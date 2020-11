Caso Turraca Schou: “El ex juez buscaba personas en situación de indefensión”

miércoles 04 de noviembre de 2020 | 16:48hs.

La Lic. María Valoy Juarez, directora del “Centro de Ayuda a la Familia” de la Iglesia Filadelfia de Ituzaingó (Corrientes), declaró en la jornada de ayer en el Tribunal Penal de Santo Tomé, en la causa que puso en el banquillo de los acusados al ex juez de menores y de familia Walter León Turraca Schou.

El ex magistrado ejerce su autodefensa, y en varias oportunidades intervino, interrogando a sus propias víctimas. “Fue una jornada muy dura, sabemos lo que significa para las víctimas revivir todo y hay algo característico que tiene este juicio que no es muy bueno para las víctimas, y es que el imputado, el mismo abusador, es su propio defensor, es su propio abogado y él es él quien encara a los chicos. Se convierte, prácticamente, en un careo. Es una provocación también. Él se está representando a sí mismo como abogado, y a parte tiene su defensor oficial, entonces eso es muy fuerte para las víctimas. Pero los chicos han testificado. Hablando con nuestro abogado creemos que han estado impecables a pesar de la presión, de esta intimidación por parte de este hombre. Ha estado prácticamente una hora y media declarando cada víctima”.

Valoy contó que la declaración de la mamá de una víctima también fue muy fuerte y en ese caso “también fue intimidada por este hombre, le respondió bien pero al salir se descompuso porque tuvo que revivir cosas muy terribles, muy atroces que han sufrido los chicos. Ella fue cuestionada en su rol de mamá, como que era abandónica. O sea ‘yo hice lo que hice porque vos no te ocupabas de tu hijo’. Obviamente que ahí la quebró. Ella es una mamá sola, en esa época trabajaba todo el día porque no tenía ningún otro sustento. Los chicos no tenían un papá. Una situación terrible, vulnerable, justamente pone en mayor evidencia la maldad de este hombre de buscar estas personas en estas situaciones de indefensión”, señaló.

Cuando le llegó el turno de declarar a la licenciada, contó que también fue intimidada por su “excesivo interés” en la causa.

“Fui bastante intimidada, cuestionada, lo que cuestionan mucho son las motivaciones por las que uno hace esto, en mi caso al menos. La gente me conoce, es de público conocimiento que no es el primer caso que yo llevo a la justicia, ya estuve en ese tribunal en 2015 cuando se le dio una condena a un padre biológico que abusaba de su hija. Tengo otros dos casos más en los cuales hice el mismo acompañamiento a las víctimas. O sea, no hay ningún ensañamiento personal mío para con este señor, que es a lo que ellos intentan desprestigiar mi postura, mi rol de nexo de las víctimas con la justicia”, remarcó.

"No es fácil denunciar a un juez"

En ese contexto la profesional contó que “otra pregunta que nos hicieron a todos es por qué no se denunció antes del 2015, a lo que obviamente, la madre, los chicos y yo dijimos que no es fácil denunciar a una persona con investidura de juez, en un pueblo tan chico donde es como un secreto a voces su accionar y nadie hace nada. Hubo miedo atrás. Todo el mundo sabía pero nadie hacía nada. Yo no era de esta ciudad, estaba recién llegada a Ituzaingó. Y recurren a mí para contarme la situación. Gracias a Dios que en el 2015 viene esta intervención administrativa (en el juzgado) y nosotros pudimos tomar contacto con ellos, contarles la situación y decirles ‘mirá no sabemos a quién recurrir’”.

No obstante, a su criterio las pruebas expuestas contra el juez fueron contundentes. “Él pudo haber querido amedrentarlos, defenderse, pero es algo indefendible. Las pruebas psicológicas, físicas que dan los chicos, las descripciones que dan del cuerpo, realmente vergonzosas, pero son contundentes, los relatos también, y por eso estamos esperando la máxima condena y que el día de la sentencia este hombre salga esposado. Porque realmente da bronca que este tipo sale todos los días del juicio campante caminando como si nada, después de tantos actos terribles”.

Por otro lado Valoy dijo que “sabemos de otros chicos, de los que tenemos conocimiento se tuvieron que ir de Ituzaingó por este hombre, porque se sentían perseguidos por él. ¿Y por qué? Por la manera impune con la que se movía en el pueblo, con su auto, porque todos los relatos coinciden, los perseguía, les decía ‘subí, subí’, los seguía a la casa, a la escuela, y varios de ellos tuvieron que irse de la ciudad”.

“Estos chicos son sobrevivientes y valientes, han sobrevivido del horror y se han animado a sanar”, ponderó.

*Por Mercedes Berón (Corresponsalía Santo Tomé).