San Pedro: el agua se suministrará día por medio y habrá multas ante uso irracional

jueves 05 de noviembre de 2020 | 11:02hs.

Desde hace unas semanas, IMAS, viene llevando adelante distintos trabajos a fin de evitar mayores complicaciones en el suministro de agua en San Pedro, entre ellos la concientización para el uso razonable del vital líquido. Sin embargo, la falta de precipitaciones torna crítico el panorama y el bajo caudal del arroyo Mbiguá, no está dando abasto a la toma potabilizadora complicando el suministro diario.

En la capital de la Araucaria el noventa por ciento de los usuarios dependen de la planta potabilizadora, que se abastece del arroyo Mbiguá, cuyo caudal se encuentra en una bajante histórica, generando enorme preocupación, de continuar la situación, los sectores comenzarán a recibir agua un día por medio.

La medida es a consecuencia del bajo caudal del arroyo, que no logra abastecer lo suficiente para procesar y potabilizar de forma contínua las 24 horas. “Es alarmante el bajo nivel de agua en el arroyo, en la localidad se suministra diariamente por sectores, con esta crítica situación lamentamos informar a los usuarios que nos obligamos a suministrar un día por medio y rogamos que el agua se use sólo para consumo humano”, indicó Favian Franke jefe de IMAS, en San Pedro.

Al mismo tiempo, desde el mencionado Instituto, recuerdan que está prohibido el llenado de piletas, lavado de vehículos y veredas. En caso de uso irracional se sancionará con corte del servicio y multas.

La realidad impactante del arroyo, no solo se debe a la falta de lluvias, sino a la falta de cuidado en la zona urbana, ya que en un amplio recorrido no se ha mantenido los metros de monte en cada uno de los márgenes, y si bien, el crecimiento demográfico exige la inversión en una nueva planta potabilizadora, es necesario que la población en general se replantee el cuidado del arroyo.

En este sentido, el intendente Miguel Dos Santos señaló: "Es increíble ver los arroyos grandes con un hilito de agua, esto es una alerta para todos, tenemos que comenzar a respetar los cursos de agua, mucha gente desmontó sin respetar los metros en los márgenes. Si no cuidamos los arroyos, de nada sirve realizar una enorme inversión si los arroyos no están dando abasto, realmente es muy crítica la situación del agua en todo San Pedro".

Así mismo, el alcalde insistió en el cuidado del agua, siendo la inversión en un tanque, el primer paso, "cada familia debe tener un tanque, porque el agua no se distribuye todo el día, cuidar gota por gota, no dejar canillas con pérdidas porque no sabemos hasta cuando estaremos con este problema, nada fácil de resolver".