Acampe para una vacante en la Escuela N°19 de Eldorado

miércoles 04 de noviembre de 2020 | 10:37hs.

Desde este miércoles por la mañana dio inicio a la inscripción del primer año de la escuela secundaria de Eldorado Comercio Nº 19 que alberga a más de 2000 alumnos en los turnos mañana, tarde y noche.

Todos los años los padres de Eldorado y localidades vecinas realizan muchas horas de espera en la fila aguardando un lugar para sus hijos. Este año a pesar de la pandemia no hubo diferencia y es así que desde el martes al mediodía unos treinta padres se acercaron a la institución con sillas, agua, comida, mantas para aguardar en la vereda de la escuela el horario de inscripción que inició este miércoles por la mañana y según comunicado de la institución se extendería hasta el viernes 6.

En un principio se comunicó que durante la jornada se inscribirían a 30 alumnos por cada turno y 25 los días jueves, viernes. En las últimas horas del martes la directora de la Comercio, Tomasa González, supo del acampe y debido a la pandemia analiza por estas horas inscribir a los alumnos que ya están en la fila de espera y los siguientes días realizar la inscripción vía online.

“La idea no era que hagan un acampe, estamos en época de pandemia, es por ello que no dimos números de anticipación para realizar la inscripción porque queríamos evitar la aglomeración. Ahora estamos analizando la posibilidad de realizar la inscripción de los días venideros vía online, aunque sabemos que esto complicaría a muchos padres que no tienen acceso a la conectividad", dijo la directiva.

Además agregó que ya vienen sufriendo problemas con la conectividad por la situación de las clases virtuales pero, "alguna solución encontraremos, pero sin dudas no queremos que existan tantas personas concentradas en un sólo lugar. Por otra parte llevar tranquilidad a los padres diciendo que los hermanos de los alumnos que asisten a la secundaria actualmente cuentan con un lugar anticipado”, finalizó Tomasa.

Cabe destacar que el establecimiento educativo concentra a estudiantes de distintas localidades vecinas por lo que a medida que pasan los años se hace mayor la demanda por una vacante que en tiempos de pandemia se ve notablemente visibilizada.