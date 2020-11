En Eldorado, gastronómicos declaran emergencia económica

jueves 05 de noviembre de 2020 | 1:04hs.

Hace cinco meses, el rubro gastronómico misionero volvió al ruedo, en el marco de las flexibilizaciones que realizó el gobierno provincial por la pandemia del coronavirus, con el objetivo de volver a poner en marcha una actividad que fue golpeada por un parate sin precedentes.

Sin embargo, en Eldorado, empresarios gastronómicos se declararon en emergencia económica. Es que en la última reunión del Comité de Crisis, se resolvió que el horario de atención presencial de bares y restaurantes sea hasta la medianoche, cuando anteriormente era hasta las 2. La decisión fue una de las medidas que determinó la comuna ante la aparición de nuevos casos de Covid-19 en la Capital de Trabajo.

A través de un comunicado, propietarios de bares y restaurantes solicitaron una reunión urgente con el Comité para analizar nuevas medidas a favor del sector, entre ellas, volver al horario precedente. Aducen que la modificación horaria afectó a las arcas de los locales que, durante el último fin de semana, disminuyó en un 20%.

Como contracara, el panorama en Posadas es completamente diferente, ya que se observa una mayor asistencia a estos locales, sobre todo los fines de semana, según datos de la Asociación Misiones de Hoteles, Bares, Restaurantes y Afines (Amhbra), en el marco del nuevo contexto que suscitó la pandemia, tanto en materia económica como en la capacidad de los comercios.

Crisis y preocupación

“Solicitamos una reunión en carácter urgente ya que nuestro rubro se ve muy afectado, estamos muy preocupados y nos declaramos en emergencia económica”, señala uno de los párrafos del pedido elevado al Comité de Crisis de Eldorado, que fue firmado por una decena de empresarios.

En este sentido Miguel Ipólito, empresario gastronómico de Eldorado, contó a El Territorio que en los últimos meses, previo al último cambio que determinó el municipio, hubo tres modificaciones anteriores. Por el término de quince días, los locales podrán atender presencialmente desde las 19 y hasta la medianoche.

“Insistimos con que se nos flexibilice el horario de atención, para poder atender un poco más de tiempo ya que el sector gastronómico en general está en una situación crítica, donde las cajas están casi vacías. Más horas nos permiten tener un poco más de ingresos, que ahora con el nuevo horario está un poco más acotado”, manifestó el empresario. En este sentido, señaló que producto del reciente cambio, la recaudación disminuyó 20% en el pasado fin de semana respecto al del 20 de octubre.

Ante esta situación, solicitaron al intendente una reunión con el intendente para analizar medidas por la crisis económica que viven restaurantes y bares de la Capital del Trabajo. “La situación económica es crítica en muchos casos, porque el movimiento de gente bajó y somos uno de los únicos rubros que se vio obligado a retrotraer los horarios”, expresó Ipólito, al tiempo que insistió en una nueva extensión horaria.

“Por un lado entendemos la medida, porque el contexto del virus en la ciudad es realmente preocupante, pero por otro, ya son prácticamente ocho meses que lo pasamos muy mal. Tenemos que hacer muchos esfuerzos para continuar y, a veces, no se puede. En mi caso, continúo en el rubro porque el dueño del local que alquilo tuvo consideración y por unos meses me perdonó las deudas, al igual que en algunas cuotas me permitió que pague un importe valor. Si no hubiese consideración, la situación sería distinta”, aseveró.

En esta línea, comparó la situación de Eldorado con la que vive Posadas y refirió que “en la Capital la gente tiene más poder adquisitivo y la gente sale mucho; todo eso implica en un mayor movimiento a favor del sector. Nosotros, durante la fase más complicada de la pandemia, éramos conscientes que si aparecía un caso, las actividades se iban a restringir. En nuestro caso, en una restricción horario. No nos parece justo, porque en otras comunas hay más casos y no se retrocedió nada en las medidas”, dijo Ipólito.

Horacio, propietario de un restaurante, detalló: “El fin de semana pasado hubo mucho menos gente que en los fines de semana anteriores. El recorte en el horario nos perjudicó mucho, ya que la gente sale menos y está menos tiempo en el local. Pero nuestros gastos fijos siguen siendo los mismos. El alquiler, los servicios, empleados si tenés. Se hace muy difícil así”.

En tanto que Analía Golart, también empresaria del rubro gastronómico, sostuvo: “No tenemos espalda para soportar esta situación, es un momento complicado. No tenemos cómo mantener nuestros emprendimiento y, se persistir, muchos tendrán que cerrar. Por eso, queremos reunirnos con el Comité de Crisis para plantear nuestra situación, de volver a atender hasta las 2 de la mañana”.

Por otra parte, fuentes del Comité de Crisis anticiparon a este matutino que este domingo habrá una nueva reunión y se definirá el pedido de los gastronómicos, y recordaron que la medida es exclusiva ante el aumento de casos de Covid-19 que registró la comuna en las últimas semanas.

Estado de situación

Gustavo Alvarenga, presidente de la Asociación Misionera de Hoteles, Bares, Restaurantes y Afines (Amhbra), indicó que el sector gastronómico de la provincia “vive temporada de vaivenes en el nuevo contexto económico que provocó la pandemia”. En este contexto, señaló que gran parte de los bares y restaurantes de Posadas viven un buen presente, caso contrario ocurre en otros municipios donde, en algunos casos, hay locales que permanecen con las puertas cerradas.

En el resto de la provincia la situación de los bares y restaurantes es muy difícil porque todavía persisten restricciones horarias. Si bien hay turismo interno, no es suficiente para la reactivación de la actividad. Sólo el 30 por ciento de los locales están abiertos en Misiones y mucho del grueso pasa por Posadas, cuya oferta gastronómica se concentra en la costanera y con buenos resultados, dentro de los nuevos límites que generó la nueva economía pandémica”, sostuvo.

Sobre la declaración de emergencia económica en Eldorado para los bares y restaurantes, Alvarenga opinó: “Es una cuestión y situación muy difícil para la actividad. Ambhra está enterado de la situación, que es sumamente compleja. Es un año completamente atípico en materia de ventas, donde las principales apuestas pasan por el turismo local ya que no sabemos si habrá turismo nacional y descartamos de lleno el movimiento internacional. Los boliches son las actividades más complicadas al no haber prácticamente vida nocturna, pero tuvieron que reconvertirse para seguir en pie. En el caso de Eldorado, con los nuevos casos, la situación es crítica”.

Amplían horario en comercios de Posadas

La Municipalidad de Posadas, a través de los decretos 2.263/20 y 2.264/20, amplió ayer los horarios de atención del sector comercial y gastronómico. Ahora, los bares, restaurantes y heladerías podrán atender presencialmente de lunes a jueves de 8.30 hasta la medianoche. Los fines de semana y feriados, el horario de atención será de 8.30 hasta las 2. En el caso de los bares y cafeterías, podrán abrir a las 7.

De esta manera, el rubro suma una hora de atención presencial los fines de semana. Además se autorizó que minimercados, supermercados e hipermercados ajusten las medidas para poder atender una hora más, de 8 hasta las 19. Mientras que los kioscos y despensas continuarán con el mismo horario, de 8 a 22.

En tanto que una veintena de rubros del sector comercial capitalino también sumarán una hora más de atención presencial con la resolución que emitió el Ejecutivo. De esta manera, el nuevo horario será de 9 a 20. Se trata de la quinta ampliación horaria del sector gastronómico de Posadas –el último fue en septiembre- y la cuarta para el sector supermercadista y comercial –en agosto fue la última ampliación-, en el marco de la pandemia.