldorado y alrededores existen más de 125 productores hortícolas que poseen diferentes niveles de producción y tecnología y muchos de ellos dependen del agua potable para poder llevar adelante sus cultivos.

Daniel Dos Santos, secretario del área, adelantaba a principios de octubre, en declaraciones radiales que la situación era compleja y que varios productores, ya en ese entonces, habían planteado las dificultades que atravesaban.

A casi un mes de la situación detallada la sequía no hizo más que acentuarse y agravar las consecuencias.

Pedro, productor hortícola, explicó: “Hasta ahora no tuve grandes pérdidas en la producción pero se nota la falta de agua. En mi chacra tengo una naciente que me sirve para regar pero desde hace unos días disminuyó mucho el caudal de la naciente, pero lo estoy supliendo con agua corriente. Pero ahora dicen que la CEEL podría sectorizar la distribución. Es difícil si no llueve pronto”.

Dos Santos, en comunicación con El Territorio, mostró preocupación por la situación: “Realmente es dramático. Gran parte de los cultivos se están perdiendo por la falta de agua y si continúa la situación las pérdidas serán mayores. Nosotros desde el municipio estamos viendo de hacer un convenio con los bomberos voluntarios para poder acercar agua a los productores mediante sus camiones”.

El problema central de los productores de Eldorado es que muchos carecen de tecnología para poder afrontar éste tipo de situaciones. “Los datos que manejamos nosotros nos indican que gran parte de las vertientes en las chacras se secaron. Esas vertientes eran utilizadas por los productores para el riego. Pero en muchos lugares los arroyos aún tienen agua y lo que no hay es la tecnología para poder llevar el agua hasta los cultivos. Faltan arietes, bombas, mangueras de riego, tampoco construcción de piletones o tajamares etc. Entonces cuando hay sequía muchos no tienen como hacerle frente”.

Respecto a los cultivos que hoy están corriendo peligro por la sequía la mayoría de los productores están abocados a la producción de verduras de hoja, como acelga y lechuga, sandía y maíz.

“Todos estos cultivos necesitan mucha agua para poder ser llevados a cabo, explica Dos Santos, si no aportamos soluciones urgentes se perderá mucho de las cosechas. Incluso en algunos lugares ya les está faltando el agua no sólo para los cultivos sino también para el consumo humano. La situación es tan grave que me parece que merecería pedir algún tipo de auxilio a la provincia”.