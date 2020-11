Ampliaron la imputación a otros dos médicos por el caso Yohana Carvallo

miércoles 04 de noviembre de 2020 | 2:56hs.

A un año del hecho y mientras la familia organiza una nueva marcha por las calles de Montecarlo, la causa judicial por la muerte de Yohana Carvallo (29) y de su bebé tuvo un sobresaliente avance en las últimas semanas y ahora son tres los médicos involucrados.

La novedad se desprende de una última resolución judicial dictada por el Juzgado de Instrucción Dos de Eldorado, a cargo de la magistrada Nuria Allou, que decidió ampliar las imputaciones e involucrar en la causa a otros dos médicos del hospital de Montecarlo.

De acuerdo a los datos obtenidos por El Territorio, los nuevos imputados son los profesionales identificados como Silvio M. y Marcos F., quienes de esta forma se suman a María Gabriela R., médica que había atendido por última vez a la víctima y que fue la primera en quedar bajo la lupa por lo sucedido, más aún por los antecedentes que sobre ella pesan.

Ahora, los tres son investigados por el delito de “doble homicidio culposo” y los nuevos imputados ya fueron notificados de la resolución e incluso ya designaron abogados defensores.

Hasta esta instancia se llegó a partir de las solicitudes efectuadas por los letrados José Luis Fuentes y Matías Bertolo, quienes encabezan la querella en representación de la familia Carvallo.

Según indicaron las fuentes consultadas, lo crucial para poder avanzar hasta este punto fue la incorporación de los resultados completos de la autopsia, examen que terminó certificando que al momento del hecho el bebé de Carvallo ya llevaba aproximadamente una semana sin vida dentro del útero de la mujer.

Esto evidenciaría que las últimas veces que la víctima acudió al hospital su bebé ya estaba fallecido pero ningún profesional lo advirtió, por lo cual a medida que pasaron las horas y los días su cuadro se fue agravando hasta que la situación también derivó en su muerte.

Alivio y preocupación

La novedad significó un alivio para la familia de las víctimas, quienes de igual forma planean realizar una marcha la semana que viene, aunque aún no especificaron el día exacto en que saldrán a las calles.

“Se cumplió un año y nosotros siempre estábamos en la lucha para que los tres doctores que la atendieron sean responsables. Esto se logró en estos días y estamos muy aliviados por este avance”, expresó ayer Paola Carvallo, hermana de la víctima.

La mujer dialogó con este diario y apuntó de manera directa contra el médico de cabecera de su hermana: “Para nosotros el responsable de todo era el doctor Silvio M., porque él no la atendió en el momento del parte pero siempre fue su médico de cabecera y hasta el último día ella se atendió con él, pero él nunca la derivó a cesárea como sí lo había hecho con el embarazo anterior”.

Paola también señaló que “nosotros antes de fin de año pudimos acceder a una audiencia con la jueza, que nos estuvo mostrando los resultados de la autopsia. El bebé llevaba más de cinco días muerto”.

Y allí la mujer recordó cómo fueron los últimos días de su hermana y la atención recibida: “Desde ese viernes al lunes (entre el 27 y el 30 de septiembre de 2019), que fuimos y vinimos, el bebé ya no mostraba ninguna señal pero ellos decían que sí y que no era momento del parto. Aseguraban que el corazón seguía latiendo, pero ella -por Carvallo- decía que ya no sentía más nada, ni siquiera sentía que el bebé se movía. Ellos aseguraban que sí y que ella tenía que esperar”.

Por ello, la entrevistada señaló que además de reclamar justicia la familia también busca generar un cambio y por eso planifican la nueva marcha para la semana próxima.

“Mi papá quiere tener una audiencia con el ministro de Salud porque él considera que también fue responsabilidad del gobierno que la médica esté trabajando acá a pesar de todas las causas que ella ya tenía”, agregó, en relación a Gabriela R. que trabajaba en el hospital de Montecarlo a pesar de estar condenada por tener responsabilidad en la muerte de un recién nacido en el hospital de Jardín América, en un hecho registrado en 2012.

La joven fallecida el año pasado era madre de otros tres chicos de entre 12 y 5 años que ahora están al cuidado de sus abuelos maternos, quienes incluso están tramitando la tutela de ellos porque el padre aparentemente inició una nueva relación y se mudó a Corrientes.

Paola señaló: “La verdad es que no estamos muy bien. Yo y mi hermana estamos apoyando y ayudando en lo que se pueda, pero los que están mal de verdad son los chicos porque quedaron sin mamá y prácticamente sin papá. El hombre inició una nueva relación y se fue a Corrientes. Él sigue cobrando las asignaciones de ellos también”.

Por último, Paola agradeció el acompañamiento que recibe de parte de organizaciones sociales que estuvieron a disposición de la familia e incluso colaboraron para que puedan tener un abogado que los represente.

“Agradecemos el apoyo de la organización porque es por ellos que también podemos tener a los abogados que tenemos, que fueron los que más se estuvieron moviendo a pesar de la pandemia y pudieron seguir avanzando. Mi mamá quiere todo rápido, pero sabemos que todo es paciencia y tiempo”, culminó.

Carvallo era parte del movimiento social FOL de Montecarlo, cuyos integrantes en su momento también colaboraron aportando fondos para su sepelio.

El caso

Yohana estaba embarazada de 37 de semanas e iba a dar a luz a su cuarto hijo, pero el 1° de octubre de 2019 se produjo su fallecimiento en circunstancias poco claras y la familia desde el primer momento apuntó a un posible caso de mala praxis.

Según relataron familiares de la víctima en ese entonces, desde el 20 de septiembre la mujer padecía fuertes dolores que la llevaron a realizar una consulta médica y desde allí atravesó varias situaciones que lastimosamente culminaron con su muerte.

Durante esas primeras horas de dolor y angustia, había sido la propia Paola quien puso en palabras lo que había sucedido con su hermana en sus últimas consultas médicas.

La mujer detalló que el 20 de septiembre Yohana sintió una serie de dolores y decidió realizarse un control en el cual le detectaron frialdad y una infección.

“Le practicaron una ecografía. Le dijeron que el bebé estaba bien, la medicaron con una pastilla y sólo tenía que esperar a la fecha de parto. En la familia nos quedamos atentos y fue el último domingo ( 29 de septiembre) que mi mamá llamó diciendo que mi hermana estaba así y fue por eso que la volvimos a llevar al hospital de Montecarlo”, recordó en aquel entonces.

Después de ello, Yohana tuvo una segunda visita en el nosocomio y le volvieron a repetir que los dolores se relacionaban a la infección que padecía, por lo que le dijeron que continúe con los mismos medicamentos y tras una complicación le aplicaron suero.

Lo peor llegó ese martes 1° de octubre. Durante la madrugada debieron llevarla nuevamente al hospital, donde la examinaron en la guardia y constataron que se encontraba en trabajo de parto. Ya tenía contracciones y presentaba cuatro centímetros de dilatación. Ante ello decidieron derivarla al Samic de Eldorado, pero el traslado no pudo concretarse a la brevedad y quedó internada en Montecarlo.

“Cerca de las 11 de la mañana rompió bolsa y la llevaron a la sala de parto. Al rato salen corriendo de la sala buscando oxígeno, se miraban entre ellos y le dije a mi mamá que se complicó, no nos dejaron entrar y nos dijeron que esperemos en el pasillo. Ahí salió la doctora y dijo que tuvo un pico de presión, que subió a 17 y bajó de golpe y no podían estabilizarle y de ahí la llevaron al Samic de Eldorado”, narró Paola.

La joven sostuvo que su hermana llegó sin vida al Samic de Eldorado y que en el camino intentaron reanimarla pero no pudieron lograrlo. “Me dijeron que en el camino había agarrado un paro cardiorrespiratorio que intentaron reanimarla pero que no pudieron hacer nada pero eso no es verdad porque ella ya había salido sin vida desde Montecarlo”, recordó.

Luego de todo ello, la Justicia dispuso que ambos cuerpos sean sometidos a los correspondientes exámenes autopsia y en esa instancia se constató que el bebé ya llevaba al menos una semana sin vida dentro del útero de la madre, lo cual complicó la situación de los médicos involucrados y ahora todo ello se ve traducido en la ampliación de las imputaciones que recientemente la Justicia firmó.